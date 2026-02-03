Deviza
Jó hírt közölt a Mol horvát leánya: hamarosan újra termel az INA rijekai finomítója

Az utolsó szakaszába lépett a rijekai finomító felújítása. A Mol horvát leánycége, az INA megkezdte a termelőegység meleg üzembe helyezését, az üzem még az idén elérheti a teljes kapacitást.
K. T.
2026.02.03, 11:44
Frissítve: 2026.02.03, 12:31

Az INA megkezdte a rijekai finomító felújításának utolsó szakaszát – írja a Bloomberg a Mol 49 százalékos tulajdonába tartozó horvát olajipari vállalat tájékoztatása nyomán.

Ina, rijekai finomító, Mol
A végső szakaszába lépett az INA rijekai finomítójának felújítása / Fotó: pymata / Shutterstock

A zágrábi székhelyű olajvállalat a hírügynükségnek küldött emailben közölte, hogy megkezdi a finomító meleg üzembe helyezését, vagyis a létesítmény működőképességének folyamatfolyadékokkal történő végső ellenőrzését.

A horvát finomító még az idén teljes kapacitson termelhet.

Az INA és Horvátország történetének legnagyobb beruházása

A rijekai finomító korszerűsítési projektje az INA történetének legnagyobb egyedi beruházása, egyúttal Horvátország egyik legjelentősebb ipari fejlesztése, melynek értéke megközelítőleg 700 millió euró.

A projekt keretében az olajfinomító teljes komplexuma átalakult: új nehézolaj-feldolgozó üzem épült, amely lehetővé teszi a nagyobb dízeltermelést, a meglévő egységek modernizálása pedig növeli a hatékonyságot és a biztonságot. 

A beruházás része továbbá új kikötő, silók, zárt kokszkezelő és -szállító rendszer, valamint az új üzem áramellátását biztosító nagy kapacitású villamosenergia-alállomás is.

A finomító a régió egyik legkorszerűbb létesítményévé válik, miközben jelentősen csökkenti a külső importfüggőséget. Az új egységek üzembe helyezésével megszűnik a vákuum gázolaj (VGO) importjának szükségessége, amely korábban főként orosz forrásból származott.

A projektben több mint 50 százalékban hazai vállalkozások vettek részt, erősítve a helyi ipart és munkaerőpiacot. Az INA tulajdonosi struktúrája szerint a Mol 49,08 százalékos részesedéssel, a horvát állam pedig 44,84 százalékkal rendelkezik, ami a stratégiai jelentőségű projekt stabilitását is biztosítja.

A beruházás egyben az INA hosszú távú modernizációs programjának csúcspontja. A Mol csoport tagjaként a vállalat az elmúlt egy évtizedben összesen több mint egymilliárd eurót fektetett finomítói és logisztikai fejlesztésekbe.

Kiderült, valóban mit vett a Mol a NIS-szel, kegyetlenül elbántak az olajfinomítóval

Zajlanak az események a Mol finomítói körül, a frissen megvásárolt szerb NIS a hét elején közzétette a tavalyi negyedik negyedévre, valamint az egész 2025-ös évre vonatkozó üzleti beszámolóját, melyből kiderül, hogy a Naftna Industrija Srbije veszteséges volt.

A NIS tavalyi vesztesége 5,6 milliárd dinár, vagyis mintegy 18,6 milliárd forint volt. A vállalt 2024-ben még több mint tízmilliárd dinár nyereséget könyvelhetett el. A rekordév 2022 volt, amikor a cég nettó nyeresége 787 millió, vagyis nagyjából 300 milliárd forint volt.

 

 

