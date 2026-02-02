Kényszerlikvidálás indulhatott az építőipari kispapír piacán
Napok óta szórják az Épduferrt a pesti parketten. Hétfőn is ez a kispapír vezette a BÉT vesztesek listáját 10-15 százalékos eséssel. A délelőtti közel 30 milliós forgalom azonban nem jelzett általános kitárazást. Azt vélelmezték a fórumozó kisbefektetők, hogy valamelyik szereplő esetében margin call húzódhat a háttérben, s kényszerlikvidálás nehezedik az egyébként sem nagy forgalmú részvény árfolyamára.
Kényszerlikvidálás? Vagy a technika ördöge?
Különösebb fundamentális háttér nélkül, napok óta szórják az Épduferrt a pesti parketten. A forgalom viszonylag visszafogott, ezért a fórumozó kisbefektetők ezúttal nem a geopolitikai változásokat gyanítják a háttérben, inkább az a vélemény alakult ki, hogy valaki margin callt kapott, s kényszerlikvidálásba kezdett.
Persze, a részvénygrafikonra pilantva, a technikai megközelítés is elég kézenfekvő lenne. Amennyiben
tavaly júliusban 5 forint alól indult a rali, mely augusztus végén már 20 forint felett járt.
Januárig oldalazott a kurzus. Majd esni kezdett. Akár betöltésre váró réseket is lehetne találni. Van, aki már arra spekulál, hogy 5 forint közelében érdemes majd újra vásárolni.
Fókuszban az ukrajnai újjáépítés
Van néhány kispapír a pesti parketten, melyek akkor lódulnak meg, amikor javulnak az ukrajnai békekötés esélyei, míg a geopolitikai feszültségek és a háborús aggodalmak leverik az árfolyamukat. Már tavaly nyáron is az ukrán hírek izzították be a hazai kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult akkor pesti parkett építőipari szektorában.
- Meglódult a DM-Ker,
- ralizott a Masterplast,
- megindult az Épduferr.
A szektor kilátásait nagyban javítaná Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában. Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja.
Az Épduferr már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés.
A spekuláció csócspontja augusztus végén volt,
23 forintnál, majd még néhányszor 20 forint fölé lendült a kurzus, de egyre alacsonyabbak a lokális csúcsok, s előbb lecsorgásba, majd esésbe hajlott az áfolyam. Január elején ugyan láthattunk egy kisebb felpattanást, de hamar kifulladtak a vásárlók.