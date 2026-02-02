Deviza
Kényszerlikvidálás indulhatott az építőipari kispapír piacán

Fundamentális háttér nélkül, lanyha forgalommal szórják napok óta az Épduferrt. Vajon mi húzódik a háttérben?
Faragó József
2026.02.02, 14:49
Frissítve: 2026.02.02, 14:50

Napok óta szórják az Épduferrt a pesti parketten. Hétfőn is ez a kispapír vezette a BÉT vesztesek listáját 10-15 százalékos eséssel. A délelőtti közel 30 milliós forgalom azonban nem jelzett általános kitárazást. Azt vélelmezték a fórumozó kisbefektetők, hogy valamelyik szereplő esetében margin call húzódhat a háttérben, s kényszerlikvidálás nehezedik az egyébként sem nagy forgalmú részvény árfolyamára. 

kényszerlikvidálás
Kézenfekvő magyarázat a kényszerlikvidálás / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kényszerlikvidálás? Vagy a technika ördöge?

Különösebb fundamentális háttér nélkül, napok óta szórják az Épduferrt a pesti parketten. A forgalom viszonylag visszafogott, ezért a fórumozó kisbefektetők ezúttal nem a geopolitikai változásokat gyanítják a háttérben, inkább az a vélemény alakult ki, hogy valaki margin callt kapott, s kényszerlikvidálásba kezdett.  

Persze, a részvénygrafikonra pilantva, a technikai megközelítés is elég kézenfekvő lenne. Amennyiben 

tavaly júliusban 5 forint alól indult a rali, mely augusztus végén már 20 forint felett járt. 

Januárig oldalazott a kurzus. Majd esni kezdett. Akár betöltésre váró réseket is lehetne találni. Van, aki már arra spekulál, hogy 5 forint közelében érdemes majd újra vásárolni. 

 EPDUFERR részvény
EPDUFERR részvény15:04:44
Árfolyam: 13 HUF -1,3 / -10 %
Forgalom: 44 371 803 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Fókuszban az ukrajnai újjáépítés

Van néhány kispapír a pesti parketten, melyek akkor lódulnak meg, amikor javulnak az ukrajnai békekötés esélyei, míg a geopolitikai feszültségek és a háborús aggodalmak leverik az árfolyamukat. Már tavaly nyáron is az ukrán hírek izzították be a hazai kispapír-spekulációt. Élénk mozgolódás indult akkor pesti parkett építőipari szektorában. 

A szektor kilátásait nagyban javítaná Ukrajna háború utáni újjáépítése. Az amerikai békekötési erőfeszítések heves spekulációkat indítottak a térség építőiparában. Erre a hangulatra még rátett egy lapáttal szeptember elején az Otthon Start program rajtja.

Az Épduferr már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés. 

A spekuláció csócspontja augusztus végén volt,

 23 forintnál, majd még néhányszor 20 forint fölé lendült a kurzus, de egyre alacsonyabbak a lokális csúcsok, s előbb lecsorgásba, majd esésbe hajlott az áfolyam. Január elején ugyan láthattunk egy kisebb felpattanást, de hamar kifulladtak a vásárlók.  

 

