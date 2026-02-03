Deviza
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kriptó, szabályozva – na, erre kevesen számítottak

Valami csendben megmozdult a magyar pénzügyi rendszer egyik legszürkébb zónájában. A kriptó eddig inkább a jogi határmezsgyén mozgott, mintsem a szabályozott befektetések világában. Most azonban történt egy lépés, amely újraírhatja, mit jelent legálisan és kiszámíthatóan kriptózni Magyarországon. A részletek elsőre technikaiak – a következményeik viszont nagyon is valósak.
Ballagó Dániel
2026.02.03, 17:50
Frissítve: 2026.02.03, 18:13

Új szintre lép a kriptópiac jogi biztonsága Magyarországon: a Bitpanda az első és egyetlen kriptóbróker, amely teljeskörűen megfelel a hazai szabályozásnak. A lépés nemcsak a befektetőknek hoz nagyobb kiszámíthatóságot, hanem a teljes piacnak is irányt mutat.

kriptodeviza, kriptovaluta, kriptoeszközökRevolut, CoinCash, SZTFHszabályozás bitcoin, kriptó
A kriptó eddig szürkezóna volt – most hirtelen világosabb lett / Fotó: Shutterstock

Jogbiztos kriptózás Magyarországon

Mérföldkőhöz érkezett a magyar kriptópiac:

a bécsi központú Bitpanda bejelentette, hogy elsőként teljesíti maradéktalanul a magyar kriptóeszköz-szabályozás követelményeit.

Ez azt jelenti, hogy a platform jogszerűen és megszakítás nélkül nyújthat kriptóbefektetési szolgáltatásokat a hazai felhasználóknak, összhangban a magyar és az európai előírásokkal.

A megfelelés kulcsa egy stratégiai partnerség: a Bitpanda együttműködésre lépett a Caduceus Zrt.-vel, amely jelenleg az egyetlen, a magyar jog szerint engedélyezett validátorszolgáltató.

Ez a szereplő biztosítja a kriptóeszköz-tranzakciókhoz kapcsolódó speciális hazai validációs követelmények teljesítését.

Mit jelent ez a befektetőknek?

A változás a felhasználók szempontjából egyszerű, mégis jelentős: a Bitpanda magyar ügyfelei jogbiztos környezetben férhetnek hozzá a kriptóbefektetésekhez. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felhasználók

  • regisztrálhatnak a platformon,
  • forintban vagy devizában befizethetnek,
  • kriptóeszközökkel kereskedhetnek és befektethetnek,
  • valamint kivehetik digitális eszközeiket,

egy teljes mértékben szabályozott, a magyar és európai előírásoknak megfelelő rendszerben.

Ez különösen fontos egy olyan piacon, ahol a jogszabályi bizonytalanság eddig sok befektetőt óvatosságra intett, és több nemzetközi szolgáltató inkább kivonult vagy korlátozta magyarországi tevékenységét.

Szabályozás mint versenyelőny

A tisztánlátás elengedhetetlen a kriptószabályozás hosszú távú jövője szempontjából Európában 

– hangsúlyozta Szőke Gergő, a Bitpanda kelet-közép-európai régió vezetője.

Szerinte a magyar jogszabályoknak való megfelelés és az engedélyezett validátorral való együttműködés azt a célt szolgálja, hogy a befektetők folyamatosan és magabiztosan férhessenek hozzá a digitális eszközökhöz.

Irányt mutat a piacnak

Az együttműködés tovább erősíti a Bitpanda pozícióját mint szabályozásra építő, megbízható kriptóplatform, és egyértelmű jelzést küld a piacnak: a kriptózás jövője Európában – így Magyarországon is – egyre inkább a szigorú, de kiszámítható jogi keretek között formálódik. Ez hosszabb távon nemcsak a befektetők védelmét, hanem a piac éretté válását is szolgálhatja.

