Kriptó, szabályozva – na, erre kevesen számítottak
Új szintre lép a kriptópiac jogi biztonsága Magyarországon: a Bitpanda az első és egyetlen kriptóbróker, amely teljeskörűen megfelel a hazai szabályozásnak. A lépés nemcsak a befektetőknek hoz nagyobb kiszámíthatóságot, hanem a teljes piacnak is irányt mutat.
Jogbiztos kriptózás Magyarországon
Mérföldkőhöz érkezett a magyar kriptópiac:
a bécsi központú Bitpanda bejelentette, hogy elsőként teljesíti maradéktalanul a magyar kriptóeszköz-szabályozás követelményeit.
Ez azt jelenti, hogy a platform jogszerűen és megszakítás nélkül nyújthat kriptóbefektetési szolgáltatásokat a hazai felhasználóknak, összhangban a magyar és az európai előírásokkal.
A megfelelés kulcsa egy stratégiai partnerség: a Bitpanda együttműködésre lépett a Caduceus Zrt.-vel, amely jelenleg az egyetlen, a magyar jog szerint engedélyezett validátorszolgáltató.
Ez a szereplő biztosítja a kriptóeszköz-tranzakciókhoz kapcsolódó speciális hazai validációs követelmények teljesítését.
Mit jelent ez a befektetőknek?
A változás a felhasználók szempontjából egyszerű, mégis jelentős: a Bitpanda magyar ügyfelei jogbiztos környezetben férhetnek hozzá a kriptóbefektetésekhez. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felhasználók
- regisztrálhatnak a platformon,
- forintban vagy devizában befizethetnek,
- kriptóeszközökkel kereskedhetnek és befektethetnek,
- valamint kivehetik digitális eszközeiket,
egy teljes mértékben szabályozott, a magyar és európai előírásoknak megfelelő rendszerben.
Ez különösen fontos egy olyan piacon, ahol a jogszabályi bizonytalanság eddig sok befektetőt óvatosságra intett, és több nemzetközi szolgáltató inkább kivonult vagy korlátozta magyarországi tevékenységét.
Szabályozás mint versenyelőny
A tisztánlátás elengedhetetlen a kriptószabályozás hosszú távú jövője szempontjából Európában
– hangsúlyozta Szőke Gergő, a Bitpanda kelet-közép-európai régió vezetője.
Szerinte a magyar jogszabályoknak való megfelelés és az engedélyezett validátorral való együttműködés azt a célt szolgálja, hogy a befektetők folyamatosan és magabiztosan férhessenek hozzá a digitális eszközökhöz.
Irányt mutat a piacnak
Az együttműködés tovább erősíti a Bitpanda pozícióját mint szabályozásra építő, megbízható kriptóplatform, és egyértelmű jelzést küld a piacnak: a kriptózás jövője Európában – így Magyarországon is – egyre inkább a szigorú, de kiszámítható jogi keretek között formálódik. Ez hosszabb távon nemcsak a befektetők védelmét, hanem a piac éretté válását is szolgálhatja.