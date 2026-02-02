Deviza
A kriptodeviza-vagyon ötöde a kínai szervezett bűnözés coinja

Kínai hálózatok 2025-ben több milliárd dollárnyi illegális pénzt futtattak át kriptodevizákon és kaszinókon, főként Telegram-csatornákon szervezve az ügyleteket. A kínai szervezett bűnözés a kriptók anonimitását és a stabilcoinok alacsony kockázatát kihasználva már a globális kriptobűnözés mintegy 20 százalékát fedik le.
Németh Anita
2026.02.02, 20:28

A kínai nyelvű pénzmosó hálózatok becslések szerint 16,1 milliárd dollárnyi illegális forrást csatornáztak át kriptodeviza-tranzakciókon keresztül 2025-ben – írja a blokklánc-adatok elemzésével foglalkozó Chainalysis kedden közzétett jelentésére hivatkozva a CNBC.

kripto Tether,Symbol,,Usdt,,Cryptocurrency,,Cyber,Dollar,Coin,,Crypto,Currency,And
A kriptodeviza-vagyon ötöde a kínai szervezett bűnözés coinja. A Tether által kibocsátott USDT kedvelt eszköze a kriptobűnözőknek/ Fotó: Skorzewiak / Shutterstock

Szankcionált államok és bűnbandák is ügyfelei a kriptós pénzmosóknak

A Chainalysis szerint 

ezek a hálózatok a 2025-ös illegális kriptogazdaság mintegy egyötödét tették ki, amelynek teljes értékét a cég több mint 82 milliárd dollárra becsülte.

A bűnszervezetek elsősorban a Telegram csatornáin és csevegőcsoportjaiban működnek, amelyeken keresztül megszervezik az illegális ügyletek többségét.

Ezeken a platformokon pénzmosáson túl egyéb bűncselekmények is kapcsolódnak, például emberkereskedelem, valamint Starlink antennák értékesítése, amelyeket délkelet-ázsiai csalóközpontok használnak – mondta Andrew Fierman, a Chainalysis nemzetbiztonsági hírszerzési vezetője.

A potenciális ügyfelek köre a szervezett bűnözői csoportoktól egészen szankcionált állami szereplőkig terjed.

A szervezett bűnözés ezért kedveli a kriptodevizákat

Fierman szerint a kriptovdevizák azért vonzóak a bűnözők számára, mert likvidek, könnyen használhatók és viszonylag anonimak, különösen azok számára, akik el akarják kerülni, hogy pénzüket a hagyományos pénzügyi rendszerekben befagyasszák.

Az olyan stabil coinok, mint a Tether által kibocsátott USDT vagy a Circle USDC-je, olyan kriptodevizák, amelyek célja az érték stabilan tartása egy meghatározott eszközhöz – gyakran egy fiat valutához, például az amerikai dollárhoz – viszonyítva. Alacsonyabb volatilitásuk a Bitcoinhoz vagy az Ethereumhoz képest segít csökkenteni a tranzakciós költségeket.

A kaszinók is a pénzmosás kedvelt eszközei

Mark Button, a Portsmouthi Egyetem kriminológia professzora szerint sok olyan szervezett bűnözői csoport, amely kriptoalapú pénzmosást használ, legitimnek tűnő vállalkozásokon keresztül is mozgat pénzeket. „A kaszinók klasszikus eszközei a bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosásának. Gyakori módszer az árbevétel mesterséges felfújása.”

Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala szerint Délkelet-Ázsia 2022 óta egyre inkább engedélyezett és illegális kaszinók központjává válik, amelyek kapcsolatban állnak a szervezett bűnözéssel.

Kína szigorú pénzmosás elleni törvényekkel rendelkezik, és 2021 óta betiltotta a kriptodeviza-kereskedelmet, annak szervezett bűnözéshez való kapcsolódása miatt.

„Kína valójában nagyon határozottan fellép az ilyen típusú csalások ellen, mert általában nem tolerálja a szervezett bűnözést” – mondta Button.

Ennek következtében a kínai bűnözői csoportok gyakran Délkelet-Ázsia olyan országaiba települnek át, mint Kambodzsa és Mianmar, ahol a gyengébb jogszabályok és a korrupt helyi tisztviselők nagyobb mozgásteret biztosítanak számukra – mondta Button. A hatalmas, jól finanszírozott szervezetek ellen ugyanis ezek az országok nehezen tudnak fellépni.

A Chainalysis becslése szerint ezek a kínai nyelvű pénzmosó hálózatok 2025-ben naponta átlagosan 44 millió dollárt mostak tisztára.

Láthatatlan tranzakciók: amikor a kriptó valóban magánügy

A kriptovilág sokáig ünnepelte a transzparenciát, ma már viszont egyre többen félnek attól, hogy oda a pénzügyi magánéletük. Miközben a blokkláncok nyilvános főkönyvei mindent láthatóvá tesznek, léteznek olyan kriptovaluták, amelyek tudatosan a diszkrécióra építenek. Ebben a cikkben azt járjuk körül, miért lett újra érték a láthatatlanság, hogyan működnek a privacy coinok, és miért lett a Monero ezen kriptók zászlóshajója.

