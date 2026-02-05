Esnek a fuvardíjak, az export is olcsóbb lesz – ennek csak a konténerszállítók nem örülnek

Az utóbbi bő három évben rendszeresen érkeztek hírek vagy a szomáli kalózokról, vagy az Izrael barátjaként minősített országok konténerhajói és tankerei ellen a jemeni húszik által indított rakétatámadásokról, ami a legforgalmasabb Ázsia és Európa közötti kereskedelmi útvonal, azaz a Szuezi-csatorna elkerülésére kényszerítette a tengerjárókat. Ez jelentősen megemelte a költségeket, amit a társaságok – köztük a dán Maersk – a fuvardíjakon keresztül szemrebbenés nélkül érvényesítettek is.

A húszi rakétatámadások egyik áldozata, a libériai zászló alatt hajózó Eternity 2025. július 9-én süllyedt el a Vörös-tengeren. A Maersk aggódik / Fotó: AFP

Tavaly azonban áttörés következett be, az erőteljes amerikai katonai fellépés nyomán a támadások alábbhagytak, olyannyira, hogy az idén már a „legfélősebb kapitányok” is biztonsággal kormányozhatják hajójukat a csatorna irányába.

A Maersk megkongatta a vészharangot

A tengeri áruszállító cégek azonban nem feltétlenül örülnek a pozitív fejleménynek, s ennek a globális piacvezetők egyike, a dán Maersk vezérigazgatója hangot is adott.

A vörös-tengeri hajózási útvonalak újraindítása a globális konténerszállítási kapacitás 6-7 százalékát szabadítja fel az idén

– mondta Vincent Clerc. Hozzátette, hogy a rövidebb útvonalak, mint a szuezi, csökkentik ugyan az áthaladási időt a kritikus folyosókon, de a piacon tapasztalható túlkapacitást is súlyosbítják. Az utóbbi időben számos új hajóval bővült a globális áruszállítási kínálat, s ez a szuezi nyitással kombinálva erős nyomást gyakorol majd az idei fuvardíjakra – figyelmeztetett Clerc.

Márpedig amit a Maersk mond, az iránymutató ebben a szektorban. A cég a globális konténerforgalom 2-4 százalékos növekedését prognosztizálja 2026-ra, szemben a tavaly realizálódott 5 százalékos plusszal. Ugyanakkor Clerk hangsúlyozta, hogy a világgazdaság a néhol fellángoló kereskedelmi háborúskodás dacára is fellendülésben marad.

A szállítási kapacitások viszont „túlépültek”, s ez az árak zuhanását vonja magával.

A kapacitásfelesleg elleni piaci lépésként a Maersk bejelentette, hogy 20-ról 25 évre növeli konténerszállítóinak üzemben tartását, a selejtezéssel is óvatosabban bánik. Az idei szállítókapacitásai ezzel együtt is 5 százalékkal növekednek.