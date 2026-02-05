Esnek a fuvardíjak, az export is olcsóbb lesz – ennek csak a konténerszállítók nem örülnek
Az utóbbi bő három évben rendszeresen érkeztek hírek vagy a szomáli kalózokról, vagy az Izrael barátjaként minősített országok konténerhajói és tankerei ellen a jemeni húszik által indított rakétatámadásokról, ami a legforgalmasabb Ázsia és Európa közötti kereskedelmi útvonal, azaz a Szuezi-csatorna elkerülésére kényszerítette a tengerjárókat. Ez jelentősen megemelte a költségeket, amit a társaságok – köztük a dán Maersk – a fuvardíjakon keresztül szemrebbenés nélkül érvényesítettek is.
Tavaly azonban áttörés következett be, az erőteljes amerikai katonai fellépés nyomán a támadások alábbhagytak, olyannyira, hogy az idén már a „legfélősebb kapitányok” is biztonsággal kormányozhatják hajójukat a csatorna irányába.
A Maersk megkongatta a vészharangot
A tengeri áruszállító cégek azonban nem feltétlenül örülnek a pozitív fejleménynek, s ennek a globális piacvezetők egyike, a dán Maersk vezérigazgatója hangot is adott.
A vörös-tengeri hajózási útvonalak újraindítása a globális konténerszállítási kapacitás 6-7 százalékát szabadítja fel az idén
– mondta Vincent Clerc. Hozzátette, hogy a rövidebb útvonalak, mint a szuezi, csökkentik ugyan az áthaladási időt a kritikus folyosókon, de a piacon tapasztalható túlkapacitást is súlyosbítják. Az utóbbi időben számos új hajóval bővült a globális áruszállítási kínálat, s ez a szuezi nyitással kombinálva erős nyomást gyakorol majd az idei fuvardíjakra – figyelmeztetett Clerc.
Márpedig amit a Maersk mond, az iránymutató ebben a szektorban. A cég a globális konténerforgalom 2-4 százalékos növekedését prognosztizálja 2026-ra, szemben a tavaly realizálódott 5 százalékos plusszal. Ugyanakkor Clerk hangsúlyozta, hogy a világgazdaság a néhol fellángoló kereskedelmi háborúskodás dacára is fellendülésben marad.
A szállítási kapacitások viszont „túlépültek”, s ez az árak zuhanását vonja magával.
A kapacitásfelesleg elleni piaci lépésként a Maersk bejelentette, hogy 20-ról 25 évre növeli konténerszállítóinak üzemben tartását, a selejtezéssel is óvatosabban bánik. Az idei szállítókapacitásai ezzel együtt is 5 százalékkal növekednek.
A szuezi visszatérést ambicionálja az meghatározó európai fuvarozók közül
- a Maersk
- a Hapag-Lloyd,
- az MSC
- és a CMA CGM is.
S hogy mennyivel csökkenhetnek majd a fuvardíjak, azt nem közölte a vezérigazgató, azt viszont igen, hogy a növekvő bizonytalanság és a jövedelmezőségre nehezedő nyomás milyen negatív hatást gyakorol a gazdálkodásukra.
Jönnek a megszorítások a Maersknél
A Maersk a tavalyi negyedik negyedévet a várakozásoknak nagyjából megfelelő, 1,84 milliárd dolláros üzemi nyereséggel zárta, ám az idei évben jó, ha ennek a fele bejön.
A cégnél már készülnek is a költségcsökkentő intézkedések összeállításával, első körben ezer, főleg adminisztratív munkakörben dolgozótól búcsúznak el, növelve a mesterséges intelligencia használatát az árufuvarozás szervezésében és bonyolításában.
Egyúttal lezárták a 2025 februárjában meghirdetett 2,2 milliárd dollár összértékű részvény-visszavásárlási programjukat és újat egyelőre nem indítanak. A tavalyi logisztikai boom hullámain szörföző és 40 százalékkal erősödő Maersk-árfolyam 5 százalékos eséssel fogadta Vincent Clerc elkeserítő szavait.