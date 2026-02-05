Tényleg megöli a mesterséges intelligencia a szoftveripart?

Az elmúlt hónapokban a piacok temetni kezdték a szoftverszektort, mondván, a mesterséges intelligencia segítségével a szoftverfejlesztés költségei akkora mértékben csökkennek, hogy a piacot jelenleg uraló cégek előnye eltűnik. A szoftver mint szolgáltatás üzleti modellt kínáló vállalatok kínálatában ráadásul sokszor olyan csomagok szerepelnek, aminek nagy részére nincs feltétlenül szüksége az előfizetőknek.

A mesterséges intelligencia nem öli meg a szoftverszektort, de a növekedési sztorit igen / Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

A népszerű elmélet szerint mivel a legjobb mesterségesintelligencia-modellek segítségével már különösebb programozási tudás nélkül is elkészíthetők a szükséges alkalmazások, a cégek lemondják előfizetéseiket, és házon belül oldják meg a fejlesztéseket. Ez az elképzelés rendkívüli nyomást gyakorolt a szoftvercégek árfolyamára, ami a héten új lendületet vett az Anthropic Cowork legújabb változásai után. A startup legújabb fejlesztése a jogi munkát könnyíti meg, és sokan arra számítanak, hogy hamarosan más területek automatizálására is érkeznek új megoldások.

Nemcsak a szoftvercégek, hanem befektetőik részvényei is jó vételek lehetnek

A szoftvercégek zuhanása után fontos kérdés, hogy vajon a piac túlreagálta-e a változásokat és most olcsón bevásárolhatunk ezeknek a cégeknek a részvényeiből, vagy az iparág előtt hosszú lejtmenet áll, és a látszólag alacsony ár csak csapda. A zuhanás ráadásul az olyan befektetési cégeket is elérte, melyek kisebb szoftvercégek sorát vásárolták fel, gyakran nem csekély adósság felhasználásával.

Az olyan befektetési cégek, mint a Blackstone, az Apollo, az Ares és társaik ugyanakkor például hiteleken keresztül a mesterséges intelligenciához szükséges adatközpontok építését is segítik.

A számos szektorban érdekelt magántőke-befektetések számára az utóbbi időben a szoftvercégeken túl is gyakran problémát jelent a befektetések lezárása, amit az általuk indított folytatási alapok szaporodása is jelez, melynek során a régi befektetéseket az alapkezelők által indított új alapok veszik át, ami számos kérdést felvet, kezdve attól, hogy mi a méltányos értékeltség, ami mind a régi, mind az új befektetők számára elfogadható egészen addig, hogy vajon biztosan ez-e a jó pillanat, amikor a magántőke-befektetéseket a nyugdíj-megtakarítások számára is elérhetővé teszik. Az iparág ugyanakkor optimista, hogy felpöröghetnek a tranzakciók és a tőzsdei bevezetések a közeljövőben.