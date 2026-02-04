Infarktust kapott a Novo Nordisk árfolyama – hiába a tablettás súlycsökkentőjük bombasikere, nem csak a betegek fogytak le

A Novo Nordiskba vetett befektetői bizalom újabb súlyos csorbát szenvedett, a súlycsökkentő gyógyszereiről ismert dán társaság olyan figyelmeztetést adott ki, amire 20 százalékot zuhant a részvényárfolyama a koppenhágai tőzsde szerda délelőtti kereskedésében. A cég eddig soha nem tapasztalt árnyomásról számolt be, ami a 2026-os üzleti év bevételeit is erősen megnyirbálja.

A Novo Nordisk dániai központjában most épp a Wegovy súlycsökkentő tabletta sikerében bíznak / Fotó: NurPhoto via AFP

A keddi piaczárás után közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentés kapcsán jegyezték meg, hogy az idén mind a forgalmuk, mind az üzemi nyereségük terén 13-13 százalékos csökkenéssel szembesülhetnek, hosszú évek két számjegyű bővülési sorát lezárva. Az árfolyam az év elején, a tabletta formájában piacra dobott Wegovy sikerére reagálva még pattant egy kicsit, de úgy tűnik, a lejtmenetet nem tudják megállítani.

Megállíthatatlannak tűnik a Novo Nordisk lejtmenete

A 2024-ben még Európa legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatának számító Novo Nordisk piaci kapitalizációja a 600 milliárd euró feletti csúcsról mára 259 milliárd euróra zuhant.

A mostani borúlátó prognózisért a Novo Nordisk első helyen az amerikai piacon kialakult versenybe beavatkozó, a súlycsökkentő gyógyszerek árának leszorítását megkövetelő Donald Trump intézkedéseit okolta. Ez pedig húsba vágóan érinti

a Wegovy

és az Ozempic

gyártóját, amely bevételeinek a felét az észak-amerikai piacról szerezte eddig. Mike Doustdar vezérigazgató újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy reményei szerint ezt a rövid távú visszaesést hosszú távon feledtetni tudják, s úgy veszik, mintha az a jövőbe tett befektetésüket szolgálná.

Az amerikai piaci pozícióik megtartása a fő riválissal, az Eli Lillyvel szemben ugyanis stratégiai fontosságú. Ugyanakkor mindkettőjüknek hátrafelé is sűrűn kell tekintgetniük, mivel egyre több gyógyszergyártó próbál betörni a duopóliummal jellemezhető piacukra. Doustdar ennek kapcsán jelezte, hogy felelősséggel nem ígérheti az elmúlt évek rendkívüli növekedési ütemének a visszatérését.

A Novo Nordisk 2026-os piaci előrejelzése valóban sokkoló, a legtöbben ugyanis az eladások és a nyereség egy számjegyű csökkenésére számítottak

– foglalta össze az elemzői véleményeket Markus Manns, a Novo és az Eli Lilly részvényeit birtokló Union Investment portfóliómenedzsere, megemlítve, hogy a 13 százalék egyikük rémálmában sem jött elő. A Novo Nordisk árbevétele tavaly 10 százalékkal nőtt, az elemzők pedig átlagosan 2 százalékos visszaesést jósoltak erre az évre a vállalat által összegyűjtött közvélemény-kutatás szerint.