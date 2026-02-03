A szélerőműveket építő Orsted triumfált Trump fölött a bíróságon, de ennek még megissza a levét – újabb fekete pont a Dánoknak

Három héten belül mind az öt perét elveszítette a washingtoni belügyminisztérium, amely tavaly december 22-i rendeletével felfüggesztette az amerikai partok mentén folyó szélerőmű-építési munkálatokat, eleget téve Donald Trump elnök ebbéli óhajának. A magas készültségi fokú, több esetben befejezés előtt álló, hatalmas projektek beruházói – köztük az Orsted – és megrendelőik, a megtermelt áram átvételére szerződött szövetségi államok ekkor pert indítottak a rendelet hatálytalanítására.

A dán Orsted a szélerőműpark-építés világelsőjének számít / Fotó: Belga via AFP

Igazuk is lett, mivel a rendeletben érvelésként felhozott indokokat, azaz a radarok megzavarására és nemzetbiztonsági fenyegetettségre való hivatkozást az alperes nem tudta hitelt érdemlően alátámasztani. Ezzel szemben Trump

a csúnya,

a költséges

és a nem hatékony

jelzőkkel illette a tenger menti, a parttól több tíz kilométerre kialakított szélerőműparkokat, melyek építési munkálatait a pernyertesek tehát folytathatják, méghozzá azonnali hatállyal.

Az Orstednek sietnie kellett, elúszott volna a gigaprojekt

A dán Orstednek, amely ebben a műfajban a világ legnagyobb vállalatának számít, kiemelten fontos volt a gyors bírósági döntés, mivel a különleges, a zöldáramot a szárazföldre szállító kábelek lefektetésére alkalmas, speciális hajó csak február 6-ig áll a rendelkezésre, addig tudott volna várni a verdiktre, utána más projektet kell teljesítenie.

Royce Lamberth kerületi bíró is akceptálta ezt a körülményt, mondván, helyrehozhatatlan károkat szenvedne a beruházás, ha a kábeles köldökzsinórt nem tudnák most lefektetni. Ő volt egyébként az a bíró, aki az első, szintén a dánoknak kedvező ítéletet január közepén meghozta, akkor a Rhode Island partjainál lévő Revolution Wind szélerőműpark építésének adott zöld utat.

Ennek köszönhetően a menetrendet tartani tudják, azaz a New York partjainál folyó Sunrise Wind projekt megvalósulása előtt sincsen fizikai akadály.

Negatív döntés esetén az Orsted elsirathatta volna a Sunrise Wind projektbe ölt hétmilliárd dollárját.

Ez a szélerőműpark a New York állambeli Long Islandtől 50 kilométerre keletre található, és az Orsted szerint körülbelül 45 százalékos készültségi szinten van. Megépülése után a projekt közel 800 ezer otthon számára elegendő energiát fog termelni, s várhatóan már októberben megkezdi működését.