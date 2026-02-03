A szélerőműveket építő Orsted triumfált Trump fölött a bíróságon, de ennek még megissza a levét – újabb fekete pont a Dánoknak
Három héten belül mind az öt perét elveszítette a washingtoni belügyminisztérium, amely tavaly december 22-i rendeletével felfüggesztette az amerikai partok mentén folyó szélerőmű-építési munkálatokat, eleget téve Donald Trump elnök ebbéli óhajának. A magas készültségi fokú, több esetben befejezés előtt álló, hatalmas projektek beruházói – köztük az Orsted – és megrendelőik, a megtermelt áram átvételére szerződött szövetségi államok ekkor pert indítottak a rendelet hatálytalanítására.
Igazuk is lett, mivel a rendeletben érvelésként felhozott indokokat, azaz a radarok megzavarására és nemzetbiztonsági fenyegetettségre való hivatkozást az alperes nem tudta hitelt érdemlően alátámasztani. Ezzel szemben Trump
- a csúnya,
- a költséges
- és a nem hatékony
jelzőkkel illette a tenger menti, a parttól több tíz kilométerre kialakított szélerőműparkokat, melyek építési munkálatait a pernyertesek tehát folytathatják, méghozzá azonnali hatállyal.
Az Orstednek sietnie kellett, elúszott volna a gigaprojekt
A dán Orstednek, amely ebben a műfajban a világ legnagyobb vállalatának számít, kiemelten fontos volt a gyors bírósági döntés, mivel a különleges, a zöldáramot a szárazföldre szállító kábelek lefektetésére alkalmas, speciális hajó csak február 6-ig áll a rendelkezésre, addig tudott volna várni a verdiktre, utána más projektet kell teljesítenie.
Royce Lamberth kerületi bíró is akceptálta ezt a körülményt, mondván, helyrehozhatatlan károkat szenvedne a beruházás, ha a kábeles köldökzsinórt nem tudnák most lefektetni. Ő volt egyébként az a bíró, aki az első, szintén a dánoknak kedvező ítéletet január közepén meghozta, akkor a Rhode Island partjainál lévő Revolution Wind szélerőműpark építésének adott zöld utat.
Ennek köszönhetően a menetrendet tartani tudják, azaz a New York partjainál folyó Sunrise Wind projekt megvalósulása előtt sincsen fizikai akadály.
Negatív döntés esetén az Orsted elsirathatta volna a Sunrise Wind projektbe ölt hétmilliárd dollárját.
Ez a szélerőműpark a New York állambeli Long Islandtől 50 kilométerre keletre található, és az Orsted szerint körülbelül 45 százalékos készültségi szinten van. Megépülése után a projekt közel 800 ezer otthon számára elegendő energiát fog termelni, s várhatóan már októberben megkezdi működését.
A belügyminisztérium illetékesei nem kommentálták az ítéletet, így – részükről – a jogi procedúra következő lépéséről sincs információ. Az mindenesetre merőben szokatlan lenne, ha Trumpék annyiban hagynák a dolgot. Az Orsted viszont folytatni akarja a szélerőműparkok építésével kapcsolatos alappert, mert meg akar egyezni Washingtonnal a mindkét fél számára elfogadható játékszabályokról.
A dán Sydbank elemzője, Jacob Pedersen szerint ez helyes döntés, ugyanis a projektek politikai kockázatai a pernyertesség ellenére továbbra is magasak.
Fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy a Sunrise Wind projektet más úton próbálják majd akadályozni a hatóságok
– figyelmeztetett Pedersen. Az Orsted számára kulcsfontosságúak a Trump előtti időszakban megindított amerikai beruházások, a céget a magas infláció, a finanszírozási költségek emelkedése és a beszállítói gondok amúgy is jó ideje gyötrik, de tavaly ősszel egy zárt körű részvénykibocsátás révén, a tulajdonosaitól megszerzett 9,4 milliárd dolláros likviditásra támaszkodva már látják a világítótorony fényét. Most meg különösen.
Tengerre váltanak a dánok – eladták szárazföldi érdekeltségeiket
Mindenre felkészülve egyébként egy friss, ma bejelentett intézkedésükkel tovább javították a likviditásukat. Az Orsted 1,7 milliárd dollárért eladta a Copenhagen Infrastructure Partnersnek (CIP) az európai szárazföldi áramtermelő érdekeltségeit. Ezek
- nagy-britanniai,
- írországi,
- spanyolországi
- és németországi
szélerőműparkokat érintenek, melyek összesített beépített kapacitása 578 megawatt. Összehasonlításul: csak a Sunrise Wind kapacitása 924 megawatt. Az Orsted az épülőfélben lévő európai szárazföldi erőműveit is átadta, ezek 248 megawattot képviselnek együtt.
A dán óriásvállalat ezzel egyben stratégiai döntést is hozott, s innentől a part menti szélerőműparkokra fókuszál, utalva arra, hogy ezen a területen a közeljövőben jelentős beruházásokat, fejlesztéseket pályáztatnak meg a part menti országok. Az Orsted koppenhágai tőzsdén jegyzett részvényárfolyama a pozitív bírósági ítéletet 4,5 százalékos erősödéssel honorálta, ebből a CIP-ügylet mai bejelentésére 1,3 százalékot adott vissza.