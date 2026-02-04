Eszméletlen mennyiségben zsákolják az OTP részvényeit, a Mol is bivalyerős

Óriási mennyiségben tépik az OTP részvényeit szerda délelőtt a BÉT-en, nem egészen egy óra alatt – azaz még 10 óra előtt – már 8,2 milliárd forintos forgalom alakult ki a bank részvényeiben. Az eufórikus hangulatban persze az árfolyam is északnak vette az irányt, s meg sem állt 41 890 forintos új csúcsáig, ahonnan kismértékben, 41 730 forintig csúszott vissza, ám még így is 2,1 százalékkal nőtt a kurzus.

Tépik az OTP-t / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Nagyban veszik eközben a Mol és a Richter papírjait is, a teljes azonnali részvényforgalom már 10,7 milliárd forintot tesz ki, nem is olyan régen ez még egy átlagos napi forgalomnak felelt meg.