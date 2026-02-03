Deviza
OTP
BUX

Ipari mennyiségben vették az OTP-t, új csúcson zárt a BUX

Kitűnt a magyar index az európai mezőnyből. A Magyar Telekom kivételével erősödtek a magyar blue chipek, hatalmas forgalom volt az OTP-ben.
Murányi Ernő
2026.02.03, 17:24
Frissítve: 2026.02.03, 17:35

Noha az amerikai részvényindexek a pozitív tartományban kezdték a kereskedést kedden, délutánra a milánói tőzsde kivételével mínuszba csúsztak a meghatározó európai tőzsdemutatók.

20251105_bet_002_VZ tőzsde otp
Ipari mennyiségben vették az OTP-t / Fotó: Vémi Zoltán

A DAX-index leggyengébb részvénye egyébként az idehaza is kedvelt Zalando európai online divatplatform 13 százalékkal zuhanó  papírja volt. A befektetőkre a Morgan Stanley elemzője hozta a frászt, aki szerint a TikTok Amerikában már sikeres  és jelenleg Nyugat-Európába készülő e-kereskedelmi felülete veszélyt jelenthet a német cégre, illetve az egész szektorra nézve.

A BUX persze nagyot vert európai társaira, hiszen bár a pesti börzén is erodálódtak valamelyest a napközben elért csúcsok, ám az index 1,5 százalékkal így is 130 284 pontra nőtt, ami új történelmi rekord.

Az azonnali részvénypiac forgalma meghaladta a 32,6 milliárd forintot, amiből 21 milliárd az OTP-re jutott. 

Apropó OTP, a legnagyobb magyar bank részvényei napközben eddigi rekordjukat is megdöntötték, többször is 41 000 forint fölé jutva, ám az utolsó kötésben 40 870 forinton cseréltek gazdát a papírok.

A legmeredekebb emelkedés a reggel jó hírt közlő Molnál látható, az olajrészvény 2,4 százalékkal, 3936 forintig vágtázott.

A kora reggel szintén kedvező bejelentést tett Richter a kicsengetésre 2 százalékkal, 11 100 forintra drágult.

A Magyar Telekom részvényei pedig végül 2040 forinton zártak, azaz a napközbeni erősödést követően hétfői záróárukra estek vissza.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Eközben a forint volatilis mozgásokat követően nagyjából ugyancsak a hétfői szintjére állt vissza. Az euró kurzusa 380,7  forintnál járt a tőzsdei kicsengetés időpontjában.

