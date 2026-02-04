Deviza
Tovább menetelnek a hazai blue chipek, erős az OTP is

A Richter kivételével az összes vezető részvény pluszban nyitott. Az OTP, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama is fél százalék feletti emelkedéssel kezdte a szerdai kereskedést.
Murányi Ernő
2026.02.04, 09:11
Frissítve: 2026.02.04, 09:39

Vegyes kezdésre számíthatnak az európai piacok szerdán, a befektetők egy gazdasági adatokkal és vállalati eredményekkel teli nap előtt állnak.

Budapest,,Hungary,-,October,24.,2024.,Entrance,Of,An,Otp
Emelkedéssel kezdték a napot az OTP részvényei is / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

Jönnek Németország, az Európai Unió és az Egyesült Királyság kulcsfontosságú BMI-jelentései, emellett az EU és Olaszország friss inflációs adatai is ismertté válnak. 

Folytatódik a gyorsjelentések sora is. A nagyobb bankok, köztük a UBS, a Santander és a Credit Agricole, terítik ki lapjaikat, a gyógyszeripari óriások közül pedig a Novartis és a GSK eredményei jelennek meg.

A főbb Wall Street-i részvényindexek egyébként mínuszban zártak kedden, miután az iráni helyzettel kapcsolatos aggodalmak továbbra is nyomasztották a piacot. A részleges kormányzati leállás elkerülése miatt viszont a tőzsdezárás előtt csökkentek a veszteségek.

A német tőzsdén a mesterséges intelligencia miatt nő az aggodalom, lévén a befektetők attól tartanak, hogy romboló hatást fejthet ki egyes cégek üzleti modelljeire, főként a szoftver- és adatbázis-szolgáltatók kerültek a célkeresztbe – írja ügyfeleinek szóló jegyzetében a Commerzbank. Nem véletlenül eddig az SAP és a DAX az idei legnagyobb vesztes.

Ilyen előzmények után a BUX 130 956 ponton, azaz 0,5 százalékkal keddi záróértéke felett nyitott.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP nyitóára 0,6 százalékkal, 41 110 forintra nőtt.

 OTP részvény
OTP részvény10:20:01
Árfolyam: 41 740 HUF +870 / +2,08 %
Forgalom: 8 613 242 650 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol részvényei 0,8 százalékkal, 3980 forintra drágultak.

 MOL részvény
MOL részvény10:19:58
Árfolyam: 4 026 HUF +76 / +1,89 %
Forgalom: 1 641 293 166 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 11 100 forinton nyitott, azaz egy tapodtat sem mozdult el keddi záróárától.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:19:36
Árfolyam: 11 190 HUF +90 / +0,8 %
Forgalom: 561 311 910 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom-részvények ára 1 százalékkal, 2060 forintra nőtt. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:20:19
Árfolyam: 2 030 HUF -10 / -0,49 %
Forgalom: 237 509 620 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Equilor Trader 

A forint csekély mértékben erősödött, az euró 380,9 forint körül ingadozott reggel kilenc tájékán a bankközi devizapiacon.

 

