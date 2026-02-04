Tovább menetelnek a hazai blue chipek, erős az OTP is

Vegyes kezdésre számíthatnak az európai piacok szerdán, a befektetők egy gazdasági adatokkal és vállalati eredményekkel teli nap előtt állnak.

Emelkedéssel kezdték a napot az OTP részvényei is / Fotó: arpasi.bence / Shutterstock

Jönnek Németország, az Európai Unió és az Egyesült Királyság kulcsfontosságú BMI-jelentései, emellett az EU és Olaszország friss inflációs adatai is ismertté válnak.

Folytatódik a gyorsjelentések sora is. A nagyobb bankok, köztük a UBS, a Santander és a Credit Agricole, terítik ki lapjaikat, a gyógyszeripari óriások közül pedig a Novartis és a GSK eredményei jelennek meg.

A főbb Wall Street-i részvényindexek egyébként mínuszban zártak kedden, miután az iráni helyzettel kapcsolatos aggodalmak továbbra is nyomasztották a piacot. A részleges kormányzati leállás elkerülése miatt viszont a tőzsdezárás előtt csökkentek a veszteségek.

A német tőzsdén a mesterséges intelligencia miatt nő az aggodalom, lévén a befektetők attól tartanak, hogy romboló hatást fejthet ki egyes cégek üzleti modelljeire, főként a szoftver- és adatbázis-szolgáltatók kerültek a célkeresztbe – írja ügyfeleinek szóló jegyzetében a Commerzbank. Nem véletlenül eddig az SAP és a DAX az idei legnagyobb vesztes.