lakáshitel
állami támogatás
Otthon Start Program

Lakáshitelláz év végén: az Otthon Start letarolta a piacot, a bankok pénzt szórnak

Nem lassít, nem fárad, hanem egyenesen letarolja a piacot a lakáshitelezés: decemberben is rekordhoz közeli tempóban kötötték a szerződéseket a magyar háztartások. Az Otthon Start program gyakorlatilag mindent vitt, tízből nyolc új lakáshitel mögött már valamilyen állami támogatás állt. A bankok közben egymásra licitálnak jóváírásokkal és kamatkedvezményekkel, miközben éves szinten soha nem látott összegek áramlottak a piacra. A számok alapján kijelenthető: állami segítség nélkül ma egészen más képet mutatna a lakáshitelezés.
Ballagó Dániel
2026.02.03, 10:36
Frissítve: 2026.02.03, 10:55

Decemberben sem fékezett a magyar lakáshitelpiac: bár a novemberi rekordtól hajszállal elmaradt a volumen, a számok így is egyértelműen azt mutatják, hogy az Otthon Start program nélkül ma egészen más képet mutatna a piac. A bankok pedig nem maradtak tétlenek: jóváírásokkal, kamatkedvezményekkel és akciókkal próbálják megszerezni a támogatott hiteles ügyfeleket.

Otthon Start programfix 3 százalékos lakáshitelOSP ingatlanpiacCEE
Lakáshitelláz év végén: az Otthon Start letarolta a piacot, a bankok pénzt szórnak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kevesebb munkanap, majdnem rekord – nincs itt visszaesés

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint 2025 decemberében 268,8 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződést kötöttek a háztartások. Ez ugyan minimálisan elmarad a novemberi, 274 milliárdos történelmi csúcstól, de a kevesebb munkanap miatt szó sincs megtorpanásról.

„A decemberi adat inkább megerősíti, mintsem cáfolja a lakáshitelek iránti extrém keresletet” – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője.

Mindent visz az Otthon Start: tízből nyolc hitel támogatott

A lakáshitelpiac motorja egyértelműen az Otthon Start program lett. A jegybanki statisztikák szerint:

decemberben az új lakáshitelek több mint 80 százaléka valamilyen állami támogatáshoz kapcsolódott, ezek döntő része már a szeptemberben elindult Otthon Start konstrukciója volt.

A program hatása nemcsak hónapokban, hanem éves szinten is brutális számokat hozott.

1970 milliárd forint egy év alatt – másfélszeresére nőtt a piac

2025 egészében 1970 milliárd forintra rúgott az új lakáshitel-szerződések összege, ami:

új történelmi rekord, 45,8 százalékos növekedés az előző évi csúcshoz képest.

Különösen beszédes adat, hogy csak az utolsó negyedévben közel 800 milliárd forintnyi új lakáshitelt helyeztek ki a bankok. Eközben a támogatott hitelek aránya az éves kihelyezésen belül 46 százalék közelébe ugrott, szemben az egy évvel korábbi 25,4 százalékkal.

Banki versenyfutás: ajándékpénz, kamatcsökkentés, díjmentesség

Mindeközben a bankok látványosan emelik a tétet is, egyre több pénzintézet:

  • növeli az egyszeri jóváírás összegét,
  • a jogszabályban rögzített 3 százalékos kamat alá is bemerészkedik,
  • átvállalja az induló költségek egy részét.

Ki mennyit ad? Rövid körkép

  • Gránit Bank: akár 320 ezer forint jóváírás, 2,85 százalékos kamat, költségtérítés
  • OTP Bank: egyéves türelmi idő, díjkedvezmények, akár 240 ezer forintos lakástakarék-bónusz
  • MagNet Bank: 200 ezer forint jóváírás nagyobb hitelösszegnél
  • K&H: 200 ezer forintos hiteljóváírás, plusz számlanyitási akció
  • MBH Bank: 200–220 ezer forint ajándékpénz, kiemelt ügyfeleknek akár 2,75 százalékos kamat
  • UniCredit: 2,8 százalékos kamat, 250 ezer forint jóváírás
  • Raiffeisen: 200 ezer forint ajándékpénz és költségkedvezmények
  • CIB Bank: 200 ezer forint jóváírás, akár nullás számlavezetés
  • Erste: alapból 200 ezer forint, extra kedvezményekkel akár 360 ezer forint

Nem csak a lakáshitelek pörögtek

A lakossági hitelpiacon más termékek is csúcsra futottak:

  • a személyi kölcsönök új szerződésállománya 1120 milliárd forint fölé nőtt, ami közel 37 százalékos ugrás egy év alatt,
  • a babaváró hitel viszont tovább veszített lendületéből: 231,1 milliárd forintos volumenével több mint 10 százalékos visszaesést mutatott,
  • a munkáshitel iránti kereslet decemberre új mélypontra süllyedt, de az első évében így is közel 168 milliárd forintnyi szerződés jött össze.

Állami segítség nélkül ma nincs lakáshitelboom

A számok alapján egyértelmű: a lakáshitelpiac jelenlegi pörgése elképzelhetetlen lenne az Otthon Start nélkül. A támogatott konstrukció egyszerre hajtotta fel a keresletet és indított el éles banki versenyt – amiből rövid távon egyértelműen az ügyfelek profitálnak.

