Csúcsra futott a Mol, az OTP és a Richter, erős oldalon tört ki a forint
A BUX 133 565 pontnál csúcsra futott, majd 133 440 pont közelébe zárt, több mint 2 százalékot emelkedve. Nem bírtak magukkal a blue chipek a pesti parketten: csak a Telekom nem futott csúcsra. Ráadásként erős oldalon tört ki a napok óta beszűkült sávban kereskedett forint.
Amerikában vegyes a kép
Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag háromnegyed százalékot emelkedett, addig a technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot esett. A technológiai részvényindexet a szoftvercégek húzzák le, melyeket napok óta adnak a befektetők, mert úgy vélik:
A mesterséges intelligencia terjedése elszívja a levegőt a hagyományos szoftverfejlesztéstől.
A széles piacot leképező S&P 500 index irányt keresett szerda délután.
Pesti parkett: csak a Telekom nem futott csúcsra
Az OTP 41 890 forintnál új rekordot ért el, majd 41 700 közelében zárt, 2 százalékos pluszban.
A Mol 4128 forintnál futott történelmi csúcsra, és 4110 forint közelében zárt, ami 4 százalékos emelkedés.
A Richter 11 580 forintnál futott historikus magaslatra, 11 490 forinton zárt, 3,5 százalékot emelkedve.
A Magyar Telekom 2025 forinton zárta a napot, ami háromnegyed százalékos csúszás.
Majd 5 százalékot pattant az AutoWallis, és közel 2,5 százalékot a Nyomda.
Erős oldalon tört ki a forint
Napok óta szűk tartományban mozgott az euró-forint jegyzése. Alul a 380-as támasz, míg felül a 382-es ellenállás határolta. Az indikátorok nem mutattak irányt, a Bollinger-szalagok is ki voltak tágulva, ezért nem vártak trendszerű elmozdulást az elemzők. Ugyanakkor a beszűkült sáv gyakran közelgő kitörésre utal.
Szerdán tőzsdezárás előtt volt egy érdekes momentum:
az euró-forint többször is leszúrt a sáv alján, előbb 379,6, majd 379,5 közelébe. Végül 379,77 közelében zárt, vagyis a támasz alatt. A napokban kiderülhet, hogy mennyire szignifikáns a kitörés.