Csúcsra futott a Mol, az OTP és a Richter, erős oldalon tört ki a forint

A BUX 133 565 pontnál csúcsra futott, majd 133 440 pont közelébe zárt, több mint 2 százalékot emelkedve. Nem bírtak magukkal a blue chipek a pesti parketten: csak a Telekom nem futott csúcsra. Ráadásként erős oldalon tört ki a napok óta beszűkült sávban kereskedett forint.

Ma is csúcsok dőltek a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerikában vegyes a kép

Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag háromnegyed százalékot emelkedett, addig a technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot esett. A technológiai részvényindexet a szoftvercégek húzzák le, melyeket napok óta adnak a befektetők, mert úgy vélik:

A mesterséges intelligencia terjedése elszívja a levegőt a hagyományos szoftverfejlesztéstől.

A széles piacot leképező S&P 500 index irányt keresett szerda délután.

Pesti parkett: csak a Telekom nem futott csúcsra

Az OTP 41 890 forintnál új rekordot ért el, majd 41 700 közelében zárt, 2 százalékos pluszban.