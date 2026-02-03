Deviza
EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF322,68 -0,06% GBP/HUF440,92 -0,13% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,18 -0,05% RON/HUF74,68 -0,09% CZK/HUF15,66 -0,05% EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF322,68 -0,06% GBP/HUF440,92 -0,13% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,18 -0,05% RON/HUF74,68 -0,09% CZK/HUF15,66 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 363,4 +1,54% MTELEKOM2 070 +1,45% MOL3 946 +2,28% OTP41 000 +1,46% RICHTER11 020 +1,27% OPUS551 +0,36% ANY7 520 +0,53% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 181,05 +0,37% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 708,81 +1,58% BUX130 363,4 +1,54% MTELEKOM2 070 +1,45% MOL3 946 +2,28% OTP41 000 +1,46% RICHTER11 020 +1,27% OPUS551 +0,36% ANY7 520 +0,53% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 181,05 +0,37% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 708,81 +1,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Shopper Park Plus
részvény
tőzsde
euró
célár
elemzés

Ritka, mint a fehér holló: jókora eurós hozamot kínál egy magyar részvény – venni kell az elemzők szerint

Három brókerház is követi a régiós ingatlanpiacon terjeszkedő Shopper Park Plus papírjait. Az euróban jegyzett magyar részvény jelentős felértékelődés előtt állhat az Erste, a Concorde és a Wood & Company várakozásával készített konszenzus alapján.
VG
2026.02.03, 10:28
Frissítve: 2026.02.03, 10:33

Három befektetési szolgáltató követi a Shopper Park Plus (SPP) részvényeit. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működő és a régiós ingatlanpiacon terjeszkedő vállalat papírjai jelentős hozampotenciállal rendelkeznek.

Shopper Park Plus, részvény, euró, hozam
Jókora hozamlehetőséget látnak az elemzők a pesti tőzsde eurós részvényében / Fotó: Shutterstock

A 2025. év végi tőkeemelést követően a Shopper Park Plus teljes piaci kapitalizációja 290 millió euró körüli a január 29-i záróár alapján, ezzel bekerült a Budapesti Értéktőzsde tíz legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata közé. 

Emellett az SPP folyamatos növekedése és a közelgő lengyel piacra lépésének eredménye, hogy három vezető regionális befektetési szolgáltató – a Concorde Értékpapír Zrt, az Erste Group Bank AG és a Wood & Co. – elemzői elkezdték követni a vállalat részvényeit, ami jól tükrözi az SPP növekvő láthatóságát és relevanciáját az intézményi befektetők körében – írja kedden kiadott közleményében a társaság.

Nagy potenciál van a pesti tőzsde eurós részvényében

A menedzsment célja az SPP tőkepiaci láthatóságának további erősítése, ennek ez az egyik első és kulcsfontosságú lépése. A megnövekedett láthatóság és az elemzői aktivitás várhatóan hozzájárul a magasabb kereskedési likviditáshoz, nagyobb transzparenciát eredményez, ami alacsonyabban észlelt kockázati prémiumhoz és ebből fakadóan magasabb értékeltséghez vezethet, továbbá diverzifikáltabb intézményi részvényesi bázis kialakulását teszi lehetővé.

  • Az Erste 15,3 eurós, 
  • a Concorde 15 eurós, 
  • a Wood & Company pedig 12 eurós 12 havi célárat tart érvényben,

az első két brókerház vételt, utóbbi pedig tartást javasol. Az Erste várakozása 25 százalékos, a Concorde célára pedig 22 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent, míg a Wood & Co. fair értékbecslése megegyezik a jelenlegi árfolyamszinttel.

A három elemző árfolyam-várakozásának átlagolásával kapott konszenzusos célár 14,1 euró, ami 16 százalékos hozampotenciálnak felel meg.

Az SPP részvényei 4,3 százalékot erősödtek az év eleje óta a Budapesti Értéktőzsdén.

Régiós terjeszkedés a Shopper Park Plus célja

A Shopper Park Plus tavaly jelentette be, hogy Lengyelországban terjeszkedik a francia Auchan hipermarketlánc nyolc lengyelországi kereskedelmi ingatlanjának megvásárlásával. A 200 millió eurós beruházást bankhitel mellett egy százmillió euró nagyságrendű másodlagos részvénykibocsátással (SPO) finanszírozza a társaság. A tranzakció zárása az idei első negyedévben várható. 

 SPLUS részvény
SPLUS részvény11:02:53
Árfolyam: 12,3 EUR +0,1 / +0,81 %
Forgalom: 25 031 EUR
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kiskereskedelmi, élelmiszer-fókuszú ingatlanportfóliót építő társaság célja, hogy Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb retail park tulajdonos-üzemeltetőjévé váljon, a befektetőknek pedig a számottevő növekedési potenciál mellett vonzó, euróban fizetett osztalékot kínálhat. Üzleti modelljükről és terveikről korábban Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke beszélt lapunknak.

 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu