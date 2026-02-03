Ritka, mint a fehér holló: jókora eurós hozamot kínál egy magyar részvény – venni kell az elemzők szerint

Három befektetési szolgáltató követi a Shopper Park Plus (SPP) részvényeit. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működő és a régiós ingatlanpiacon terjeszkedő vállalat papírjai jelentős hozampotenciállal rendelkeznek.

Jókora hozamlehetőséget látnak az elemzők a pesti tőzsde eurós részvényében / Fotó: Shutterstock

A 2025. év végi tőkeemelést követően a Shopper Park Plus teljes piaci kapitalizációja 290 millió euró körüli a január 29-i záróár alapján, ezzel bekerült a Budapesti Értéktőzsde tíz legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalata közé.

Emellett az SPP folyamatos növekedése és a közelgő lengyel piacra lépésének eredménye, hogy három vezető regionális befektetési szolgáltató – a Concorde Értékpapír Zrt, az Erste Group Bank AG és a Wood & Co. – elemzői elkezdték követni a vállalat részvényeit, ami jól tükrözi az SPP növekvő láthatóságát és relevanciáját az intézményi befektetők körében – írja kedden kiadott közleményében a társaság.

Nagy potenciál van a pesti tőzsde eurós részvényében

A menedzsment célja az SPP tőkepiaci láthatóságának további erősítése, ennek ez az egyik első és kulcsfontosságú lépése. A megnövekedett láthatóság és az elemzői aktivitás várhatóan hozzájárul a magasabb kereskedési likviditáshoz, nagyobb transzparenciát eredményez, ami alacsonyabban észlelt kockázati prémiumhoz és ebből fakadóan magasabb értékeltséghez vezethet, továbbá diverzifikáltabb intézményi részvényesi bázis kialakulását teszi lehetővé.

Az Erste 15,3 eurós,

a Concorde 15 eurós,

a Wood & Company pedig 12 eurós 12 havi célárat tart érvényben,

az első két brókerház vételt, utóbbi pedig tartást javasol. Az Erste várakozása 25 százalékos, a Concorde célára pedig 22 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent, míg a Wood & Co. fair értékbecslése megegyezik a jelenlegi árfolyamszinttel.

A három elemző árfolyam-várakozásának átlagolásával kapott konszenzusos célár 14,1 euró, ami 16 százalékos hozampotenciálnak felel meg.

Az SPP részvényei 4,3 százalékot erősödtek az év eleje óta a Budapesti Értéktőzsdén.

Régiós terjeszkedés a Shopper Park Plus célja

A Shopper Park Plus tavaly jelentette be, hogy Lengyelországban terjeszkedik a francia Auchan hipermarketlánc nyolc lengyelországi kereskedelmi ingatlanjának megvásárlásával. A 200 millió eurós beruházást bankhitel mellett egy százmillió euró nagyságrendű másodlagos részvénykibocsátással (SPO) finanszírozza a társaság. A tranzakció zárása az idei első negyedévben várható.