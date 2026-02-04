Az európai hadiipart már uralja a Rheinmetall, most a 35 milliárd eurós űrfegyverkezést akarja magáénak – van, akinek ez nagyon nem tetszik

A Rheinmetall vezérigazgatójának, a tüzérségi és harckocsi-specialista Armin Pappergernek állítólag néhány évvel ezelőtt még fogalma sem volt a műholdakról, ám ma már a német hadsereg tervezett 35 milliárd eurós űrtechnológiai kiadásaira fáj a foga – írja a Financial Times (FT).

A Lürssen hajógyár haditengerészeti üzletága a Rheinmetall egyik új szerzeménye / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Rheinmetall: irány a világűr

Papperger a brit lapnak elárulta, hogy a Rheinmetall partnereivel együtt három, összesen több mint 20 milliárd euró értékű űrprogramra pályázna, de a döntés még nem született meg.

A német parlamenti képviselők egyébként már decemberben jóváhagyták a vállalat első, 2 milliárd euró értékű műholdgyártási szerződését, amelyet a finn Iceye-jal közösen vállalt. Eközben egy múlt heti hír szerint a vállalat tárgyalásokat folytat egy olyan közös ajánlatról is, amelynek célja Elon Musk Starlink internetes szolgáltatásának megfelelő rendszer kiépítése a német hadsereg számára.

Újabb területet hódítana meg tehát a Rheinmetall, amely már eddig is szédítően sokféle technológiában és földrajzi területen volt jelen. Papperger arra törekszik, hogy a nagy amerikai védelmi vállalatokhoz hasonlóan több területre kiterjedő csoporttá alakítsa vállalatát.

Nem is akármilyen sikerrel, lévén a cég bevételei tavaly meghaladhatták a 10 milliárd eurót, ami több mint kétszerese a 2021-es, azaz az Ukrajna elleni orosz támadás előtti szintnek.

A Rheinmetallnak azonban sokkal vérmesebb ambíciói vannak, 2030-ra 50 milliárd eurós forgalmat célzott meg, mivel úgy véli, nagyot kaszálhat az EU védelmi kiadásainak növekedéséből és az európai termékek előnyben részesítéséből.

Németországban pedig Friedrich Merz kancellár tavaly tavaszi hivatalba lépésekor megfogadta, hogy felépíti Európa legerősebb hagyományos hadseregét, és korlátlan hitelfelvételt szabadított fel ennek finanszírozására.

Eddig is bőven jutott forrás a német cégnek

Pappergernek minden oka megvan az optimizmusra, hiszen a még az előző német kormány által 2022-ben felállított, 100 milliárd eurós védelmi ipari különalapból is mintegy 40 milliárd eurót sikerült a Rheinmetallhoz becsatornáznia. A topmenedzser úgy véli, hogy 2030-ig nagyjából 300 milliárd euró értékű szerződéshez juthat Európában, ami a NATO-kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 2000 milliárd eurós védelmi kiadások 15 százalékát jelentené.

A Rheinmetall olyan szereplő, amely képes nagy megrendeléseket kezelni, nagy mennyiségben termelni, és egyenrangú félként fellépni a globális védelmi vállalatokkal szemben

– jegyezte meg az FT-nek Andreas Mattfeldt, a német költségvetési bizottság kereszténydemokrata képviselője, egyben a védelmi kiadások szakértője.

A növekedés sebessége kivételesnek tűnhet, de ezek rendkívüli idők

– tette hozzá.