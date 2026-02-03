Deviza
Erősíti japán üzletét a magyar gyógyszercég

A Richter és a Fuji évek óta szoros partnerségben áll a nőgyógyászat területén. Most a partnerség bővítéséről döntöttek. A magyar gyógyszerrészvény bő 1 százalékot emelkedett, míg a Fuji Pharma 1,5 százalékot pattant.
Faragó József
2026.02.03, 10:41
Frissítve: 2026.02.03, 10:47

Ma piaczárás előtt jelentette be a BÉT honlapján a Richter Gedeon Nyrt. és a Fuji Pharma a hosszú távú stratégiai együttműködésük bővítését. A Richter kurzusa bő 1 százalékos emelkedéssel reagált, míg a Fuji Pharma 1,5 százalékot pattant.

Richter Gedeon
Ígéretes a Richter Gedeon japán üzlete / Fotó: Kallus György

Nők egészségügyi ellátására fókuszál a Richter Gedeon

A Richter Gedeon Nyrt. és a Fuji Pharma Co., Ltd. bejelenti hosszú távú stratégiai együttműködésük bővítését és további erősítését – olvasható a közleményben.

 A két vállalat már évek óta szoros partnerségben áll a nőgyógyászat (WHC) területén. 

Ezen együttműködés eredménye:

  • a Fuji által Japánban kifejlesztett, forgalomba hozott és forgalmazott Alyssa® nevű, drospirenont és estetrolt (E4) tartalmazó dysmenorrhoea (fájdalmas menstruáció) kezelésére szolgáló készítmény,
  • valamint a Nextstellis™ nevű orális fogamzásgátló Thaiföldön történő forgalmazása. 

A Fuji rendelkezik a Richter estetrol- (E4) alapú hormonpótló terápiás készítmény jelöltjének forgalmazási jogával is Japánban és az ASEAN területeken. A termékjelölt nemrégiben pozitív szakvéleményt kapott az európai CHMP-től (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága) FYLREVY® márkanéven.

Arra is kitért a Richter közleménye, hogy 

a nők egészségügyi ellátásába történő beruházások és innovációk továbbra is elégtelenek. 

Globális szinten a kutatás és fejlesztés ezen a területen a teljes gyógyszeripari K+F kevesebb mint 5 százalékát teszi ki, ami korlátozza a jövőbeli kezelési lehetőségeket, ugyanakkor jelentős lehetőséget kínál azon innovatív vállalatok számára, amelyek készek befektetni ezen a területen. 
A nőgyógyászati innováció elősegítése érdekében a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint megerősítette budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységét. Ez a központ kulcsfontosságú szerepet fog játszani a Richter és a Fuji közös fejlesztési erőfeszítéseinek előmozdításában.
 

Mérföldkő kifizetések

Emlékezetes, hogy tavalyelőtt szeptemberben kapta meg a forgalomba hozatali engedélyt a Richter leányvállalata által fejlesztett nőgyógyászati tabletta Japánban. 

A jóváhagyás tízmillió eurós mérföldkő kifizetést jelentett

a magyar gyógyszergyártó százszázalékos leányvállalata, az Estetra SRL számára. Azon megállapodás alapján, amely a Fuji számára biztosítja az Alyssa fejlesztési és forgalmazási jogait Japánban és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) régióban. 

