Erősíti japán üzletét a magyar gyógyszercég

Ma piaczárás előtt jelentette be a BÉT honlapján a Richter Gedeon Nyrt. és a Fuji Pharma a hosszú távú stratégiai együttműködésük bővítését. A Richter kurzusa bő 1 százalékos emelkedéssel reagált, míg a Fuji Pharma 1,5 százalékot pattant.

Ígéretes a Richter Gedeon japán üzlete / Fotó: Kallus György

Nők egészségügyi ellátására fókuszál a Richter Gedeon

A Richter Gedeon Nyrt. és a Fuji Pharma Co., Ltd. bejelenti hosszú távú stratégiai együttműködésük bővítését és további erősítését – olvasható a közleményben.

A két vállalat már évek óta szoros partnerségben áll a nőgyógyászat (WHC) területén.

Ezen együttműködés eredménye:

a Fuji által Japánban kifejlesztett, forgalomba hozott és forgalmazott Alyssa® nevű, drospirenont és estetrolt (E4) tartalmazó dysmenorrhoea (fájdalmas menstruáció) kezelésére szolgáló készítmény,

valamint a Nextstellis™ nevű orális fogamzásgátló Thaiföldön történő forgalmazása.

A Fuji rendelkezik a Richter estetrol- (E4) alapú hormonpótló terápiás készítmény jelöltjének forgalmazási jogával is Japánban és az ASEAN területeken. A termékjelölt nemrégiben pozitív szakvéleményt kapott az európai CHMP-től (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága) FYLREVY® márkanéven.