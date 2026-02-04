Dollármilliárdos lett a Richter csúcsgyógyszere, rengeteg pénz jön Amerikából – szárnyal a részvény

Átlépte az egymilliárd dollárt a Richter vezető készítménye, a Vraylar forgalma 2025 negyedik negyedévében az Egyesült Államokban – derül ki a tengerentúli értékesítési és fejlesztési partner, az AbbVie szerda délután közzétett jelentéséből.

Három hónap alatt egymilliárd dollár bevételt hozott a Richter csúcsterméke, a Vraylar az Egyesült Államokban / Fotó: Kallus György

Fontos mérföldkövet lépett át a Richter az Egyesült Államokban

A Richter kutatói által kifejlesztett, cariprazine hatóanyagú antipszichotikum 1,02 milliárd dollár bevételt hozott a tavalyi utolsó három hónapban, ez 10,5 százalékos a növekedés éves alapon.

A felfutóban lévő gyógyszer háromhavi eladásai először haladták meg az egymilliárd dolláros szintet.

A magyar gyártó vezető készítményének felfutása ugyanakkor látványosan lassult, 2024 negyedik negyedévében 17,1 százalékos, 2023 végén pedig még 38,9 százalékos volt a dinamika. Az előző negyedévben látott 6,7 százalékos bővüléshez képest azonban nagyobb léptékű volt a tavaly év végi növekedés.

A Vraylar amerikai értékesítésből a Richter mérföldkőbevételre jogosult az AbbVie-val kötött szerződés értelmében, ami a teljes bevétel nagyjából ötöde. A legutóbb lezárt negyedévi forgalom után 189 millió dollárra, vagyis jelenlegi árfolyamon 60,8 milliárd forintra számíthat a hazai gyógyszeripari nagyvállalat, az extra bevétel szinte teljes egészében az eredményét erősíti.

Az amerikai piacra több mint tíz éve bevezetett gyógyszer értékesítése 10,8 százalékkal 3,61 milliárd dollárra nőtt 2025 egészében. Egy éve még 18,4 százalékkal bővült az értékesítés az Egyesült Államokban.