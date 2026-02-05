Deviza
Növekedési pályán a Ryanair

Erőteljes növekedés játszódott le tavaly a Ryanair grafikonján, könnyedén felülteljesítette a részvény a főbb szektortársakat. A nagyobb léptékű árfolyam-emelkedést az erősödő fundamentumok is támogatták, hiszen az utazási hajlandóság is erős szinteken ragadt, miközben a cég profitabilitása is stabilitást jelez.
Varga Dániel, a K&H Értékpapír szenior elemzője
2026.02.05, 07:01

Habár a 2025–2026-os üzleti év még nincs lezárva, hiszen csak márciusban ér véget, de a várakozások két számjegyű bevételnövekedésről szólnak, amely a profitmarzsok terén is kedvező eredményekkel párosulhat. Az előretekintő várakozások szerint folytatódhat a bővülés a következő években is, ami a profitabilitás terén új szintek elérését biztosíthatja a Ryanairnek.

Tirana,,Albania,-,April,1,,2025:,Ryanair,And,Wizz,Air
Indokolható a Ryanair értékeltsége / Fotó: Nigel J. Harris / Shutterstock

Kedvező kilátások a Ryanair számára

A profitabilitás megőrzése érdekében a költségek megfelelő menedzselése is elengedhetetlennek számít, így az utóbbi években látott konszolidáció az olajpiacokon az üzemanyagköltségek mérséklődését és stabilizálódását is eredményezte. Ugyan némi volatilitás mutatkozhat az üzemanyagárak tekintetében, de a Ryanair igyekszik hedgelés révén stabilizálni az ezzel kapcsolatos költségeit, ami hosszabb távon is kiszámíthatóbbá teheti a vállalat működését.

Az utazási kedv kapcsán nem látni visszaesés jeleit, januárban is a tavalyi évhez képest nagyobb utasforgalmat bonyolított le a Ryanair, miközben a kapacitáskihasználtság változatlanul magas, amely a diszkont-légitársaságok számára kulcskérdésnek számít.

A nyári szezonra készülve egyébként a flotta bővítésén is dolgozik a társaság, mindamellett tér mutatkozhat az átlagos jegyárak emelésére is, amelyet az erős kereslet ösztönözhet. Így tehát a marzsokra még a következő negyedévben nyomás helyeződhet a szezonalitásból fakadóan, de a tavaszi és nyári hónapok már kedvező kilátásokkal kecsegtetnek a Ryanair számára is.

 

Ha térképre helyezzük a Ryanairt, hogy lássuk, hogyan is áll a versenytársakhoz képest a társaság, akkor első pillantásra az látszik, hogy a 12 körüli egyéves előretekintő P/E-ráta már prémiumot jelez a diszkont-légitársaságok szélesebb peer groupjával szemben. Azonban így is csak most került vissza a mutatószám a Covid előtti szintekre, valamint a stabil növekedési kilátások, a hatékony költségmenedzsment és a vezetőségbe vetett erős hit is indokolhatja a Ryanair értékeltségét.

 

