A Rheinmetall nyomdokaiba lépett a Saab is, viszik a fegyvereiket, mintha nem lenne holnap
Alaposan, mintegy 67 százalékkal, 3,26 milliárd svéd koronára (1 korona = 35,74 forint) ugrott meg éves bázison a Gripen vadászgépeket, tengeralattjárókat, rakétákat és a fejlett elektronikai eszközöket gyártó Saab AB üzemi eredménye a negyedik negyedévben, jócskán ráverve az LSEG elemzői konszenzus 2,75 milliárd koronás előrejelzésére.
Egyre gyorsul a Saab növekedése
Ráadásul a menedzsment 18 százalékról 22 százalékra emelte a 2023 és 2027 közötti időszakra vonatkozó organikus árbevétel-növekedési előrejelzését is.
Főként az időszak első három évében pörgött-pörög fel az árbevétel, a fennmaradó két évben pedig átlagosan évi 20 százalékos növekedéssel számolunk
– mondta a Reutersnek Micael Johansson (nem elírás: Micael) vezérigazgató.
Johansson értékelését támasztja alá, hogy az egykor autókat is gyártó hadiipari vállalat új megrendelései a negyedévben elérték a 100 milliárd koronát, a teljes rendelésállomány pedig év/év 47 százalékkal, 275 milliárd koronára bővült.
Továbbra is nagyon erősen alakul az értékesítésünk, sőt az utolsó negyedévben néhány igazán nagy megrendelést is kaptunk
- emelte még ki Johansson.
- Kötöttek például egy 3,1 milliárd eurós szerződést Kolumbiával 17 Gripen vadászgépre,
- kaptak egy 12,3 milliárd koronás megrendelést két GlobalEye repülőgépre,
- valamint egy 9,6 milliárd koronás megrendelést két tengeralattjáró befejezésére.
A Saab nettó nyeresége 78 százalékkal, 2568 millió svéd koronára lőtt ki, az egy részvényre jutó nyereség pedig 4,73 svéd koronát tett ki a tavalyi 2,66 korona után.
Az igazgatótanács a remek eredményt és a javuló várakozást mérlegelve részvényenként 2,4 korona osztalékot javasolt a tavalyi év után, szemben az egy évvel korábbi 2 koronával.
Hogy állnak a részvények?
A Saab részvényárfolyama 1,6 százalékkal, 641 koronára csökkent csütörtök délelőtt, míg idén eddig 21 százalékos volt az erősödés. Ha pedig az elmúlt 12 hónapot tekintjük, akkor több mint a triplájára nőtt a papírok értéke.
A csütörtöki árfolyamcsökkenés persze nem a véletlen műve. Az európai védelmi részvények ismét nyomás alá kerültek, miután az orosz-ukrán béketárgyalások csütörtökön is folytatódnak. Vlagyimir Putyin külön megbízottja, Kirill Dmitrijev pedig az orosz az állami televízióban állítólag arról beszélt, hogy előrelépés történt a megbeszéléseken.
A Rheinmetall árfolyama például 7,6 százalékkal, 1552 euróra zuhant, ennek azonban egyéb oka is van.
Piaci pletykák szerint a cég menedzsmentje eléggé szkeptikusan nyilatkozott meg az elemzőkkel - a gyorsjelentés lezárása előtt - folytatott telefonos konferencián a negyedéves adatokkal kapcsolatban. A JPMorgan és a Jefferies például már csökkentette a várakozását és a célárfolyamot is.
Továbbra is kivételesen erős bevétel- és nyereségnövekedésre számítunk a következő öt évben, ám a termelés felpörgetése nehezebb lesz, mint azt eredetileg gondoltuk
– mondta David Perry, a JPMorgan elemzője.
Az LSEG elemzői konszenzusa amúgy eladásra ajánlja a Saab részvényeit, mivel már nagyot drágultak 2025 eleje óta. A mediáncélár pedig 525 korona.