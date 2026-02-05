A Rheinmetall nyomdokaiba lépett a Saab is, viszik a fegyvereiket, mintha nem lenne holnap

Alaposan, mintegy 67 százalékkal, 3,26 milliárd svéd koronára (1 korona = 35,74 forint) ugrott meg éves bázison a Gripen vadászgépeket, tengeralattjárókat, rakétákat és a fejlett elektronikai eszközöket gyártó Saab AB üzemi eredménye a negyedik negyedévben, jócskán ráverve az LSEG elemzői konszenzus 2,75 milliárd koronás előrejelzésére.

A JAS-39 Gripen, a Saab büszkesége / Fotó: StockTrek Images via AFP

Egyre gyorsul a Saab növekedése

Ráadásul a menedzsment 18 százalékról 22 százalékra emelte a 2023 és 2027 közötti időszakra vonatkozó organikus árbevétel-növekedési előrejelzését is.

Főként az időszak első három évében pörgött-pörög fel az árbevétel, a fennmaradó két évben pedig átlagosan évi 20 százalékos növekedéssel számolunk

– mondta a Reutersnek Micael Johansson (nem elírás: Micael) vezérigazgató.

Johansson értékelését támasztja alá, hogy az egykor autókat is gyártó hadiipari vállalat új megrendelései a negyedévben elérték a 100 milliárd koronát, a teljes rendelésállomány pedig év/év 47 százalékkal, 275 milliárd koronára bővült.

Továbbra is nagyon erősen alakul az értékesítésünk, sőt az utolsó negyedévben néhány igazán nagy megrendelést is kaptunk

- emelte még ki Johansson.

Kötöttek például egy 3,1 milliárd eurós szerződést Kolumbiával 17 Gripen vadászgépre,

kaptak egy 12,3 milliárd koronás megrendelést két GlobalEye repülőgépre,

valamint egy 9,6 milliárd koronás megrendelést két tengeralattjáró befejezésére.

A Saab nettó nyeresége 78 százalékkal, 2568 millió svéd koronára lőtt ki, az egy részvényre jutó nyereség pedig 4,73 svéd koronát tett ki a tavalyi 2,66 korona után.

Az igazgatótanács a remek eredményt és a javuló várakozást mérlegelve részvényenként 2,4 korona osztalékot javasolt a tavalyi év után, szemben az egy évvel korábbi 2 koronával.

Hogy állnak a részvények?

A Saab részvényárfolyama 1,6 százalékkal, 641 koronára csökkent csütörtök délelőtt, míg idén eddig 21 százalékos volt az erősödés. Ha pedig az elmúlt 12 hónapot tekintjük, akkor több mint a triplájára nőtt a papírok értéke.

A csütörtöki árfolyamcsökkenés persze nem a véletlen műve. Az európai védelmi részvények ismét nyomás alá kerültek, miután az orosz-ukrán béketárgyalások csütörtökön is folytatódnak. Vlagyimir Putyin külön megbízottja, Kirill Dmitrijev pedig az orosz az állami televízióban állítólag arról beszélt, hogy előrelépés történt a megbeszéléseken.