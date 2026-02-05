Videójátékot meg soha nem vártak annyira, mint a Sony a Grand Theft Autót, amely felrobbanthatja a konzolpiacot is
Negyedéves profitrekorddal zárta 2025-öt a Sony szórakoztatóelektronikai óriás, üzemi nyeresége 22 százalékkal 3,3 milliárd dollárra emelkedett, meghaladva egyben az LSEG londoni tőzsdecsoport kerek 3 milliárdos előrejelzését. A japán konszern bevétele eközben mindössze fél százalékkal, 23,62 milliárd dollárra nőtt.
A pozitív elmozdulásban a jen árfolyamának gyengülése mellett döntő szerepet vállalt a képérzékelőket gyártó, valamint a zenei üzletág. Az okostelefonokban használt képérzékelők eladásai 21 százalékkal, 3,84 milliárd dollárra nőttek, míg a
- Beyoncé,
- Adele,
- SZA
- és Shakira
énekesnőkkel a kirakatban büszkélkedő Sony Music 13 százalékos pluszteljesítményt tudott felmutatni, különösen a streamingszolgáltatások, fizetős élő események és a hangfelvételek által generált extra bevételek révén, ami végül 3,54 milliárd dolláros bevételben öltött testet. A filmes üzletág ezúttal elmarad a várakozásoktól, és a tavalyi évi bevételtől 11 százalékkal elmaradva csak 2,25 milliárd dollárt hozott a konyhára.
A Sony a felhasználói tábor növekedésének örülhet
A legnagyobb érdeklődés a fő bevételi forrást jelentő játéküzletágat övezte, innen vegyes hírek érkeztek. Az immár hat éve a piacon lévő PlayStation 5 konzol eladásai a legfontosabb, karácsonyi ünnepi időszakot is magában foglaló negyedévben 16 százalékkal, 8 millió egységre estek vissza, ugyanakkor a játékkedv és a fizetési hajlandóság meglepően nőtt.
A Sony a PlayStation Network (PSN) felhasználói táborának növekedéséről számolt be, ami a platform iránti nagyobb elköteleződést tükrözi.
A PSN havi aktív felhasználóinak száma rekordra, 132 millióra nőtt, ez 13 millióval több az előző negyedév végén kimutatottnál.
Mindent egybevetve azonban a teljes játék- és hálózati üzletág bevétele 4,1 százalékkal, 10,26 milliárd dollárra mérséklődött, miközben a jen gyengülésének és a szoftvereladásoknak köszönhetően üzemi profitja 19 százalékkal nőni tudott. És ez az, ami a befektetőket leginkább aggasztja, ugyanis nem látszik kristálytisztán, hogy mi lesz a közeljövőben a Sony fő profittermelő dobása.
A várva várt új GTA videójáték megjelenése áttörést hozhat
A Sony konzolüzletágának várhatóan hatalmas lendületet ad a Take-Two Interactive blockbustere, a Grand Theft Auto VI videójátékának megjelenése, amely a sorozatos csúszások után most novemberre lett időzítve.
Serkan Toto, a Kantan Games tanácsadó cég alapítója ezzel kapcsolatban a Reutersnek elmondta, hogy a GTA VI olyan konzoleladásokat fog generálni a Sonynál, hogy leesik majd a befektetők álla, szét fogják kapkodni a PlayStationöket, egy sem marad raktáron.
Addig is izgulhatnak a szórakoztatóipar számára rendkívül fontos memóriacsipek jelentős drágulása miatt, ez az, ami az okoseszközök és számítástechnikai termékek árát eddig nem látott magasságokba hajtja fel az idén.
Szerdán a játékpiaci rivális, a szintén japán Nintendo részvényei zuhantak a csipek árrésre gyakorolt erodáló hatása miatti aggodalmakra, s vannak olyan visszajelzések, hogy az eszközök drágulásával párhuzamosan a felhasználók költési hajlandósága is visszaesik, de ez egyelőre nem több teóriánál.
Lin Tao a Sony pénzügyi igazgatója sietve igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, mint hangsúlyozta, cége jó előre bebiztosította magát memóriacsipekből, ez az idei évben nem okozhat beszállítási problémát számukra.
A Sony részvényárfolyama a profitugrásra erősödött, de az aggodalmak győzedelmeskedtek, s a kurzus visszatért oda, ahol a gyorsjelentés publikálása előtt járt. Így gyakorlatilag annak a pozitív hatása is elfüstölt, amit a Sony teljes, most márciussal záruló üzleti évére vonatkozó profitcél megemelése váltott ki a piacon.
A társaság 8 százalékkal, 9,79 milliárd dollárra emelte üzeminyereség-várakozását, továbbá bejelentette, hogy a májusig tartó részvény-visszavásárlási programját a korábbi másfélszeresére, 950 millió dollárosra bővíti.