Deviza
EUR/HUF379,65 0% USD/HUF321,75 0% GBP/HUF436,87 -0,48% CHF/HUF414,42 +0,12% PLN/HUF89,95 -0,06% RON/HUF74,53 +0,01% CZK/HUF15,62 +0,27% EUR/HUF379,65 0% USD/HUF321,75 0% GBP/HUF436,87 -0,48% CHF/HUF414,42 +0,12% PLN/HUF89,95 -0,06% RON/HUF74,53 +0,01% CZK/HUF15,62 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 279,16 -1,52% MTELEKOM1 984 -2,07% MOL4 026 -2,09% OTP40 950 -1,71% RICHTER11 410 -0,7% OPUS549 -0,18% ANY7 680 +0,26% AUTOWALLIS170 -1,76% WABERERS5 380 +1,12% BUMIX10 257,89 -0,48% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 688,89 -1,64% BUX131 279,16 -1,52% MTELEKOM1 984 -2,07% MOL4 026 -2,09% OTP40 950 -1,71% RICHTER11 410 -0,7% OPUS549 -0,18% ANY7 680 +0,26% AUTOWALLIS170 -1,76% WABERERS5 380 +1,12% BUMIX10 257,89 -0,48% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 688,89 -1,64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szórakoztatóipar
GTA VI
PlayStation 5
Sony Corp.
játékkonzol

Videójátékot meg soha nem vártak annyira, mint a Sony a Grand Theft Autót, amely felrobbanthatja a konzolpiacot is

A csúcsprofit és a nyereségvárakozások feljavítása ellenére sem nyugodtak meg a kedélyek a globális piacvezető szórakoztatóipari óriás háza táján. A Sony ugyanis jóval kevesebb játékkonzolt adott el, igaz, aktív felhasználóinak tábora eközben rekordot döntött. A befektetők abban bíznak, hogy a videójátékok királyának tartott Grand Theft Auto legújabb verziójának év végi megjelenése mindent megváltoztat.
Kriván Bence
2026.02.05, 13:01
Frissítve: 2026.02.05, 13:19

Negyedéves profitrekorddal zárta 2025-öt a Sony szórakoztatóelektronikai óriás, üzemi nyeresége 22 százalékkal 3,3 milliárd dollárra emelkedett, meghaladva egyben az LSEG londoni tőzsdecsoport kerek 3 milliárdos előrejelzését. A japán konszern bevétele eközben mindössze fél százalékkal, 23,62 milliárd dollárra nőtt. 

Sony Playstation
Az évzáró negyedévben csak 8 millió PlayStationt adott el a Sony, ez 16 százalékos visszaesés / Fotó: Richard A. Brooks

A pozitív elmozdulásban a jen árfolyamának gyengülése mellett döntő szerepet vállalt a képérzékelőket gyártó, valamint a zenei üzletág. Az okostelefonokban használt képérzékelők eladásai 21 százalékkal, 3,84 milliárd dollárra nőttek, míg a

  • Beyoncé,
  • Adele,
  • SZA
  • és Shakira

énekesnőkkel a kirakatban büszkélkedő Sony Music 13 százalékos pluszteljesítményt tudott felmutatni, különösen a streamingszolgáltatások, fizetős élő események és a hangfelvételek által generált extra bevételek révén, ami végül 3,54 milliárd dolláros bevételben öltött testet. A filmes üzletág ezúttal elmarad a várakozásoktól, és a tavalyi évi bevételtől 11 százalékkal elmaradva csak 2,25 milliárd dollárt hozott a konyhára.

A Sony a felhasználói tábor növekedésének örülhet

A legnagyobb érdeklődés a fő bevételi forrást jelentő játéküzletágat övezte, innen vegyes hírek érkeztek. Az immár hat éve a piacon lévő PlayStation 5 konzol eladásai a legfontosabb, karácsonyi ünnepi időszakot is magában foglaló negyedévben 16 százalékkal, 8 millió egységre estek vissza, ugyanakkor a játékkedv és a fizetési hajlandóság meglepően nőtt. 

A Sony a PlayStation Network (PSN) felhasználói táborának növekedéséről számolt be, ami a platform iránti nagyobb elköteleződést tükrözi. 

A PSN havi aktív felhasználóinak száma rekordra, 132 millióra nőtt, ez 13 millióval több az előző negyedév végén kimutatottnál.

Mindent egybevetve azonban a teljes játék- és hálózati üzletág bevétele 4,1 százalékkal, 10,26 milliárd dollárra mérséklődött, miközben a jen gyengülésének és a szoftvereladásoknak köszönhetően üzemi profitja 19 százalékkal nőni tudott. És ez az, ami a befektetőket leginkább aggasztja, ugyanis nem látszik kristálytisztán, hogy mi lesz a közeljövőben a Sony fő profittermelő dobása.

A várva várt új GTA videójáték megjelenése áttörést hozhat

A Sony konzolüzletágának várhatóan hatalmas lendületet ad a Take-Two Interactive blockbustere, a Grand Theft Auto VI videójátékának megjelenése, amely a sorozatos csúszások után most novemberre lett időzítve. 

Serkan Toto, a Kantan Games tanácsadó cég alapítója ezzel kapcsolatban a Reutersnek elmondta, hogy a GTA VI olyan konzoleladásokat fog generálni a Sonynál, hogy leesik majd a befektetők álla, szét fogják kapkodni a PlayStationöket, egy sem marad raktáron.

Riga,,Latvia,-,January,8,2024:,Playstation,5.,New,Grand
A Grand Theft Auto VI megjelenését most éppen novemberre várják / Fotó: Girts Ragelis

Addig is izgulhatnak a szórakoztatóipar számára rendkívül fontos memóriacsipek jelentős drágulása miatt, ez az, ami az okoseszközök és számítástechnikai termékek árát eddig nem látott magasságokba hajtja fel az idén. 

Szerdán a játékpiaci rivális, a szintén japán Nintendo részvényei zuhantak a csipek árrésre gyakorolt erodáló hatása miatti aggodalmakra, s vannak olyan visszajelzések, hogy az eszközök drágulásával párhuzamosan a felhasználók költési hajlandósága is visszaesik, de ez egyelőre nem több teóriánál.

Lin Tao a Sony pénzügyi igazgatója sietve igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, mint hangsúlyozta, cége jó előre bebiztosította magát memóriacsipekből, ez az idei évben nem okozhat beszállítási problémát számukra.

 

A Sony részvényárfolyama a profitugrásra erősödött, de az aggodalmak győzedelmeskedtek, s a kurzus visszatért oda, ahol a gyorsjelentés publikálása előtt járt. Így gyakorlatilag annak a pozitív hatása is elfüstölt, amit a Sony teljes, most márciussal záruló üzleti évére vonatkozó profitcél megemelése váltott ki a piacon. 

A társaság 8 százalékkal, 9,79 milliárd dollárra emelte üzeminyereség-várakozását, továbbá bejelentette, hogy a májusig tartó részvény-visszavásárlási programját a korábbi másfélszeresére, 950 millió dollárosra bővíti.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu