Jó hír a kisbefektetőknek: filléres részvénnyé századolják az IT kispapírt

Kedden már a századolt részvényekkel forog a BÉT Xtend piacán a Kermann IT Solutions. A részvénysplit nem növeli a vállalat értékét, de mégis kisbefektetőket vonzhat a megfizethetőbb árfolyam, s ez növelheti a likviditást.

Kisbefektetőket csábíthat a split / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Automatikusan századolják a részvényeket

A Kermann IT Solutions századolja részvényeit:

Hétfőn kereskednek utoljára a régi, 10 forint névértékű részvényekkel.

Kedden pedig már az új, 0,1 forint névértékű részvények forognak.

A társasági esemény értéknapja: 2026.02.05.



Azon részvénytulajdonosok jogosultak a társasági esemény értéknapján az átalakított 0,1 forint névértékű Kermann IT Solutions törzsrészvényekre, akiknek értékpapírszámláján 2026.02.04-én záráskor 10 forint névértékű Kermann IT Solutions törzsrészvények vannak nyilvántartva.

Minden 10 forint névértékű törzsrészvény helyébe 100 darab 0,1 forint névértékű törzsrészvény kerül jóváírásra. Az átalakítás folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben nincs tennivalója.

A vállalat részvényeivel 2024 áprilisa óta kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén. A kurzus az elmúlt 1 hónapban 620 és 700 forint között mozgott.

Dinamikus növekedést mutattak a számok

Szeptemberben tette közzé az informatikai infrastruktúra cég a tavalyi első féléves gyorsjelentését. A folyamatosan és dinamikusan változó és legtöbbször kedvezőtlen makro- és világgazdasági körülmények és környezet ellenére a Kermann IT Solutions nettó árbevétele az előző év azonos időszakához mérten 22 százalékkal, közel 4,7 milliárd forintra nőtt a tavalyi első félévben. Az eredményeket elsősorban a rendszer-integrációs eszközök értékesítése és a szolgáltatások bővítése, tehát az úgy nevezett RINT-üzletág hozta.

A társaság árbevételének növekedése jóval meghaladta az éves infláció mértékét, ami a cég szerint azt jelzi, hogy a növekedés a piacbővítés és többletértékesítés eredménye.

Az EBITDA még meredekebben, 49 százalékkal, 509 millió forintra nőtt. Eszerint pedig az EBITDA-marzs 8,9 százalékról 10,8 százalékra javult.

A Kermann adózott nyeresége is bővült, mégpedig 39 százalékkal, 308 millió forintra, amiből egy részvényre 28 forint jutott a bázisidőszaki 20 forint után.