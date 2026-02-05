Deviza
tőzsdenyitás
forint
tőzsde
BUX
Mol

Csúcsról fordult le a pesti tőzsde – a forint erősödéssel próbálkozik, az euró 380 alatt

Kisebb csökkenéssel indult a kereskedés a pesti tőzsdén, az OTP húzza leginkább lefelé a BUX indexet. A forint kisebb erősödést tud felmutatni a nap elején az euró, a dollár és a régiós pénzek ellenében egyaránt.
K. T.
2026.02.05, 09:07
Frissítve: 2026.02.05, 09:22

Csúcsközeli szintről indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén, miután előző nap a BUX index mellett a három legnagyobb magyar blue chip, az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is történelmi rekordra futott. A BUX 0,3 százalékkal 132 947 pontig fordult le a nyitáskor.

pesti tőzsde, forint, euró
Kisebb csökkenéssel rajtolt a pesti tőzsde, a forint viszont erősködik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nagypapírok közül 

  • az OTP kurzusa fél százalékkal 41 430 forintra esett,
  • a Mol 0,1 százalékkal 4114 forintra emelkedett,
  • a Richter 0,1 százalékkal 11 480 forintig csúszott vissza,
  • a Magyar Telekom fél százalékkal 2035 forintra drágult.

A nap legfontosabb, pontenciálisan piacmozgató eseménye az Európai Központi Bank kora délutáni kamatdöntő ülése lesz, ahol az elemzők nem számítanak elmozdulásra az irányadó kamatokban. Christine Lagarde EKB-elnök iránymutatása és kommunikációja ezzel együtt is muníciót adhat a kereskedőknek, sőt akár a hazai jegybanknak is.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ma 10 órától kormányinfót is tartanak, ahol a magyar kabinet legfrissebb döntéseiről számolnak be.

A befektetők emellett a geopolitikai konfliktusokkal kapcsolatos hírekre, köztük az amerikai–iráni feszültségről érkező információkra figyelhetnek. Folytatódik a vállalati gyorsjelentések sorozata is, miközben a technológiai szektor és azon belül a mesterséges intelligenciához kapcsolódó cégek megítélése továbbra is fókuszban van.

A forint a 380-as szint alatt indította a napot az euróval szemben, a KSH által reggel közzétett, tavalyi év végi hazai kiskereskedelmi forgalomról tanúskodó adatokra sem reagált jelentősen a hazai fizetőeszköz. 

A közös európai pénz jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsderajtig, a keresztárfolyam 379,5 forintnál jár.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárhoz képest is minimálisan erősödni tudott a magyar pénz, a váltási árfolyam 321,7 forintig ereszkedett.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós devizák közül a cseh korona 0,1 százalékkal olcsóbb, a lengyel zloty pedig 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.

