EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF321,96 -0,29% GBP/HUF440,72 -0,18% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,16 -0,07% RON/HUF74,68 -0,1% CZK/HUF15,66 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 384,53 +1,55% MTELEKOM2 070 +1,45% MOL3 956 +2,53% OTP40 970 +1,39% RICHTER11 000 +1,09% OPUS548 -0,18% ANY7 440 -0,54% AUTOWALLIS164 +0,61% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 202,06 +0,58% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 702,5 +1,35%
Elképesztő a pesti tőzsde: egy hónap alatt egy egész évre való hozamot lehetett bezsebelni

Újabb csúcsdöntésekkel és rendkívüli hozamokkal indította az évet a Budapesti Értéktőzsde. A Mol harmadával drágult januárban, de az is elégedett lehet, aki az OTP, a Richter vagy a Magyar Telekom részvényeibe fektetett a pesti tőzsde papírjai közül.
VG
2026.02.03, 08:28

Erőteljes rajtot vett a hazai részvénypiac 2026-ban, a BUX index január végére, új rekordot elérve 128 831,58 pontra emelkedett, ami 16 százalékos növekedést jelent az előző év zárásához képest. A pesti tőzsde januári összforgalma 477,6 milliárd forintot tett ki, amely 23,9 milliárd forint értékű napi átlagnak felelt meg.

pesti tőzsde, OTP, Mol, BUX
Rendkívüli ralival indította az évet a pesti tőzsde / Fotó: Shutterstock

Januárban a globális tőkepiaci hangulatot elsősorban a monetáris politikai kilátások és a vállalati gyorsjelentési szezon alakulása határozta meg. A nemzetközi részvénypiacokon vegyes teljesítmény volt tapasztalható, míg az ázsiai börzéken mérsékelt emelkedés, Európában óvatosabb kereskedés jellemezte a hónapot. A technológiai szektor nagyvállalatainak negyedéves beszámolói több piacon iránymutató szerepet töltöttek be az árfolyammozgásokban. A befektetői figyelem továbbá a makrogazdasági adatokra, különösen az amerikai munkaerőpiaci és ipari mutatókra összpontosult a hónap során.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar tőkepiac idei első hónapja az újabb csúcsdöntésekről szólt. A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX index rendkívüli, 16 százalékos növekedéssel, 128 831,58 ponton zárt, ami egyúttal a hónap legmagasabb értéke. 

Lekörözte régiós versenytársait a pesti tőzsde

Ez a teljesítmény felülmúlta a régiós versenytársakét: 

  • a lengyel WIG 6,5, 
  • a cseh PX 2,9 százalékkal erősödött, 
  • míg a német DAX szerényebb, 0,2 százalékos pluszban zárt január végén.

A főindex mellett a tőzsde másodlagos részvénymutatója, a BUMIX 2 százalékot nőtt az előző év végéhez képest. A további indexek közül a CETOP NTR 8 százalékos emelkedéssel 2 675,59 ponton, míg a középvállalatokat tömörítő XTEND 1 652,95 ponton zárt.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Szintén januárban az OTP csoporttal ünnepelte a BÉT a két éve elindított OTP CETOP UCITS ETF mérföldkövét. A Kelet-Közép-Európa 25 legnagyobb forgalmú és kapitalizációjú részvényét egyetlen eszközben sűrítő alap kezelt vagyona meghaladta a százmillió eurót.

Januárban is az OTP Bank részvényeivel zajlott a legintenzívebb kereskedés, 87,9 milliárd forint értékben. A hitelintézetet a Mol és a Richter Gedeon követte. Előbbi 94,5 milliárd, utóbbi 49,6 milliárd forintos összforgalommal zárta a hónapot.

Harmadával drágult a Mol, jó befektetés volt év elején az OTP, a Richter és a Telekom is

A blue chip részvények közül a legnagyobb hozamot a Mol szállította, az olajtársaság kurzusa 33,7 százalékot ralizott, és új csúcsra ért, nem függetlenül a hónap során bejelentett, szerb NIS olajvállalat többségi részesedésének megszerzésétől.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az OTP is kitett magáért, a vezető bankpapír 15,5 százalékot erősödve szintén új rekordszintre futott, első alkalommal áttörve a negyvenezer forintos szintet.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Két számjegyű árfolyamnyereséget zsebelhettek be a tőzsdézők a Magyar Telekom részvényeivel is, melyek 11,5 százalékot meneteltek.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Erős hónapja volt a Richternek is, a gyógyszergyártó vállalat  bő 9 százalékkal értékelődött fel.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A kereskedési aktivitás is stabil hónapot tudhat maga mögött. Az azonnali részvénypiac forgalma összességében 477,6 milliárd forintot tett ki, amely egy kereskedési napra vetítve 23,9 milliárd forintot jelent.

A befektetési szolgáltatók versenyét januárban a Concorde zárta az élen, 249 milliárd forinttal, ezzel megelőzve a Wood & Company 244,6 milliárd forint értékű ügyleteit. A dobogó harmadik fokát az Erstefoglalta el 191,7 milliárd forinttal.

