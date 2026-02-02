A pesti tőzsdét is leterítette a nemzetközi vérfürdő – a forint tartja magát

Hétfőre sem ért véget a világ tőkepiacait pénteken letaroló vérengzés, mely látványos véget vetett az arany és az ezüst ralijának, ám a piaci vérfürdő a Budapesti Értéktőzsdét (BÉT) a múlt héten még nem érte el, sőt a BÉT részvényindexe, a BUX sorra halmozta az új csúcsokat az elmúlt héten.

Fotó: Vémi Zoltán

A múlt héten a forint is erős maradt mind a dollárral, mind az euróval szemben, ám miután kiderül, hogy a Fed új elnöke Kevin Warsh lehet, a zöldhasú elmozdult korábbi mélypontjáról mind a forinttal, mind az euróval szemben. Így hétfő reggel egy dollárért ismét több mint 321 forintot kellett adni a devizapiacon, míg az euróárfolyam 381 forint körül mozgott a nap kezdetén, de volt hogy ezen szint alá is benézett.

A pesti tőzsde is lefelé indult hétfőn

A BUX hétfőn 128 751 pont körül nyitot, ami minimális esést jelent a pénteki záráshoz képest, noha az ázsiai tőzsdéken valóságos vérfürdő zajlott a hétfői napon. Pár perc után azonban már 0,8 százalék körüli mínuszban járt a tőzsde, a nemzetközi gravitációnak már a pesti parkett sem tudott ellenállni.

A négy blue chip árfolyama így alakult a kereskedés első perceiben: