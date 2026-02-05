Deviza
BUX129 942,34 -2,53% MTELEKOM1 976 -2,48% MOL3 998 -2,8% OTP40 360 -3,2% RICHTER11 330 -1,41% OPUS549 -0,18% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS171 -1,17% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 238,46 -0,66% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 676,48 -2,09% BUX129 942,34 -2,53% MTELEKOM1 976 -2,48% MOL3 998 -2,8% OTP40 360 -3,2% RICHTER11 330 -1,41% OPUS549 -0,18% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS171 -1,17% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 238,46 -0,66% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 676,48 -2,09%
befektetés
forint
Magyar Telekom
OTP
tőzsde
BUX
Mol
Richter

Nem tartott a forinttal új csúcsokra a pesti tőzsde

A forint remekelt csüt9örtökön, két éves csúcsra ért az euróval szemben. Azt azonban talán túlzás lenne várni, hogy minden nap új csúcsot hódítson meg a pesti tőzsde.
K. B. G.
2026.02.05, 17:12

Képrázatosan kezdte az idei évet a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), így az utóbbi hetekben egymás után ért el új csúcsokat a börze indexe, a BUX is, mely legutóbb szerdán ért fel korábban nem látott szintre. Csütörtökön azonban már a hajnali órákban látszott, hogy elromlott a nemzetközi befektetői hangulat, így szerte a világon esésnek indultak a tőzsdék, de a pesszimizmus más eszközosztályokat is elért, legyen szó a nemesfémekről vagy akár a kriptókról.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
A pesti tőzsde megtorpant a nagy csúcsok után / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tőzsdét megviselte a nemzetközi pesszimizmus, a forintnak szárnyakat adott

Ezek után a BUX is eséssel kezdte a napot, ami aztán tovább mélyült a későbbiekben, így csütörtökön végül 2,62 százalékos esés után 129 819,04 ponton zárta a kereskedést. A nemzetközi vérfürdő győztesei közé tartozott viszont a forint, mely a 378,5-es szintig erősödött az euróval szemben, míg egy dollárért 321 körüli mennyiséget kellett adni a magyar fizetőeszközből.

A budapesti tőzsdét meghatározó négy blue chip teljesítménye a következő módon alakult:

  • az OTP árfolyama 3,1 százalékos esés után 40 360 forint volt a nap végén.
  • A Mol 3,16 százalékot gyengült, így az árfolyam ismét 4000 forint alá került, a papír 3980 forintos árfolyamon zárt.
  • A Richter megúszta 1,39 százalékos eséssel és 11 330 forinton fejezte be a napot.
  • A Magyar Telekom részvényei 2,42 százalékkal kerültek lejjebb, így a kereskedés végén 1976 forintot értek.
