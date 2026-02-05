Nem tartott a forinttal új csúcsokra a pesti tőzsde

Képrázatosan kezdte az idei évet a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), így az utóbbi hetekben egymás után ért el új csúcsokat a börze indexe, a BUX is, mely legutóbb szerdán ért fel korábban nem látott szintre. Csütörtökön azonban már a hajnali órákban látszott, hogy elromlott a nemzetközi befektetői hangulat, így szerte a világon esésnek indultak a tőzsdék, de a pesszimizmus más eszközosztályokat is elért, legyen szó a nemesfémekről vagy akár a kriptókról.

A pesti tőzsde megtorpant a nagy csúcsok után / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tőzsdét megviselte a nemzetközi pesszimizmus, a forintnak szárnyakat adott

Ezek után a BUX is eséssel kezdte a napot, ami aztán tovább mélyült a későbbiekben, így csütörtökön végül 2,62 százalékos esés után 129 819,04 ponton zárta a kereskedést. A nemzetközi vérfürdő győztesei közé tartozott viszont a forint, mely a 378,5-es szintig erősödött az euróval szemben, míg egy dollárért 321 körüli mennyiséget kellett adni a magyar fizetőeszközből.

A budapesti tőzsdét meghatározó négy blue chip teljesítménye a következő módon alakult: