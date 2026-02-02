Nagyot esett a Mol, a legkisebb nagypapír volt a nap hőse – a forintot nem lehet kiismerni
A reggeli pánikhangulatban elszenvedett esés zömét ledolgozta a nap végére a pesti tőzsde, a BUX azonban így is piosban, 0,3 százalékos csökkenéssel, 128 391 ponton fejezte be a hétfői kereskedést. A hazai tőkepiac ezzel alulteljesítőnek bizonyult, Nyugat-Európában jelentősen, zömében egy százalékkal erősödni tudtak a meghatározó részvényindexek.
A hazai nagypapírok széttartóak voltak, az előző héten egyaránt történelmi csúcsot döntő OTP és a Mol esett, a Richter és a Magyar Telekom viszont erősödni tudott.
- Az OTP kurzusa 0,4 száalékkal 40 400 forintra ereszkedett,
- a Mol részvényei 1,9 százalékkal 3856 frintig szakadtak.
- A Richter egy százalékkal 10 880 forintra drágult,
- a Magyar Telekom pedig 2,1 százalékkal 2040 forintra ugrott.
A magyar részvénypiac forgalma 22,8 milliárd forint volt.
A forintpiac is hektikusan teljesített, a hazai fizetőeszköz az euróval csekély mértékben javított, az erejét újra meglelő dollárhoz képest viszont jelentősen gyengült.
A közös európai pénzt 0,1 százalékkal alacsonybb árfolyamon, 381,2 forinton jegyezték a tőzsdezáráskor, a dollár jegyzése pedig 0,4 százalékkal emelkedett, 323 forintig.
A régiós devizákkal összevetve is vegyes a kép. A cseh korona 0,1 százalékkal kerül többe, mint a nap elején, a lengyel zloty ugyanakkor 0,3 százalékkal olcsóbb.