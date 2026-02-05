Tőzsdei kivezetésről szavaznak a síaréna tulajdonosának részvényesei
Januárban még arra spekuláltak az Enefi befektetői, hogy a szigorú téli időjárás mellett rekordbevételt ígér a társaság eplényi befektetése, a síaréna. Most az tartja izgalomban a piacot, hogy március 9-én a tőzsdei kivezetésről szavazhat a közgyűlés. A hirdetményeket tegnap piaczárás után tették közzé.
Az Enefi közgyűlését részvényesi indítványra hívták össze:
A közgyűlés összehívásának oka, hogy a társaság részvényesei megtárgyalják, egyetértés esetén pedig elhatározzák a társaság tőzsdei jelenlétének megszüntetését, így a működési forma megváltoztatását...
Az indítvány azzal érvel, hogy a társaság évek óta viselte a tőzsdei jelenlét extraköltségeit. Annak reményében, hogy kilábalva a 13 évvel ezelőtti csődből, majd a 10 évvel ezelőtti hostile takeover kísérletből képes hasznot is húzni a tőzsdei jelenlétből. Ám ezt nem sikerült elérnie és a közeljövőben sem körvonalazható annak lehetősége, hogy ez megtörténjen. Ezért a tőzsdén kívüli gazdálkodás egy sokkal racionálisabb gazdálkodási forma, melyet nem terhelnének a tőzsdei jelenlét extra költségei.
Rekordforgalmat könyvelt a síaréna
Az Enefi arról is tájékoztatta a befektetőket tegnap piaczárás után, hogy 100 százalékos kapcsolt vállalkozása,
a Síaréna Kft. rekordforgalmú januárt zárt, látogatószáma megközelítette a 30 ezer főt, melyre eddigi 20 éves fennállása óta nem volt példa.
Továbbá a tőkepiaci pillér keretében sikeresen folytatták a 2023-ban megkezdett befektetési tevékenységet:
- a Mol-részvényeken két hónap alatt közel 350 millió forint profitot realizáltak.
- Jelenleg kiépítés alatt van egy ismételt Magyar Telekom-pozíció, melynek fő indoka az a spekuláció, hogy a telekommunikációs társaság megtermelt nyereségének akár 100 százalékát is kifizetheti részvényesi javadalmazásként, továbbá hogy ennek részeként az általa megszerezni szándékozott saját részvények száma megközelítheti a 20 millió darabot, miközben koncentrált kézben a tavalyi évhez képest jóval kevesebb részvény található.
- Ezentúl 300 ezer darab részvény jegyzésével a társaság jelentős részt vállalt az MBH-részvények nyilvános forgalomba hozatali eljárásában. Ez a pozíció jelenleg veszteséges, azonban hisznek a bank fundamentumaiban rejlő lehetőségekben és a peer group összehasonlításban számottevőnek mondható alulértékeltségében.
Az Enefi konszolidált likvid vagyona megközelítette a hárommilliárd forintot.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy a folyamatban lévő peres eljárásokra (különösen a MAHART projekttel kapcsolatos perre) tekintettel jelentős, akár több százmillió forint összegű céltartalék megképzése is indokolttá válhat, amely negatívan befolyásolhatja az eredményt.
Mennyi lehet a saját tőke?
A fórumozó kisbefektetők már azon spekulálnak, hogy vajon mennyi lehet az egy részvényre eső saját tőke. Az utolsó lezárt éves jelentés, a 2024-es szerint 280 forint körül lehet. Egy árajánlat esetén ez lehet irányadó. Ám ez az érték már a tavalyi első félév végén 370 forint lehetett. És hogy tavaly év végén hol járhatott, vagy most hol járhat, azt csak találgatni lehet.
A kisbefektetők részvényenként 450-500 forintról is beszélnek,
mondván, tuti, hogy 400 forint felett van.
Ma délben a részvényt 42 milliós forgalommal 240 forint közelében jegyezték.
A közkézhányad 61 százalékos.