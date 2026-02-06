Vasból van a jövő, de lassan semmit sem ér, Európa csak reménykedhet

Miközben a fémpiaci híreket főként az arany és az ezüst árfolyamának szédületes változásai uralják, szép csendben a mindennapi élet és az ipar egyik legfontosabb alapanyaga, a vasérc árfolyama tonnánként 100 dollár alá esett.

A kereslet gyenge, miközben a vasércbányák termelése nő / Fotó: Maksim Maksimovich / Shutterstock

A vasérc kínai keresletét az európai acélvámok is csökkenthetik

A Bloomberg összefoglalója szerint a szingapúri határidős jegyzés azután esett a tonnánként 100 dolláros szint alá, hogy a kínai holdújév előtt gyengének tűnik a kereslet az ázsiai országban, ahol jelentős készletek is felhalmozódtak. Ebben szerepet játszik az acélipar szezonális gyengülése is, ám az is visszafoghatja a vas iránti igényeket Kínában, hogy az Egyesült Államok után már az Európai Unió is vámokkal igyekszik védeni acéliparát.

A kereslet és a kínálat közötti egyensúly felborulására utal az is, hogy a holdújév előtti acéltermelés alulmúlta a várakozásokat az elemzők szerint, miközben a vasérckészletek felhalmozásának időszaka véget ért. Ráadásul ezzel párhuzamosan a brazil és ausztrál bányák fokozzák a termelésüket, és hamarosan piacra lép az óriási Simandou bánya is Guineából. Nem csoda, hogy

a készletek többéves csúcsra kúsztak fel.

A Shanghai SteelHome E-Commerce Co. pénteken közzétett adatai szerint a kínai kikötőkben felhalmozott készletek így már tizedik hete növekedtek, a 0,6 százalékos bővülés után elérve a 160 millió tonnát, ami 2022 óta a legmagasabb érték, és ami a 2018-as csúcshoz is közel van.

A globális acélkereslet visszaeséséhez hozzájárulhatott az is, hogy Szaúd-Arábia egymás után fogja vissza óriásprojektjeit. Remélhetőleg a kínai acélipar gyengélkedése az európai megmenekülésének is a jele.