Deviza
EUR/HUF378,5 -0,42% USD/HUF320,92 -0,55% GBP/HUF435,73 -0,13% CHF/HUF412,54 -0,58% PLN/HUF89,78 -0,17% RON/HUF74,32 -0,41% CZK/HUF15,63 -0,23% EUR/HUF378,5 -0,42% USD/HUF320,92 -0,55% GBP/HUF435,73 -0,13% CHF/HUF412,54 -0,58% PLN/HUF89,78 -0,17% RON/HUF74,32 -0,41% CZK/HUF15,63 -0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 909,64 -0,7% MTELEKOM1 970 -0,3% MOL3 920 -1,53% OTP40 070 -0,72% RICHTER11 320 -0,09% OPUS550 +0,18% ANY7 700 +0,78% AUTOWALLIS172,5 +0,87% WABERERS5 360 0% BUMIX10 209,8 -0,3% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 671,07 -0,18% BUX128 909,64 -0,7% MTELEKOM1 970 -0,3% MOL3 920 -1,53% OTP40 070 -0,72% RICHTER11 320 -0,09% OPUS550 +0,18% ANY7 700 +0,78% AUTOWALLIS172,5 +0,87% WABERERS5 360 0% BUMIX10 209,8 -0,3% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 671,07 -0,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
árupiac
acél
vasérc

Vasból van a jövő, de lassan semmit sem ér, Európa csak reménykedhet

A vasérc ára mélypontra süllyedt Szingapúrban. Lehet, hogy mégsem önti el a kínai acél az egész világot?
K. B. G.
2026.02.06, 10:14
Frissítve: 2026.02.06, 10:25

Miközben a fémpiaci híreket főként az arany és az ezüst árfolyamának szédületes változásai uralják, szép csendben a mindennapi élet és az ipar egyik legfontosabb alapanyaga, a vasérc árfolyama tonnánként 100 dollár alá esett.

A kereslet gyenge, miközben a vasércbányák termelése nő / Fotó: Maksim Maksimovich / Shutterstock

A vasérc kínai keresletét az európai acélvámok is csökkenthetik

A Bloomberg összefoglalója szerint a szingapúri határidős jegyzés azután esett a tonnánként 100 dolláros szint alá, hogy a kínai holdújév előtt gyengének tűnik a kereslet az ázsiai országban, ahol jelentős készletek is felhalmozódtak. Ebben szerepet játszik az acélipar szezonális gyengülése is, ám az is visszafoghatja a vas iránti igényeket Kínában, hogy az Egyesült Államok után már az Európai Unió is vámokkal igyekszik védeni acéliparát.

A kereslet és a kínálat közötti egyensúly felborulására utal az is, hogy a holdújév előtti acéltermelés alulmúlta a várakozásokat az elemzők szerint, miközben a vasérckészletek felhalmozásának időszaka véget ért. Ráadásul ezzel párhuzamosan a brazil és ausztrál bányák fokozzák a termelésüket, és hamarosan piacra lép az óriási Simandou bánya is Guineából. Nem csoda, hogy 

a készletek többéves csúcsra kúsztak fel.

A Shanghai SteelHome E-Commerce Co. pénteken közzétett adatai szerint a kínai kikötőkben felhalmozott készletek így már tizedik hete növekedtek, a 0,6 százalékos bővülés után elérve a 160 millió tonnát, ami 2022 óta a legmagasabb érték, és ami a 2018-as csúcshoz is közel van. 

A globális acélkereslet visszaeséséhez hozzájárulhatott az is, hogy Szaúd-Arábia egymás után fogja vissza óriásprojektjeit. Remélhetőleg a kínai acélipar gyengélkedése az európai megmenekülésének is a jele.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu