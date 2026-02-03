Deviza
EUR/HUF380,81 -0,04% USD/HUF322,27 -0,19% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,8 +0,33% PLN/HUF90,17 -0,06% RON/HUF74,75 0% CZK/HUF15,65 -0,15% EUR/HUF380,81 -0,04% USD/HUF322,27 -0,19% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,8 +0,33% PLN/HUF90,17 -0,06% RON/HUF74,75 0% CZK/HUF15,65 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68% BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Walmart
piaci kapitalizáció
részvényárfolyam
kiskereskedelmi lánc
amerikai vállalat

Újabb cég került az ezermilliárd dolláros klubba – nem a szokványos helyről érkezett

Átlépte az ezermilliárd dollárt a Walmart piaci értéke. A világ legnagyobb kiskereskedelmi láncaként a Walmart ezzel olyan elit klubba került, amelyet jellemzően technológiai óriások uralnak.
Németh Anita
2026.02.03, 17:37
Frissítve: 2026.02.03, 18:04

A világ legnagyobb kiskereskedelmi láncának piaci kapitalizációja először lépte át az ezermilliárd dollárt. A Walmart ezzel olyan elit klubba került, amelyet jellemzően technológiai óriások, például az Nvidia és az Alphabet uralnak – mutat rá cikkében a Bloomberg.

Walmart
A Walmart részvényárfolyama akkora rekordra ért, hogy a világ legnagyobb kiskereskedelmi láncát a technológiai óriások elit klubjába emelte / Fotó: Unsplash

A Walmart részvényárfolyama a New York-i kereskedésben kedden a rekordot jelentő 126 dollárra nőtt. 

A kiskereskedelmi lánc papírjai idén eddig 12 százalékot erősödtek, amivel jócskán felülteljesíti az S&P 500 index 1,9 százalékos emelkedését.

Az amerikai cég hatalmas méretet és beszállítói hálózatot épített ki, amivel jellemzően alacsony árakon tudja kínálni a termékeit. A vállalat fogyasztói között minden jövedelmi szegmens megtalálható, de vonzereje főképp az árérzékeny háztartások körében erős. A cég online kínálata inkább a tehetősebb vásárlók körében népszerűbb, mivel a kényelemért ők hajlandók felárat fizetni.

A Walmart felismerte a mesterséges intelligencia hasznát, ami segítette égbe repíteni a piaci értékét

A Walmart beruházásai a mesterséges intelligenciába (MI) is gyorsították a részvényárfolyam emelkedését. A vállalat célja, hogy az MI-t a működés minden területén alkalmazza. A kiskereskedelmi lánc idén partnerséget jelentett be az Alphabettel, hogy a Google Gemini platformján MI-alapú vásárlási élményt kínáljon, nemrég pedig az OpenAI-jal is együttműködésre lépett, ami lehetővé teszi, hogy a vásárlók közvetlenül a ChatGPT-n keresztül böngésszenek és vásároljanak a termékei közül. A céget januárban felvették a Nasdaq 100 indexbe is, ami jól mutatja a befektetők technológiai törekvések iránti étvágyát.

A Walmart jelenleg a legnagyobb vállalat piaci érték alapján az S&P 500 Consumer Staples indexen belül, megelőzve a Costco Wholesale-t, a Procter & Gamble-t és a Coca-Colát. Emellett most már azon kevés nem technológiai cég közé tartozik, amelyek piaci értéke meghaladja az ezermilliárd dollárt.

A Walmartnak egyre erősebb versenyben kell helytállnia. A például az Amazon, az Aldi és más szereplők egyre inkább célként tűzik ki az árérzékeny fogyasztók megszólítását, a Target pedig stílusosabb kínálattal és jobb bolti élménnyel próbál kilábalni az egyéves visszaesésből.

Az elemzők azonban ennek ellenére is egyelőre magabiztosak a Walmarttal kapcsolatban. A Bloomberg adatai szerint 47 vételnek megfelelő ajánlás áll szemben mindössze három tartással és egy eladással.

Walmart's Market Value Eclipses $1 Trillion
Fotó: Bloomberg

 

A részvény erős teljesítménye ugyanakkor kérdéseket vet fel az árfolyam további emelkedési lehetőségeiről. A Walmart átlagos 12 hónapos célára 124,37 dollár, nagyjából ott, ahol a részvény hétfőn zárt. 

A papír előretekintő eredmény alapján több mint 42-es szorzón forog, ami közel történelmi csúcs.

A vállalat novemberben megemelte az egész éves árbevételi és profit-előrejelzését. 

A Walmart február 19-én teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését.

Az önkiszolgáló kasszák veszélyeire figyelmeztetnek sokan a közösségi médiában

A közösségi médiában elég sok történetet lehet olvasni arról, hogy az önkiszolgáló kassza a vásárlást követően nem a helyes összeget számította ki, hanem többet. Magyarul túlszámlázás történt. Időközben kiderült, hogy a világ legnagyobb áruházláncában is több ilyen eset volt már.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu