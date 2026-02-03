Változatlanul fenntartja a Wizz Air részvényeire adott 20 angol fontos célárát és vételi ajánlását a Concorde Értékpapír - írta Bukta Gábor, a brókercég elemzési üzletágvezetője kedden délután.

Izrael és Ukrajna is nagyot lendíthet a Wizz Air nyereségén / Fotó: Shutterstock

Nagyon bízik a Wizz Airben a Concorde

A változatlan ajánlás az elemzőcég bizalmát tükrözi, amit a légitársaságnál zajló átalakulási folyamatba vet. A 2026-os pénzügyi év harmadik negyedévéhez kapcsolódó jelentést és az elemzőknek tartott konferenciát követően ugyanis tovább erősödött a Concorde elemzőiben az a kép, hogy a Wizz Air átgondolt és érdemi stratégiai felülvizsgálatot folytat.

A menedzsment láthatóan a piaci bizalom helyreállításán dolgozik, ami kifejezetten kedvező fejlemény az értékalapú befektetők számára.

A legnagyobb kihívást ugyanakkor továbbra is a 2027-es pénzügyi év második negyedére időzített jelentős kapacitásbővítés jelenti: az ülőhely-kapacitás 24 százalékkal, az ASK (üléskilométer) pedig 30 százalékkal nőhet, így a kulcskérdés az marad, hogy a piac vajon képes lesz-e ezt a volumenű kínálatot érdemben felszívni.

Erős katalizátort jelenthetne egy izraeli bázis megnyitása, illetve egy esetleges orosz-ukrán tűzszünet és az ukrán civil légiközlekedés újraindulása még a nyári szezon előtt. Jelenleg azonban Bukta Gábor mindössze az előbbi forgatókönyv megvalósulását látja reálisnak.

Ennek fényében pedig nem zárható ki, hogy a fedezeti alapok fokozott aktivitása fennmarad, ami továbbra is érdemi nyomást helyezhet a részvényárfolyamra.

Ugyanakkor pozitív fejlemény, hogy a menedzsment szokatlanul nyíltan kommunikál a nyárra tervezett gyors növekedésről, felkészülve az üléskilométerre jutó bevétel (RASK) esetleges eróziójára, valamint az előző generációs Airbus A320ceo gépek kivonásával járó plusz kiadásokra is.

Mindez arra utal, hogy a korábbi, nehezen értelmezhető korszak lassan lezárulhat.

Az említett piacok integrációja legalább két szempontból kulcsfontosságú. Egyrészt Izrael szinte bizonyosan, Ukrajna pedig jó eséllyel átlag feletti nyereségességet kínálna, másrészt ezek az útvonalak kapacitást vonhatnak el alacsonyabb profitabilitású piacokról, ami összességében a jelenlegi működés kilátásait is javíthatja.