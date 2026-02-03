Izrael és Ukrajna is nagyot lendíthet a Wizz Air nyereségén
Változatlanul fenntartja a Wizz Air részvényeire adott 20 angol fontos célárát és vételi ajánlását a Concorde Értékpapír - írta Bukta Gábor, a brókercég elemzési üzletágvezetője kedden délután.
Nagyon bízik a Wizz Airben a Concorde
A változatlan ajánlás az elemzőcég bizalmát tükrözi, amit a légitársaságnál zajló átalakulási folyamatba vet. A 2026-os pénzügyi év harmadik negyedévéhez kapcsolódó jelentést és az elemzőknek tartott konferenciát követően ugyanis tovább erősödött a Concorde elemzőiben az a kép, hogy a Wizz Air átgondolt és érdemi stratégiai felülvizsgálatot folytat.
A menedzsment láthatóan a piaci bizalom helyreállításán dolgozik, ami kifejezetten kedvező fejlemény az értékalapú befektetők számára.
A legnagyobb kihívást ugyanakkor továbbra is a 2027-es pénzügyi év második negyedére időzített jelentős kapacitásbővítés jelenti: az ülőhely-kapacitás 24 százalékkal, az ASK (üléskilométer) pedig 30 százalékkal nőhet, így a kulcskérdés az marad, hogy a piac vajon képes lesz-e ezt a volumenű kínálatot érdemben felszívni.
Erős katalizátort jelenthetne egy izraeli bázis megnyitása, illetve egy esetleges orosz-ukrán tűzszünet és az ukrán civil légiközlekedés újraindulása még a nyári szezon előtt. Jelenleg azonban Bukta Gábor mindössze az előbbi forgatókönyv megvalósulását látja reálisnak.
Ennek fényében pedig nem zárható ki, hogy a fedezeti alapok fokozott aktivitása fennmarad, ami továbbra is érdemi nyomást helyezhet a részvényárfolyamra.
Ugyanakkor pozitív fejlemény, hogy a menedzsment szokatlanul nyíltan kommunikál a nyárra tervezett gyors növekedésről, felkészülve az üléskilométerre jutó bevétel (RASK) esetleges eróziójára, valamint az előző generációs Airbus A320ceo gépek kivonásával járó plusz kiadásokra is.
Mindez arra utal, hogy a korábbi, nehezen értelmezhető korszak lassan lezárulhat.
Az említett piacok integrációja legalább két szempontból kulcsfontosságú. Egyrészt Izrael szinte bizonyosan, Ukrajna pedig jó eséllyel átlag feletti nyereségességet kínálna, másrészt ezek az útvonalak kapacitást vonhatnak el alacsonyabb profitabilitású piacokról, ami összességében a jelenlegi működés kilátásait is javíthatja.
A működés negatív és pozitív kockázatai
Negatív kockázatok:
- Ahogyan azt a Concorde-nál korábban is hangsúlyozták, a költségfegyelem hiánya továbbra is kritikus kockázat, különösen annak fényében, hogy a befektetők hagyományosan a Wizz Air versenyképes költségalapja miatt kedvelték a részvényt. Emellett az ultra-low-cost szektoron belül nagyon kiélezett verseny zajlik, a Ryanair és az EasyJet is erős mérleggel rendelkezik.
- A geopolitikai feszültségek, egy esetleges globális gazdasági lassulás és a fogyasztói bizalom gyengülése egyaránt próbára tehetik az üzleti modellt, miközben az ellátási lánc zavarai váratlan veszteségeket és működési fennakadásokat okozhatnak.
Pozitív kockázatok:
- A legfontosabb egyértelműen az orosz–ukrán háború lezárása, illetve a közel-keleti regionális konfliktus deeszkalációja lenne.
- Emellett a légiközlekedés iránti tartósan erős kereslet a Wizz Air kulcspiacain alapvető feltétele a magasabb nyereségesség elérésének.
Ezen kívül a nyári szezonban a RASK javulása kihívást jelenthet a jelentős kínálatbővülés miatt, ugyanakkor amennyiben ezek a piacok jövő nyárra bejáratódnak, a marzsokra vonatkozó középtávú kilátások kedvezővé válhatnak.
A nettó veszteséget a 2026-os és 2027-es pénzügyi években rendre 17 millió, illetve 6 millió euróra becsüli a brókercég, ami a jelenlegi konszenzus alatt van.
A következő két évben a Concorde nem lát fizetésképtelenségi kockázatot, amitől pedig sokan tartanak. Az 500 millió eurós kötvényét januárban készpénzből törlesztette a vállalat, miközben a húsvét előtt várható működőtőke-beáramlás tovább erősítheti a likviditási pozíciót. A társaság bruttó készpénzállománya december végén mintegy 2 milliárd eurót tett ki.
A Wizz Air részvényárfolyama kedden napközben 14,2 angol font körül stagnált. Év eleje óta azonban a papírok 11,3 százalékkal értékelődtek fel. Az LSEG (Londoni Tőzsdecsoport) elemzői konszenzusa jóval kritikusabb, mint a Concorde, hiszen tartásra ajánlják a részvényt, a mediáncélár pedig kereken 12 font.