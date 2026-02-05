Deviza
EUR/HUF379,65 0% USD/HUF321,85 +0,03% GBP/HUF437,83 -0,26% CHF/HUF414,08 +0,04% PLN/HUF90,04 +0,04% RON/HUF74,5 -0,01% CZK/HUF15,61 +0,22% EUR/HUF379,65 0% USD/HUF321,85 +0,03% GBP/HUF437,83 -0,26% CHF/HUF414,08 +0,04% PLN/HUF90,04 +0,04% RON/HUF74,5 -0,01% CZK/HUF15,61 +0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 453,73 -1,39% MTELEKOM1 988 -1,86% MOL4 044 -1,63% OTP40 980 -1,63% RICHTER11 390 -0,88% OPUS550 0% ANY7 740 +1,03% AUTOWALLIS172 -0,58% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 285,93 -0,2% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 708,95 -0,91% BUX131 453,73 -1,39% MTELEKOM1 988 -1,86% MOL4 044 -1,63% OTP40 980 -1,63% RICHTER11 390 -0,88% OPUS550 0% ANY7 740 +1,03% AUTOWALLIS172 -0,58% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 285,93 -0,2% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 708,95 -0,91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
italgyártás
Zwack Unicum
unicum

Nagyot varázsolt profitágon a Zwack Unicum, óriásit szólt az új íz, szakít az Orange Bitter

Jól sikerült az Unicum Orange Bitter piaci bevezetése. A Zwack Unicumnál ugyan a bevételek alig nőttek az első három negyedévben, de a nyereséget sikerült felpörgetni.
Murányi Ernő
2026.02.05, 11:28
Frissítve: 2026.02.05, 12:15

A Zwack Unicum bruttó árbevétele a 2025–2026-os üzleti év december végén lezárt első három negyedében az előző év azonos időszakához mérten 1 százalékkal, 34,47 milliárd forintra, míg a  nettó értékesítés – a jövedéki adó, valamint visszaváltási díj nélküli árbevétel – 0,9 százalékkal, 21,24 milliárd forintra nőtt – derül ki az italgyártó csütörtökön publikált gyorsjelentéséből.

Budapest,,Hungary,–,July,10,,2024.,Bottle,Of,Unicum,Szilva Zwack
Az Unicum most sem okozott csalódást a Zwacknak / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Jól sikerült az Unicum Orange Bitter bevezetése a Zwacknál

A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 2,4 százalékkal, 18,25 milliárd forintra, a saját termékek nettó árbevétele a hazai piacon 3,6 százalékkal, 13,9 milliárd forintra, míg ezen belül a prémiumtermékek árbevétele 6,3 százalékkal emelkedett. A minőségi termékek árbevétele viszont 5 százalékkal csökkent. 

A prémiumkategóriában az Unicum márka árbevétele nőtt. A 2024 őszén megvalósult gasztronómiai bevezetést követően áprilisban a kiskereskedelmi forgalomban is megjelent az Unicum legújabb ízvariánsa, az Unicum Orange Bitter, amely jelentős mértékben hozzájárult az Unicum márkacsalád kedvező eredményeihez. 

A minőségi termékkategóriában a Hubertus márka árbevétele enyhe növekedést mutatott, ugyanakkor a Kalinka vodka értékesítésének számottevő visszaesése az egész kategóriát mínuszba fordította.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 1,4 százalékkal alacsonyabb a bázisnál, melyen belül a Diageo-portfólió árbevétele 3,3 százalékkal csökkent, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 13,3 százalékkal nőtt. Ez utóbbi kategóriában főként az ásványvíznek és a proseccónak köszönhető a növekedés.

Az április–decemberi bolti piackutatási adatok szerint a magyar adózott, égetett szeszes italok kiskereskedelmi piaca volumenben 6,1 százalékkal, míg bruttó értékben 10,5 százalékkal nőtt. 

Ugyanebben az időszakban a Zwack kiskereskedelmi termékértékesítése volumenben 2,2 százalékkal csökkent, míg bruttó értékben 0,4 százalékkal haladta meg a bázist.

A Zwack volumenadatai és a piackutatási adatok közötti eltérést jelentős részben a kiskereskedelmi hálózatok folyamatos készletcsökkentési gyakorlata magyarázza.  

Az export nettó árbevétele 2,3 százalékkal, 1,95 milliárd forintra zsugorodott. A stratégiailag kiemelt jelentőségű országok közül Romániában és a Duty Freeben jelentősen növekedett az árbevétel, míg Olaszországban enyhe, Németországban és Szlovákiában pedig érezhető visszaesés következett be.  

Nagyot esett a szolgáltatások árbevétele a Zwacknál. Az ezen a soron hozott 1,038 milliárd forintos forgalom 14,4 százalékkal maradt el a bázisidőszakitól. Csökkent a forgalmazott termékek márkatulajdonosainak marketingköltség-térítése is, mert a marketing alacsonyabb intenzitásra kapcsolt.

Megfogták a költségeket

Sikerült viszont a cégnek a költségeket megfognia. Az anyag jellegű ráfordítások 3,2 százalékkal csökkentek, így a bruttó fedezeti hányad 1,5 százalékponttal 65 százalékra nőtt. 

A fajlagos anyagköltség csökkenését elsősorban a kedvezően alakuló termékmix magyarázza, amelyben nőtt a magasabb fedezetű, saját előállítású termékek aránya, valamint a forint euróval szembeni enyhe erősödésének hatására az anyagköltségek is kismértékben szerényebbek lettek.

A személyi jellegű ráfordításokból is lefaragott a menedzsment 2 százalékot, bár az üzleti év elején a társaság sávos, átlagosan 8 százalékos bérfejlesztést hajtott végre. Az alacsonyabb kereseti kategóriában magasabb, míg a felső kereseti kategóriában kisebb mértékű bérfejlesztés történt. 

Karcsúbb lett ugyanakkor 84 millió forinttal a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalék, illetve az ehhez kapcsolódó kötelezettség is csökkent, mivel 2025 első fél évében nyugdíjazás miatt több igazgató munkaviszonya megszűnt. 

A működési eredmény mindennek következtében 10,6 százalékkal, 4,55 milliárd forintra,  az adózott nyereség pedig 9,3 százalékkal, 3,776 milliárd forintra nőtt.

 ZWACK részvény
ZWACK részvény12:12:21
Árfolyam: 34 600 HUF -600 / -1,73 %
Forgalom: 3 954 300 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Zwack Unicum részvényei csütörtökön napközben 0,3 százalékkal, 35 300 forintra drágultak, év eleje óta pedig 2,6 százalékkal erősödtek. 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu