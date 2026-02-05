Nagyot varázsolt profitágon a Zwack Unicum, óriásit szólt az új íz, szakít az Orange Bitter
A Zwack Unicum bruttó árbevétele a 2025–2026-os üzleti év december végén lezárt első három negyedében az előző év azonos időszakához mérten 1 százalékkal, 34,47 milliárd forintra, míg a nettó értékesítés – a jövedéki adó, valamint visszaváltási díj nélküli árbevétel – 0,9 százalékkal, 21,24 milliárd forintra nőtt – derül ki az italgyártó csütörtökön publikált gyorsjelentéséből.
Jól sikerült az Unicum Orange Bitter bevezetése a Zwacknál
A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 2,4 százalékkal, 18,25 milliárd forintra, a saját termékek nettó árbevétele a hazai piacon 3,6 százalékkal, 13,9 milliárd forintra, míg ezen belül a prémiumtermékek árbevétele 6,3 százalékkal emelkedett. A minőségi termékek árbevétele viszont 5 százalékkal csökkent.
A prémiumkategóriában az Unicum márka árbevétele nőtt. A 2024 őszén megvalósult gasztronómiai bevezetést követően áprilisban a kiskereskedelmi forgalomban is megjelent az Unicum legújabb ízvariánsa, az Unicum Orange Bitter, amely jelentős mértékben hozzájárult az Unicum márkacsalád kedvező eredményeihez.
A minőségi termékkategóriában a Hubertus márka árbevétele enyhe növekedést mutatott, ugyanakkor a Kalinka vodka értékesítésének számottevő visszaesése az egész kategóriát mínuszba fordította.
A forgalmazott termékek nettó árbevétele 1,4 százalékkal alacsonyabb a bázisnál, melyen belül a Diageo-portfólió árbevétele 3,3 százalékkal csökkent, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 13,3 százalékkal nőtt. Ez utóbbi kategóriában főként az ásványvíznek és a proseccónak köszönhető a növekedés.
Az április–decemberi bolti piackutatási adatok szerint a magyar adózott, égetett szeszes italok kiskereskedelmi piaca volumenben 6,1 százalékkal, míg bruttó értékben 10,5 százalékkal nőtt.
Ugyanebben az időszakban a Zwack kiskereskedelmi termékértékesítése volumenben 2,2 százalékkal csökkent, míg bruttó értékben 0,4 százalékkal haladta meg a bázist.
A Zwack volumenadatai és a piackutatási adatok közötti eltérést jelentős részben a kiskereskedelmi hálózatok folyamatos készletcsökkentési gyakorlata magyarázza.
Az export nettó árbevétele 2,3 százalékkal, 1,95 milliárd forintra zsugorodott. A stratégiailag kiemelt jelentőségű országok közül Romániában és a Duty Freeben jelentősen növekedett az árbevétel, míg Olaszországban enyhe, Németországban és Szlovákiában pedig érezhető visszaesés következett be.
Nagyot esett a szolgáltatások árbevétele a Zwacknál. Az ezen a soron hozott 1,038 milliárd forintos forgalom 14,4 százalékkal maradt el a bázisidőszakitól. Csökkent a forgalmazott termékek márkatulajdonosainak marketingköltség-térítése is, mert a marketing alacsonyabb intenzitásra kapcsolt.
Megfogták a költségeket
Sikerült viszont a cégnek a költségeket megfognia. Az anyag jellegű ráfordítások 3,2 százalékkal csökkentek, így a bruttó fedezeti hányad 1,5 százalékponttal 65 százalékra nőtt.
A fajlagos anyagköltség csökkenését elsősorban a kedvezően alakuló termékmix magyarázza, amelyben nőtt a magasabb fedezetű, saját előállítású termékek aránya, valamint a forint euróval szembeni enyhe erősödésének hatására az anyagköltségek is kismértékben szerényebbek lettek.
A személyi jellegű ráfordításokból is lefaragott a menedzsment 2 százalékot, bár az üzleti év elején a társaság sávos, átlagosan 8 százalékos bérfejlesztést hajtott végre. Az alacsonyabb kereseti kategóriában magasabb, míg a felső kereseti kategóriában kisebb mértékű bérfejlesztés történt.
Karcsúbb lett ugyanakkor 84 millió forinttal a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalék, illetve az ehhez kapcsolódó kötelezettség is csökkent, mivel 2025 első fél évében nyugdíjazás miatt több igazgató munkaviszonya megszűnt.
A működési eredmény mindennek következtében 10,6 százalékkal, 4,55 milliárd forintra, az adózott nyereség pedig 9,3 százalékkal, 3,776 milliárd forintra nőtt.
A Zwack Unicum részvényei csütörtökön napközben 0,3 százalékkal, 35 300 forintra drágultak, év eleje óta pedig 2,6 százalékkal erősödtek.