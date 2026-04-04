4iG

4iG-átszervezés – megkérdeztük az elemzőt

A tőzsdei cég közgyűlési felhatalmazást kért a csoport átszervezéséhez. A 4iG Távközlési Holding önálló holdinggá alakulhat, aminek az elemző szerint potenciálisan pozitív és negatív hatásai is lehetnek.
Murányi Ernő
2026.04.28, 16:39
Frissítve: 2026.04.28, 16:59

A 4iG éves rendes közgyűlésére beterjesztett, a csoport átszervezésével kapcsolatos előterjesztések felhatalmazást biztosítanak a társaság menedzsmentjének, hogy a 4iG Távközlési Holding Zrt.-t önálló holdinggá alakítsa, amelynek keretében a távközlési tevékenységeket leválasztják a 4iG csoport szervezetétől, és egyes horizontális funkciókat shared service center (SSC) struktúrába szerveznek ki – mondta el a Világgazdaságnak Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője.

220728_VG-4ig_03_VZ4iG One
Elemző: élesedik a 4iG operatív fókusza / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

 A 4iG átszervezésének potenciális előnyei

Az átszervezés potenciális előnyei közé tartozik az elemző szerint a transzparensebb szegmensreporting. Ha ugyanis a távközlési szegmens operatív funkciói ténylegesen a távközlési holdingba kerülnek, a szegmensszintű pénzügyi kimutatások tisztábbak lesznek. 

A jelenlegi struktúrában a csoportszintű általános költség allokációja nem teljes mértékben átlátható, az önálló holding saját eredménykimutatása viszont érdemi javulást hozhat.

Élesedik az operatív fókusz is. A távközlési holding dedikáltan a telekommunikációs szegmensre koncentrál, saját menedzsmenttel és saját KPI-rendszerrel (fő teljesítménymutató), ami jellemzően hatékonyabb működést eredményez, mint amikor egy vegyes holding egyetlen menedzsmentje irányít eltérő profilú üzletágakat.

A Yettel cseh tulajdonosával, az e& PPF Telecom Grouppal megkötött ügylet egyszerűbbé válik. A távközlési holding önálló entitásként könnyebben tud részvénycserét végrehajtani, mert a tranzakció a holding szintjén történik, nem a tőzsdei cég szintjén. Ez gyorsítja és egyszerűsíti a tranzakció struktúráját.

A semleges és potenciálisan negatív hatások

Konszolidált szinten érdemi változás nem várható. A 4iG csoport továbbra is teljes konszolidációval vonja be a távközlési holdingot, így az éves és negyedéves konszolidált beszámolók szerkezete nagyrészt változatlan marad. A lépés önmagában a részvényárfolyamra sem kellene hogy hatással legyen.

A potenciálsan negatív hatások között említi az elemző a shared service center árazási kockázatát. Az SSC-be kiszervezett funkciók (IT, HR, pénzügy, jog) belső transzferáralapon fognak számlázni a szegmenseknek. A részvényesek szempontjából ez csoportszinten nullaösszegű játék, ám a szegmensszintű mutatókat torzíthatja, ami a versenytársakkal való összehasonlítást nehezítheti.

A vállalatot súlytó diszkontok sem enyhülnek: a piac jellemzően holdingdiszkontot áraz a komplex struktúrájú vállalatokra. Az átszervezés a belső struktúrát még egy réteggel bonyolultabbá teszi.

 

