Valami nagy dolog készül: meglepő helyen bukkant fel Jászai Gellért

Az Egyesült Arab Emírségekben tárgyalt a 4iG Nyrt. elnöke, Jászai Gellért, ami jelentős lehetőségeket hozhat a hazai távközlési vállalat számára. A találkozókon többek között Jászai Gellért Khaldoon Khalifa Al Mubarak-kal, a kormányzati végrehajtási ügyek hatóságának alapító elnökével, valamint a Mubadala Investment Company ügyvezető igazgatójával és csoportszintű vezérigazgatójával is egyeztetett. A világ egyik legnagyobb szuverén vagyonalapja a közelmúltban jelentette be, hogy befektetési partnerként és a jövőben részvényesként is csatlakozik a 4iG Csoporthoz.

Jászai Gellért, a 4iG elnöke és Khaldoon Khalifa Al Mubarak / Fotó: 4iG

Több nagy üzletre is készül a 4iG

Emellett a 4iG Csoport elnöke Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi-val, Abu-Dzabi Pénzügyminisztériumának elnökével, valamint az L’ IMAD Holding ügyvezető igazgatójával és vezérigazgatójával is folytatott tárgyalásokat. Az L’ IMAD Holding egy szuverén befektetési társaság, amely több mint 300 milliárd dollárnyi eszközt kezel. Több ágazatban – köztük a technológiai szektorban, a pénzügyi szolgáltatások területén és ipari beruházásokban – aktív szereplő Európában, Ázsiában, Észak-Amerikában és az Öböl menti térség gazdaságaiban.

A holding egyik deklarált célja a „nemzeti bajnokok” felépítése a fejlett ipari és technológiai szektorokban.

A magyarországi távközlés jövőjét építik az együttműködésekkel

A tárgyalásokon ezentúl az e&-hez kapcsolódó együttműködések adták, így Jászai Gellért Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi-val, az e& elnökével, valamint Masood M. Sharif Mahmood-dal, az e& csoport vezérigazgatójával is tárgyalt a tulajdonosi és hálózati együttműködésekről a 2Connect és a CETIN Hungary kapcsán. A magyar vállalat februárban jelentette be, hogy stratégiai partnerséget köt az e& PPF Telecom Grouppal, amelynek keretében kereszttulajdonláson alapuló, több szolgáltatót kiszolgáló (multi-tenant) hálózati együttműködést alakítanak ki a magyarországi vezetékes és mobilinfrastruktúra területén.

Az egyezség értelmében a 4iG 49 százalékos részesedést szerez a CETIN Hungary mobilhálózati infrastruktúrájában, míg az e& PPF 38 százalékot kap a 2Connectben, a 4iG vezetékes hálózatüzemeltetőjében. A cél egy közös hálózatüzemeltetési modell kialakítása, amely révén a Yettel 2026 második felétől beléphet a magyarországi vezetékes piacra, a ONE Magyarország pedig 2028-tól használhatja a CETIN infrastruktúráját.

A hálózatmegosztásból eredő szinergiák értéke 1 milliárd euró lehet a felek szerint és az együttműködés eredményei alapvetően meghatározzák a magyar távközlési piac jövőbeli fejlődését.

A tranzakció véglegesítése a hatósági jóváhagyások után, 2027 elejére várható.