Leválasztaná távközlési üzletágát a 4iG, amely alaptőkéje felemelésére is készül

A 4iG átfogó átszervezése keretében elválaszthatja a társaság szervezetétől és kiszervezheti távközlési üzletágát, illetve egyes további tevékenységeit is shared service center (SSC) struktúrába vagy más társaságokba szervezheti ki - derül ki a telekommunikációs, technológiai és védelmi ipari csoport hétfőn, tőzsdezárás után közzétett közleményéből, amely a cég csütörtökre összehívott éves rendes közgyűlésére az igazgatóság által benyújtott előterjesztéseket tartalmazza.

Leválasztaná távközlési üzletágát a 4iG / Fotó: Kallus György

Az előterjesztés azzal indokolja a távközlési tevékenyégek elválasztását is magában foglaló átszervezést, hogy az igazgatóság a társaság olyan átfogó átszervezéséről döntött, amelynek keretében az eddig végzett irányítási jellegű tevékenységet a továbbiakban a holding hangsúlyosabb, felügyeleti és szolgáltatásnyújtási tevékenysége fogja felváltani.

Az átszervezés végrehajtása több lépcsőben, folyamatos tervezés és pontosítás mellett valósul meg, amelynek során a kiszervezendő tevékenységek köre, azok módja, ütemezése és mértéke dinamikusan alakul.

Mivel azonban a 4iG alapszabálya értelmében

a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik azon kulcsfontosságú üzleti egységek vagy vagyonelemek elidegenítéséről szóló döntés,

amelyek bevételi szempontból az adott üzletág több mint 50 százalékát képviselik, és mivel az átszervezés keretében megvalósuló egyes intézkedések – azok pontos tartalmától függően – e körbe eshetnek, ezért a részvényeseknek kell majd dönteniük a javaslatról.

Tekintve, hogy a távközlési tevékenységet a 4iG-n belül jelenleg is külön cégbe szervezett One Magyarország végzi, az előterjesztés arra irányulhat, hogy a távközlés teljesen kikerüljön a csoportból, adott esetben harmadik személynek történő értékesítéssel is.

A 4iG igazgatósága emellett kéri a közgyűlés felhatalmazását a társaság jelenlegi alaptőkéjének 5 százalékát kitevő, azaz mindösszesen 299 074 974 forint összeggel, legfeljebb 6 280 574 454 forintra történő felemelésére is.

A felhatalmazás 4 évre szólna az előterjesztés szerint.

A 4iG részvényei kedden reggel több mint 4 százalékkal, 2190 forintra erősödtek.