Megtorpant a BUX, mínuszban kezdett az OTP és a Mol – zuhanás utáni emelkedés a 4iG papírjainál
Vegyes képet mutattak a főbb európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. Míg a DAX és az Euro Stoxx 50 félszázalékos pluszban volt, a brit és a francia vezető indexek stagnáltak.
A befektetők figyelmét továbbra is a közel-keleti konfliktus köti le. Állítólag a közvetítők az amerikai–iráni tárgyalások újraindításán dolgoznak. A reményeket erősíti, hogy JD Vance amerikai alelnök szerint a két ország a hétvégén „jelentős előrelépést” ért el, annak ellenére, hogy végül nem sikerült megállapodásra jutniuk.
A magyar tőzsdével kapcsolatban – amely hétfőn teljes mértékben függetlenítette magát a globális piacoktól – az a kérdés, hogy folytatódik-e a blue chipek száguldása és a politikai papírok vesszőfutása.
Nos, a start arra utal, hogy megpihenhetnek a befektetők.
A BUX a becsengetés után 0,2 százalékkal, 139 136 pontra csökkent.
Az OTP részvényárfolyama 0,5 százalékkal, 44 540 forintra csúszott vissza.
A Mol részvényei 0,7 százalékkal, 4350 forintra gyengültek.
A Richter papírjai viszont 0,5 százalékkal, 13 070 forintra drágultak.
A Magyar Telekom 2398 forinton startolt el, ami 0,6 százalékos erősödés a hétfői záróárához mérten.
A 4iG árfolyama 2,5 százalékkal, 2108 forintra emelkedett, míg az Opus Globalé 0,7 százalékkal, 298 forintra csökkent tovább.
A forint folytatta az erősödő trendet, az euró 0,1 százalékkal, 362,7 forintra gyengült.