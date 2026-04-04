Megtorpant a BUX, mínuszban kezdett az OTP és a Mol – zuhanás utáni emelkedés a 4iG papírjainál

Vegyes képet mutattak a főbb európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. Míg a DAX és az Euro Stoxx 50 félszázalékos pluszban volt, a brit és a francia vezető indexek stagnáltak.

Megtorpant a BUX, korrigál a 4iG

A befektetők figyelmét továbbra is a közel-keleti konfliktus köti le. Állítólag a közvetítők az amerikai–iráni tárgyalások újraindításán dolgoznak. A reményeket erősíti, hogy JD Vance amerikai alelnök szerint a két ország a hétvégén „jelentős előrelépést” ért el, annak ellenére, hogy végül nem sikerült megállapodásra jutniuk.

A magyar tőzsdével kapcsolatban – amely hétfőn teljes mértékben függetlenítette magát a globális piacoktól – az a kérdés, hogy folytatódik-e a blue chipek száguldása és a politikai papírok vesszőfutása.

Nos, a start arra utal, hogy megpihenhetnek a befektetők.