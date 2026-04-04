Megtorpant a BUX, mínuszban kezdett az OTP és a Mol – zuhanás utáni emelkedés a 4iG papírjainál

Az OTP és a Mol mínusszal kezdte a keddi kereskedést. A 4iG viszont a hétfői zuhanás után emelkedéssel rajtolt el.
Murányi Ernő
2026.04.14, 09:19
Frissítve: 2026.04.14, 10:17

Vegyes képet mutattak a főbb európai részvényindexek a keddi tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. Míg a DAX és az Euro Stoxx 50 félszázalékos pluszban volt, a brit és a francia vezető indexek stagnáltak.

Megtorpant a BUX, korrigál a 4iG / Fotó: Vémi Zoltán

A befektetők figyelmét továbbra is a közel-keleti konfliktus köti le. Állítólag a közvetítők az amerikai–iráni tárgyalások újraindításán dolgoznak. A reményeket erősíti, hogy JD Vance amerikai alelnök szerint a két ország a hétvégén „jelentős előrelépést” ért el, annak ellenére, hogy végül nem sikerült megállapodásra jutniuk.

A magyar tőzsdével kapcsolatban – amely hétfőn teljes mértékben függetlenítette magát a globális piacoktól – az a kérdés, hogy folytatódik-e a blue chipek száguldása és a politikai papírok vesszőfutása.

Nos, a start arra utal, hogy megpihenhetnek a befektetők.

A BUX a becsengetés után 0,2 százalékkal, 139 136 pontra csökkent.

BUX részvényindex
Az OTP részvényárfolyama 0,5 százalékkal, 44 540 forintra csúszott vissza. 

OTP részvény10:05:39
Árfolyam: 45 320 HUF +570 / +1,26 %
Forgalom: 13 304 401 670 HUF
A Mol részvényei 0,7 százalékkal, 4350 forintra gyengültek.

MOL részvény10:05:42
Árfolyam: 4 450 HUF +70 / +1,57 %
Forgalom: 1 415 378 502 HUF
A Richter papírjai viszont 0,5 százalékkal, 13 070 forintra drágultak. 

RICHTER részvény10:04:59
Árfolyam: 12 980 HUF -20 / -0,15 %
Forgalom: 1 471 674 510 HUF
A Magyar Telekom 2398 forinton startolt el, ami 0,6 százalékos erősödés a hétfői záróárához mérten.

MTELEKOM részvény10:05:15
Árfolyam: 2 376 HUF -8 / -0,34 %
Forgalom: 335 551 082 HUF
A 4iG  árfolyama 2,5 százalékkal, 2108 forintra emelkedett, míg az Opus Globalé 0,7 százalékkal, 298 forintra csökkent tovább.

4IG részvény10:05:21
Árfolyam: 2 250 HUF +194 / +8,62 %
Forgalom: 363 687 402 HUF
A forint folytatta az erősödő trendet, az euró 0,1 százalékkal, 362,7 forintra gyengült.

 

