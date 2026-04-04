Döntött a 4iG az osztalékról: az utolsó forint is megy bele a közösbe – ez a sorsa a profitnak

Hiába zárta pozitív konszolidált eredménnyel a 2025-ös évet a 4iG-csoport, a tőzsdén jegyzett anyavállalat nem fizet osztalékot. A közgyűlés az egész egyedi eredményt az eredménytartalékba irányította.
2026.04.30, 18:45
Nem fizet osztalékot a 4iG Nyrt. 2025-ös eredménye után, a közgyűlés csütörtökön úgy határozott, hogy a vállalat adózott eredményének egésze kerüljön az eredménytartalékba – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Osztalék nélkül maradnak a 4iG részvényesek 2025-ös eredmény után / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A közgyűlés elfogadta a 2025. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolót, amely szerint a társaság 684,113 milliárd forintos mérlegfőösszeggel, 92,623 milliárd forint saját tőkével és mínusz 53,319 milliárd forintnyi adózás utáni eredménnyel zárta az évet.

A vállalat és leányvállalatainak 2025-ös évi konszolidált éves mérlegfőösszege 1754,164 milliárd forint, saját tőkéje 433,686 milliárd forint, míg a konszolidált adózás utáni eredménye 28,154 milliárd forint volt.

A 4iG Nyrt. részvényeivel a prémium kategóriában kereskednek a Budapesti Értéktőzsdén, részvényeinek éves minimumértéke tavaly 1704, maximuma 4965 forint volt.

4iG-átszervezés?

A tőzsdei cég közgyűlési felhatalmazást kért a csoport átszervezéséhez. A 4iG Távközlési Holding önálló holdinggá alakulhat, aminek az elemző szerint potenciálisan pozitív és negatív hatásai is lehetnek.

Az átszervezés célja az operatív fókusz élesítése: a távközlési üzletág saját dedikált menedzsmenttel és KPI-rendszerrel működhet a jövőben, ami hatékonyabb irányítást tesz lehetővé, mint a jelenlegi vegyes holdingstruktúra. Emellett több horizontális funkciót (IT, HR, pénzügy, jog) shared service center (SSC) formájában szerveznek ki, ami várhatóan javítja a transzparenciát és a belső hatékonyságot.

Az elemzők szerint az átalakítás hosszú távon egyszerűbbé teheti a szegmensszintű jelentéstételt és bizonyos tranzakciókat (például a Yettel-ügyletet), bár konszolidált szinten nem várható érdemi változás. A lépés jól illeszkedik abba a stratégiába, amelyben a 4iG a veszteséges anyavállalati szint ellenére is a csoport belső struktúrájának megerősítésére fókuszál ahelyett, hogy rövid távú osztalékfizetéssel terhelné a tőkét.

