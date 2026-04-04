Itt van JD Vance látogatásának első eredménye: a műholdak Rolls Royce-át hozza el Magyarországra a 4iG és az Artemis II projektben részt vevő amerikai cég
Űr- és védelmi ipari megállapodáskat kötött a 4iG leányvállalata, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. az amerikai Northrop Grummannal. Az együttműködés ünnepélyes aláírására az Egyesült Államok alelnöki delegációjának budapesti látogatása alkalmából került sor.
Több szempontból is történelmi jelentőségű a mai nap, JD Vance alelnök magyarországi látogatása miatt is, de azért is, mert az Artemis II rekordot döntött, amihez gratuláció illeti a rakéta fejlesztésében részt vevő Northrop Grummannt is
– mondta Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Az amerikai és a magyar vállalat legújabb együttműködése a 4iG HUSAT programjához kapcsolódik, amely a magyar űripari képességek fejlesztését célozza.
A tőzsde honlapján is bejelentett megállapodások részeként a Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját (HUGEO). A korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épülő műhold szállítása 2030-ra várható, és a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari együttműködését jelenti.
A geostatikus műholdak Rolls Royce-át vásároljuk meg Magyarországnak
– érzékeltette Sárhegyi István.
A két vállalat emellett kibővítette a 2025 őszén megkötött keretmegállapodását, ennek részeként az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek (C-UAS), a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programokat indítanak.
„Nagy nap a mai az amerikai–magyar kapcsolatoknak és a vállalatunk számára is” – mondta beszédében Stephen O’Bryan, a Northrop Grumman International elnöke és globális üzletfejlesztési igazgatója.
Az amerikai vállalat vezető képviselője szerint 4iG-vel megkötött együttműködés és az ahhoz hasonlóak hosszú távon is gyümölcsözőek a vállalat számára, amely az Artemis II mellett már az Apollo űrprojektek kivitelezésében is szerepet vállalt az Egyesült Államokban.
Egy sor védelmi és űripari megállapodást kötött a 4iG
A JD Vance alelnökkel Budapestre érkezett amerikai üzleti delegáció más tagjaival is megállapodott a magyar űr- és védelmi ipari vállalat.
A 4iG SDT és az Apex Technology, Inc. megállapodott egy közös vállalat létrehozásának feltételrendszeréről, amely kisműholdak sorozatgyártására épül. Az együttműködés célja egy olyan, műhold-konstellációk igényeire optimalizált gyártási modell kialakítása, amely az autóiparban bevált, standardizált és skálázható tömeggyártási megközelítést ülteti át a műholdgyártásba. Az együttműködés eredményeként egy Európában egyedülálló műholdgyártási kapacitás jöhet létre, amely képes kiszolgálni a globális műholdpiac gyorsan bővülő konstellációs igényeit.
Az L3Harris és a 4iG SDT között megkötött előzetes megállapodás értelmében
a 4iG SDT az L3Harris technológiai megoldásainak felhasználásával valósítaná meg – a HUMARS program keretein belül – a Lockheed Martin HIMARS rakétavető rendszerének integrációját a Rába által gyártott Tatra 6×6 katonai teherjárművekre.
A program az amerikai kormányközi fegyverértékesítési rendszer keretében valósulhat meg, amelyhez a Magyar Honvédség már korábban benyújtotta a szükséges kérelmet.
A megállapodás célja továbbá, hogy az L3Harris harctéren tesztelt taktikai kommunikációs és hálózati rendszereivel technológiai stratégiai partnerként csatlakozzon regionális védelmi ipari digitalizációs projektekhez.
A 4iG SDT a haderők titkosított kommunikációs, szimulációs és kiképzési rendszereinek korszerűsítésére specializálódott hálózatokon keresztül, az L3Harris NATO-kompatibilis technológiáival integrálna modern védelmi megoldásokat. Az L3Harris hasonló megoldásokat szállít például a német hadsereg, a Bundeswehr digitalizációs programjába is.
Amerikai vonalon erősít a magyar társaság
A 4iG Group amerikai partnerségei, köztük
- az Axiom Space-ben megvalósított befektetéstől a Lockheed Martinnal,
- az L3Harrisszal,
- Northrop Grummannel,
- illetve az Apexszel folytatott együttműködésekig
egységes stratégiai irányt képviselnek: a vállalat célja a transzatlanti űr- és védelmi ipari együttműködésekben betöltött szerepének erősítése, valamint Magyarország szuverén védelmi ipari és űrtechnológiai képességeinek bővítése.
A 4iG részvényei 0,8 százalékkal drágultak kedd délelőtt. Az év eleje óta 37 százalékkal csökkent a társaság részvényárfolyama.