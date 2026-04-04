Új együttműködésen dolgozik a 4iG a német védelmi ipari óriással – Jászai Gellért a Rheinmetall vezérével tárgyalt

Düsseldorfban tárgyalt Jászai Gellért, a 4iG csoport elnök-vezérigazgatója és a német védelmi ipari vállalat, a Rheinmetall AG vezérigazgatója, Armin Papperger. A megbeszélésen áttekintették a 4iG Nyrt. jövőképét és stratégiai irányait, valamint megerősítették hosszú távú partnerségüket.

A találkozón a Rheinmetall megerősítette, hogy mint a 4iG legnagyobb, 25 százalékos tulajdonrésszel rendelkező kisebbségi tulajdonosa és a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. kiemelt stratégiai partnere – továbbra is meghatározó szerepet játszik a 4iG nemzetközi növekedési stratégiájának támogatásában. A felek közös célja az európai piaci jelenlét további erősítése, különös tekintettel a Magyarországon már működő ipari együttműködésekre és vegyesvállalatokra, amelyekben a magyar állam szintén kisebbségi részvényes. A partnerség keretében a vállalatok a hazai ipari kapacitások további bővítését is prioritásként kezelik.

Az egyeztetésen új együttműködési területeket is azonosítottak, amelyek mentén közös ipari és technológiai fejlesztések, illetve beruházások indulhatnak. Ilyen terület például az űripar, ahol a 4iG már számottevő tapasztalattal és kiterjedt nemzetközi együttműködésekkel rendelkezik, míg a Rheinmetall az elmúlt években kezdte meg jelenlétének kiépítését ebben a szegmensben.

A tervezett lépések célja az európai védelmi képességek erősítése, valamint Magyarország ellátásbiztonságának további növelése.

A magyar védelmi, távközlési és infokommunikációs vállalat elnöke az előző héten az Egyesült Arab Emírségekben tárgyalt. Jászai Gellért többek között Khaldoon Khalifa Al Mubarakkal, a kormányzati végrehajtási ügyek hatóságának alapító elnökével, valamint a Mubadala Investment Company ügyvezető igazgatójával és csoportszintű vezérigazgatójával is egyeztetett. A világ egyik legnagyobb szuverén vagyonalapja a közelmúltban jelentette be, hogy befektetési partnerként és a jövőben részvényesként is csatlakozik a 4iG csoporthoz.

A 4iG részvényei 4,9 százalékot estek a hétfői tőzsdei kereskedés során, az év eleje óta pedig piaci értékének közel felét elveszítette a társaság.