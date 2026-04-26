Újra összecsapnak az ősellenségek a foci vb-n, sorra dobják piacra a legújabb fejlesztéseket, hamarosan kiderül, hogy ki lesz a "legnagyobb győztes"

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság közeledtével a Nike és az Adidas is egyre fokozza támadó stratégiáját, hogy kihasználják a nagyszabású, a június 11-én Észak-Amerikában elstartoló sporteseményt, amely várhatóan hatalmas lendületet ad a globális sportruházati szegmensnek.

A Nike nagyobb értékesítési bázissal rendelkezik ugyan, ám az elemzők szerint az Adidas - amely 2025 negyedik negyedéve óta agresszíven fókuszál a világbajnoksághoz kapcsolódó termékekre, marketingre és merchandisingre - lehet a vb „legnagyobb győztese”.

Adidas: az agresszív éllovas

Az Adidas hatékonyan integrálta a világbajnokság témájú kínálatát kereskedelmi hálózatába, beleértve a közvetlen fogyasztói csatornákat, a nagykereskedelmet és a közösségi médiát is.

A német vállalat már piacra dobta az új mezeket, frissítette a világbajnokságra szánt "cipőcsomag-technológiáját", valamint egy sor életstílus-típusú együttműködést kötött -például a japán BAPE vállalattal -, amelyek keretében gyorsan fogynak a termékei.

A menedzsment becslései szerint a világbajnokság alacsony egyszámjegyű százalékos növekedést eredményezhet a 2026-os értékesítésben, míg az elemzők potenciálisan magasabb, közepes egyszámjegyű növekedést jósolnak az észak-amerikai régióban, amely az Adidas jelenleg alacsony piaci részesedése miatt kritikus fontosságú terület a növekedés szempontjából.

A Nike az innovátor

A Nike ezzel szemben a technikai innovációra helyezi a hangsúlyt, nevezetesen bemutatta az "Aero-FIT" hűsítő ruházati technológiáját, amelyet később más sportágakban is bevezet, és várhatóan egy zászlóshajónak szánt, új generációs futballcipőt is piacra dob.

Bár a Nike marketingtevékenységei kevésbé agresszívnek tűnnek, mint az Adidas akciója, a vállalat a világbajnokságot létfontosságú katalizátornak tekinti a márka hitelességének újjáépítésében, valamint a hosszú távú kereslet fellendítésében az észak-amerikai futballpiacon.

Az elemzők kisebb, de még mindig jelentős bevételnövekedést modelleznek a Nike számára az Adidashoz képest, ami a Nike meglévő nagyobb értékesítési bázisával is összefügg.