Újra összecsapnak az ősellenségek a foci vb-n, sorra dobják piacra a legújabb fejlesztéseket, hamarosan kiderül, hogy ki lesz a "legnagyobb győztes"
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság közeledtével a Nike és az Adidas is egyre fokozza támadó stratégiáját, hogy kihasználják a nagyszabású, a június 11-én Észak-Amerikában elstartoló sporteseményt, amely várhatóan hatalmas lendületet ad a globális sportruházati szegmensnek.
A Nike nagyobb értékesítési bázissal rendelkezik ugyan, ám az elemzők szerint az Adidas - amely 2025 negyedik negyedéve óta agresszíven fókuszál a világbajnoksághoz kapcsolódó termékekre, marketingre és merchandisingre - lehet a vb „legnagyobb győztese”.
Adidas: az agresszív éllovas
Az Adidas hatékonyan integrálta a világbajnokság témájú kínálatát kereskedelmi hálózatába, beleértve a közvetlen fogyasztói csatornákat, a nagykereskedelmet és a közösségi médiát is.
A német vállalat már piacra dobta az új mezeket, frissítette a világbajnokságra szánt "cipőcsomag-technológiáját", valamint egy sor életstílus-típusú együttműködést kötött -például a japán BAPE vállalattal -, amelyek keretében gyorsan fogynak a termékei.
A menedzsment becslései szerint a világbajnokság alacsony egyszámjegyű százalékos növekedést eredményezhet a 2026-os értékesítésben, míg az elemzők potenciálisan magasabb, közepes egyszámjegyű növekedést jósolnak az észak-amerikai régióban, amely az Adidas jelenleg alacsony piaci részesedése miatt kritikus fontosságú terület a növekedés szempontjából.
A Nike az innovátor
A Nike ezzel szemben a technikai innovációra helyezi a hangsúlyt, nevezetesen bemutatta az "Aero-FIT" hűsítő ruházati technológiáját, amelyet később más sportágakban is bevezet, és várhatóan egy zászlóshajónak szánt, új generációs futballcipőt is piacra dob.
Bár a Nike marketingtevékenységei kevésbé agresszívnek tűnnek, mint az Adidas akciója, a vállalat a világbajnokságot létfontosságú katalizátornak tekinti a márka hitelességének újjáépítésében, valamint a hosszú távú kereslet fellendítésében az észak-amerikai futballpiacon.
Az elemzők kisebb, de még mindig jelentős bevételnövekedést modelleznek a Nike számára az Adidashoz képest, ami a Nike meglévő nagyobb értékesítési bázisával is összefügg.
A két sportszergyártó részvényei
Mindkét részvény árfolyama csökkent az év eleje óta, de az elemzők továbbra is optimisták mindkettőjükkel kapcsolatban, és az LSEG elemzői konszenzusa az Adidast, valamint a Nike-t is vételre ajánlja. Az Adidas 200 eurós mediáncélára a papír pénteki 136,25 eurós záróárfolyamhoz mérten 47 százalékos, míg a Nike 63,34 dolláros célára a 44,69 dolláros kurzushoz képest közel 42 százalékos felértékelődési potenciált jelez.
A közvetlen bevételnövekedésen túl a világbajnokság várhatóan a futballon kívül, például a futásba és az életmódba is forgalmat generál ezen márkák és más sportruházati kiskereskedők számára.
A befektetőknek azonban türelmeseknek kell maradniuk, mert a fellendülés hatásainak megjelenése az eredménykimutatásokban még időbe telhet. Az elemzők szerint a Nike-nak legalább egy további negyedévre lehet szüksége az érdemi eredmények felmutatásához, míg az Adidasnál ez még hosszabb időt vehet igénybe.