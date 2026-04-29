Rekorder surranójával robbanthat a Kanye Westet kiheverő Adidas – leárazásokra senki ne számítson

Erősen kezdte az idei évet az Adidas, a német sportszergyártó ugyanis a várakozásoknak jobb működési nyereséget tudott felmutatni az idei év első három hónapjában, köszönhetően az erős keresletnek.

Az Adidas szupercipője először a cég alklamazásán lesz elérhető / Fotó: AFP

Az Adidas nem készül leárazásokra

Az eredményekről szóló beszámoló szerint az Adidas eladásai 7 százalékkal, közel 6,6 milliárd euróra nőttek, de a vállalat szerint a devizahatást kiszűrve ez 14 százalékos növekedést jelent a tavalyi első negyedévhez képest. Ugyanakkor a cég azt is közölte, hogy fegyelmezetten szállít viszonteladóinak, hogy elkerülje a tömeges leárazásokat, mely főként a cipők piacát fenyegeti. Korábban a cég nagy vetélytársa, az amerikai Nike arról beszélt, hogy agresszív lesz az akciókkal, hogy csökkentse a felhalmozott raktárkészletét.

Az Adidas 15 százalékkal, közel 2,5 milliárd euróra növelte a közvetlenül a fogyasztók felé, tehát viszonteladók kihagyásával történő eladásait, és bár tételesen nem bontották le, mind az online, mind a saját áruházas értékesítések két számjegyű mértékben nőttek. A devizahatást is kiszűrő adatok szerint

a cég e-kereskedelmi eladásai 25 százalékkal nőttek egy év alatt.

Ezek után nem meglepő, hogy az Adidas 51,1 százalékos bruttó, és 10,7 százalékos nettó haszonkulccsal dolgozik, így a működési nyereség 16 százalékos növekedést után 705 millió eurót tett ki, meghaladva a 647 millió eurós elemzői várakozásokat.

A londoni maraton is új lendületet adhat az Adidasnak

Bár a cég eladásainak több mint felét adó cipő szegmens forgalma a nyers adatok szerint 2 százalékkal csökkent és a devizahatást nélkül is csak 4 százalékkal nőtt, ezt a ruhák nyers adatok szerint 24, devizahatás nélkül pedig 31 százalékos és a kiegészítők 6, illetve devizahatás nélkül 13 százalékos növekedése ellensúlyozta. Ebben már benne lehet a nyári foci-vb közeledése, de a cég kilátásait az is javítja, hogy az márka Adizero Adios Pro 3 cipőjében futotta a londoni maratont a kenyai Sabastian Sawe, aki a világon először teljesítette 2 óra alatt a távot. A versenyen második helyezett etióp Yomif Kejelcha és a saját női világcsúcsát megdöntő Tigst Assefa szintén az Adidas cipőjében futott, mely először a cég mobilappján lesz elérhető, amit az őszi maraton-szezon előtt követ a szélesebb körű megjelenés.