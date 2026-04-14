Az AI már a spájzban van és nem biztos, hogy örülünk neki
Míg az első ipari forradalomnak 80 évre volt szüksége a világ átalakításához, a digitális korszaknak már 20 év is elég volt. Most a hatodik hullám, a mesterséges intelligencia (AI) küszöbén állunk, amely minden eddiginél mélyebben és gyorsabban épül be mindennapjainkba.
A generatív AI növeli a globális GDP-t
A piaci optimizmus mögött komoly számok állnak. A Goldman Sachs (Jan Hatzius és munkatársai.) 2023-as, The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth (A mesterséges intelligencia potenciálisan nagy hatásai a gazdasági növekedésre) című tanulmánya rávilágít, hogy
a generatív AI a globális GDP-t tízéves távlatban mintegy hét százalékkal,
közel 7000 milliárd dollárral növelheti meg. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az AI a munkafolyamatok közel negyedét automatizálhatja, felszabadítva a humán tőkét a magasabb hozzáadott értékű feladatok számára.
A mesterséges intelligencia fejlődésének következő lépcsőfoka az autonóm ügynök (AI agent). Ez igazi áttörést hozhat, mert messze túlmutat a chatbotokon. Ez egy olyan rendszer, amely célokat kap, és önállóan cselekszik. A hétköznapokban ez a „smart fridge” példáján szemléltethető. Képzeljük el,
amikor a hűtőnk már nemcsak listát ír a kedvenc, fogyóban lévő élelmiszereinkről, és azt egyezteti velünk, hanem ezután önálló entitásként belép a digitális piactérre, és választ.
Elemzi a háztartás fogyasztását, figyeli a dinamikus árazást, és emberi jóváhagyás nélkül, a mi preferenciáink alapján megköti az adásvételi szerződést a legolcsóbb vagy a leggyorsabb beszállítóval vagy ezek kombinációjával.
A tőkepiaci fókusz a vertikális integráció irányába tolódik el
Ki nyer azon a tőzsdén, amely már nem közvetlenül „emberi fogyasztásra” készült? A hatodik ipari hullám felszabadíthat minket a rutin alól. Ebben az új világban a profit kulcsa az autonóm döntéshozatali képesség birtoklásában rejlik. A tőkepiaci fókusz a vertikális integráció irányába tolódik el:
- Infrastruktúra: az Nvidia, a memória-, félvezetőgyártók és az elektrooptikai szegmens (pl. Broadcom, AMAT, Marvell) megkerülhetetlenek a hardverek folyamatos szállítása miatt.
- Platformok: azok a vállalatok a legígéretesebbek, amelyek képesek az adatokból (AI) azonnali fizikai akciót (logisztika) generálni. Ezek a cégek birtokolják az ágensek „otthonát” (Apple, Microsoft, Amazon).
- Fogyasztói technológia: az olyan vállalatok, mint az Ocado vagy a Walmart, amelyek már most nagy beruházásokkal építik az AI-alapú logisztikai láncaikat az automatizált rendelések kiszolgálására.
A veszélyek éppen a hatékonyságban rejlenek, és ennek ára van: egy rendszerszintű hiba vagy az algoritmusok „összebeszélése” (például egyszerre indított tömeges vásárlás egy ellátási zavar esetén)
inflációs sokkot vagy piaci összeomlást idézhet elő.
A kiberbiztonság már nem opció, hanem létkérdés
Ezért a kiberbiztonság itt már nem opció, hanem létkérdés az egyén és a társadalom számára is. Jó kérdés persze, hogy engedjük-e, hogy a hűtőnk hozzáférjen a pénztárcánkhoz. Mert ebben az esetben az otthonunk is digitális erődítménnyé kell hogy váljon, és erre is költeni kell.
Ennél távolabb mutató kérdésekre is választ keres az emberiség. Vajon hová vezet minket ez a sűrűsödő fejlődési görbe? Ahogy az életünk menedzselését algoritmusokra delegáljuk, fennáll a veszélye, hogy
a választás szabadságát felcseréljük a súrlódásmentes fogyasztás kényelmére.
A piac a közeljövőben véleményem szerint továbbra is előnyben részesíti majd azokat a szereplőket, amelyek egyszerre kontrollálják az infrastruktúrát, a platformot és a végfelhasználói kapcsolatot. Az AI-korszak nyertesei ezért szerintem nem azok lesznek, akik a leghangosabban beszélnek a technológiáról, hanem azok, akik mérhető termelékenységjavulást és fenntartható profitnövekedést tudnak felmutatni.
A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.