Árbevételi és EBITDA-rekord után is csak tengődik a pesti parketten az AKKO, talán az osztalék hiányzik

Faragó József
2026.04.24, 12:29
Frissítve: 2026.04.24, 13:23

Megtartotta éves rendes közgyűlését az AKKO Invest, amelyen új igazgatótanácsi tagot választottak Gerő János személyében, elfogadták a rekordszintű árbevételt és az EBITDA-eredményt tartalmazó 2025-ös beszámolót. A társaság továbbra sem fizet osztalékot.

Rekordokat jelentett az AKKO / Fotó: Vémi Zoltán

Rekordot rekordra halmoz az AKKO Invest

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat konszolidált árbevétele 6 százalékkal 46,1 milliárd forintra, miközben az üzleti működés eredményét mutató EBITDA még nagyobb mértékben, 13,8 százalékkal 3,9 milliárd forintra emelkedett. 

A vállalat konszolidált nettó eredménye a megelőző évi 1,16 milliárd forint után 631 millió forint volt.

  • A teljesítményt elsősorban az AKKO legnagyobb leányvállalata, a magyar ingatlanszolgáltatói piacon meghatározó NEO Property Services Zrt. tavalyi növekedése, eredménye támogatta.
  • Míg a számviteli eredmény csökkenését, elsősorban egyszeri tételek, ezeken belül meghatározóan egy franciaországi ingatlanhoz kapcsolódó értékleírás okozta. 

Fontos mérföldkő volt tavaly, hogy a fő tulajdonos, 

a WING csoportba tartozó Mevinvest Kft. 10 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre. 

  • Ebből az AKKO kifizette a NEO akvizícióhoz kapcsolódó vételárhátralékát,
  • megszerezte a Szerémi irodaház fennmaradó 50 százalékát, 
  • amelynek vételárhátralékát is megfizette. 

Így kötelezettségállománya nagymértékben csökkent, saját tőkéje pedig húszmilliárd forint fölé emelkedett. 

A közgyűlésen a részvényesek a vállalat élére egy-egy új igazgatótanácsi és auditbizottsági tagot is választottak. A közgyűlési döntések alapján 

az igazgatótanácsba került Gerő János, a NEO Property Services Zrt. és a Wingholding Zrt. felügyelőbizottságának az elnöke,

míg az auditbizottságba Gyáfrás Sándor, a WING csoport tulajdonában álló Gladiátor Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója és az AKKO Invest igazgatótanács tagja.

Reményre alapozott befektetés

Az egymást követő rekordévek ellenére sem látszik a részvényesi érték növekedése. Az árfolyam 2024-ben lódult meg utoljára, amikor az akkor 30 százalékos tulajdonos Mevinvest kötelező vételi ajánlatot tett 266 forintos részvényenkénti árfolyamon. A kurzus akkor 380 forint közelébe emelkedett. A Mevinvest részesedése ma 44 százalékos. A kisrészvényesek látnivalóan ragaszkodtak a papírhoz. Az ajánlat elfogadását egyébként a menedzsment sem javasolta.

Osztalékot még sohasem fizetett a társaság.

Ráadásul az árfolyam negyedik éve jellemzően 350 forint alatt tengődik. Az elmúlt 3 hónapban a 250 forintot sem tudta meghaladni. A közgyűlés után bő 1,5 százalékos pluszban 244 forintra emelkedett.

