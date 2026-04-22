Deviza
EUR/HUF364,03 0% USD/HUF310,37 +0,16% GBP/HUF419,29 +0,13% CHF/HUF396,51 -0,12% PLN/HUF85,78 -0,13% RON/HUF71,47 +0,1% CZK/HUF14,95 -0,09% EUR/HUF364,03 0% USD/HUF310,37 +0,16% GBP/HUF419,29 +0,13% CHF/HUF396,51 -0,12% PLN/HUF85,78 -0,13% RON/HUF71,47 +0,1% CZK/HUF14,95 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 692,65 +0,77% MTELEKOM2 494 +1,92% MOL4 232 +3,45% OTP42 470 -0,82% RICHTER13 350 +1,12% OPUS311,5 -0,32% ANY7 480 -0,67% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 710 +0,21% BUMIX9 223,79 +0,1% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 802,82 -0,35% BUX136 692,65 +0,77% MTELEKOM2 494 +1,92% MOL4 232 +3,45% OTP42 470 -0,82% RICHTER13 350 +1,12% OPUS311,5 -0,32% ANY7 480 -0,67% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 710 +0,21% BUMIX9 223,79 +0,1% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 802,82 -0,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyorsjelentés
fúzió
holland
tőzsde

Fényezi magát az AkzoNobel, de a lakkréteg tartósságát az áremeléseknek köszönheti

Áremelések, költségcsökkentések és portfóliótisztítás áll a holland "festékkirály" vártnál jobb számokat hozó negyedéve mögött. A magyar festék- és bevonatpiacon meghatározó AkzoNobel megerősítette idei célszámait és az amerikai rivális Axalta bekebelezésével erősíti dominanciáját.
Kriván Bence
2026.04.22, 15:58

Továbbra sincs csúcsformában Európa legnagyobb festékgyártója, de legalább az elemzőket meg tudta győzni arról, hogy rosszabbul nem mehetnek a dolgok. A holland AkzoNobel szerda reggel közölt első negyedéves gyorsjelentésében 345 millió eurós adózás előtti nyereségről számolt be, ami 3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, viszont meghaladja a vállalat által felkért elemzők által megjelölt 323 millió eurós konszenzust. 

Az AkzoNobel amszterdami központja. Az Axalta-fúzió után is itt születnek a legfontosabb döntések. / Fotó: ANP via AFPFotó: ANP via AFP

Bevétele viszont 9 százalékkal, 2,613 milliárd euróra esett vissza, a vállalat eközben súlyos költségcsökkentési intézkedéseket hozott, melyeket áremelésekkel spékelt meg, hogy nyereségtermelő képességét szinten tudja tartani. Eközben az árfolyamhatások is ellene dolgoztak, különösen a dollár gyengülése okozott számára problémát. 

Az AkzoNobel emeli a tétet

A bevétel változatlan árfolyamon számolva csak 5 százalékkal lett volna alacsonyabb, sőt, s ha az indiai érdekeltségük tavalyi leválasztásával és 1,6 milliárd dollárért történt értékesítésével kiesett 3 százalékos forgalmat is beszámítjuk, akkor gyakorlatilag stagnálásról beszélhetünk a bevételek tekintetében.

A Magyarországon a tiszaújvárosi üzeme révén gyártással is rendelkező AkzoNobel kitekintésében megjegyzi, hogy a feszült közel-keleti helyzet és az ehhez köthető beszállítói nehézségek ellenére az idei üzleti évet 100 millió euróval magasabb adózás előtti eredménnyel tervezi, a cél az 1,47 milliárd eurós alapnyereség elérése – árfolyamhatások nélkül számolva. 

Középtávon a holland festék- és bevonatgyártó a jövedelmezőség növelését tűzi zászlajára, a korrigált EBITDA-marzsot 16 százalék fölé tornászva.

Az Axalta-fúzió lökést adhat a hollandoknak

Lökést adhat majd az AkzoNobelnek az amerikai riválissal, az Axaltával 2025 novemberében nyélbe ütött részvénycserés  óriásfúzió, amely egyelőre a hatósági engedélyek beszerzésénél és a részvényesi jóváhagyásoknál tart, s ha minden flottul megy, akkor az év végén vagy a jövő év elején lezárulhat. 

Az egyenlő felek fúziójaként bejelentett ügyletben az AkzoNobel lesz az "egyenlőbb", 

a vezérigazgatói posztot a regnáló CEO-k közül Greg Poux-Guillaume majd tölti be és az Axaltától Chris Villavarayan lesz a helyettese. A 11 igazgatósági poszton négy-négyes arányban megosztoznak, és három függetlent is bevesznek a testületbe.

Megőrzik a philadelphiai és az amszterdami székhelyüket is, viszont az Axalta részvényeit kivezetik a New York-i tőzsdéről (NYSE), és a kereskedést a közös részvényekkel az amszterdami börzén folytatják. Érdekesség, hogy a két cég már kilenc évvel ezelőtt is tárgyalt egy lehetséges fúzióról, de akkor nem jutottak egyezségre.

Az AkzoNobel a fúziós folyamat állásától függetlenül is a befektetők kedvében kíván járni, legalábbis ez szűrhető le Greg Poux-Guillaume vezérigazgató szavaiból, aki áremelésekkel kompenzálja az időközben megnövekedett költségeiket. Még szerencse, hogy a már bejelentett áremelések szerinte nagyjából fedezetet nyújtanak a pluszkiadásaikra. A többi között

  • a Hammerite,
  • a Sikkens,
  • a Dulux,
  • a Sadolin
  • és a Xyladecor

márkáival a magyar festék- és bevonatpiacon is meghatározó AkzoNobel árfolyama a koronavírus-járvány idején elért történelmi csúcsáról – amikor az otthonukba parancsolt emberek közül rengetegen lakásfelújítással múlatták az időt – a felére esett, de az utóbbi időben stabil formát mutatott. A gyorsjelentésre és az idei tervszámok megerősítésére 5 százalékos emelkedéssel reagált az amszterdami tőzsdén jegyzett társaság részvényárfolyama.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
