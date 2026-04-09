Rendkívüli

Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

Deviza
EUR/HUF376,65 0% USD/HUF321,85 -0,39% GBP/HUF432,53 -0,04% CHF/HUF407,17 -0,24% PLN/HUF88,68 +0,18% RON/HUF73,96 +0,03% CZK/HUF15,45 +0,07% EUR/HUF376,65 0% USD/HUF321,85 -0,39% GBP/HUF432,53 -0,04% CHF/HUF407,17 -0,24% PLN/HUF88,68 +0,18% RON/HUF73,96 +0,03% CZK/HUF15,45 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08% BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
megtakarítás
Választások
állampapír
bankbetét

Állampapír vagy bankbetét? Választási zajban is érdemes higgadtan dönteni

A választások közeledtével újra felerősödtek a lakossági megtakarítások körüli félelmek, miközben a bankok egyre versenyképesebb betéti ajánlatokkal lépnek piacra. Sokan kérdezik: mi lesz az állampapír sorsa, érdemes-e váltani vagy maradni? A számok alapján azonban a kockázatok nem változtak érdemben, miközben a bankbetétek is látványosan erősödtek. A döntés így egyre kevésbé fekete-fehér: a hozam, a rugalmasság és a biztonság közötti egyensúly lett a kulcs.
Ballagó Dániel
2026.04.09, 18:23
Frissítve: 2026.04.09, 18:27

A kamatkörnyezet változásával újra megélénkült a verseny a lakossági megtakarításokért: miközben az állampapírok továbbra is meghatározók, a bankok egyre vonzóbb betéti ajánlatokkal – akár lekötés nélkül is – próbálják megszólítani az ügyfeleket. A közelgő választások azonban ismét felerősítették a bizonytalanságot, sokan teszik fel a kérdést: biztonságban van-e a pénzük?

LUS_IMG_4419 lakossági állampapír
Választási zaj, pánik: az állampapír meg sem rezzen / Fotó: Kallus György

Választási félelmek: több a hangulat, mint a kockázat

A tapasztalatok szerint a kampányidőszakban a pénzügyi aggodalmak gyorsabban terjednek, mint a tények. Az állampapírok ilyenkor sokak fejében politikai kockázattá válnak, ám gazdasági szempontból ez félreértés.

Az állampapírok mögött ugyanis nem az aktuális kormány, hanem maga az állam áll garanciával. A jogfolytonosság miatt a kamat- és tőketörlesztés teljesítése alapvető kötelezettség, amelynek megkérdőjelezése nem reális forgatókönyv. Ráadásul a lakossági állampapírok stabilitása kiemelt érdek, hiszen több millió háztartás megtakarítása kapcsolódik hozzájuk.

A választások körüli bizonytalanság így elsősorban pszichológiai jelenség. A befektetési döntéseket továbbra is inkább az infláció, a kamatkörnyezet és az egyéni pénzügyi célok határozzák meg.

Közben erősödnek a banki alternatívák

Mindeközben a banki piacon is látványos a mozgás. A jegybanki alapkamat (6,25 százalék körül) közelében kínált lekötött betétek ismét versenyképesek, sőt egyes konstrukciók ezt meg is haladják.

Újdonság, hogy már lekötés nélkül is elérhetők érdemi – akár 3-4 százalékos – kamatok. Ezeknél a megtakarítási számláknál napi kamatozás működik, vagyis a pénz folyamatosan dolgozik, miközben bármikor hozzáférhető marad.

Ez különösen fontos annak fényében, hogy a lakossági betétek több mint 85 százaléka továbbra is lekötetlenül hever a számlákon – vagyis sok megtakarítás még mindig nem termel hozamot.

Magas kamat, de feltételekkel

A banki ajánlatok azonban ritkán „ingyenesek”. A magasabb kamatokhoz gyakran olyan feltételek társulnak, mint

  • rendszeres jövedelem-jóváírás,
  • aktív számlahasználat
  • vagy épp fizetős számlacsomag.

Ezért a névleges kamat helyett mindig az összképet érdemes nézni: mennyi a tényleges hozam költségek és feltételek mellett.

Állampapír vs. bankbetét: mit mutat a kockázati mérleg?

A két megtakarítási forma közötti különbségek csak akkor érthetők igazán, ha a főbb kockázatokat külön vizsgáljuk:

  • Likviditás: állampapírnál másodpiacon eladható a befektetés, gyakran részben felhalmozott kamattal. Betétnél feltöréskor jellemzően elvész a kamat. 
  • Tőkekockázat: betétnél bankcsőd (OBA-védelem korlátokkal), állampapírnál államkockázat.
  • Kamatkockázat: a betét egyszerűbb, de kevésbé rugalmas; állampapírnál árfolyammozgás is van, viszont jól időzítve magas hozam rögzíthető.
  • Infláció: a betétek jellemzően lemaradnak, állampapíroknál van inflációkövető konstrukció.
  • Adózás és szabályozás: az állampapírok kamatadómentesek, míg a betéteket jelentős adó terheli.
  • Újrabefektetés: az állampapírokkal hosszabb távra is rögzíthető hozam, betéteknél ez korlátozott.

Nincs egyetlen jó válasz

A jelenlegi környezetben nem az a kérdés, hogy „állampapír vagy bankbetét”, hanem az, hogy milyen kombináció illik leginkább az adott élethelyzethez.

  • Rövid távra és tartalékra: magas kamatozású, látra szóló számla.
  • Középtávra: lekötött betét.
  • Hosszabb távra: állampapír.

A diverzifikáció pedig minden időtávra megfelelő stratégia lehet.

A lényeg, hogy ne a hangulat döntsön

A választások körüli félelmek nem változtatják meg érdemben az állampapírok kockázatát. A számok alapján ezek továbbra is a legstabilabb és sok szempontból legversenyképesebb megtakarítási formák közé tartoznak. Közben viszont a banki kínálat is látványosan javult, így a megtakarítók végre valódi választási helyzetbe kerültek – nemcsak politikai, hanem pénzügyi értelemben is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
