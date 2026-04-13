Deviza
EUR/HUF366,84 -0,48% USD/HUF313,97 -0,53% GBP/HUF421,41 -0,34% CHF/HUF396,98 -0,32% PLN/HUF86,24 -0,36% RON/HUF72,06 -0,48% CZK/HUF15,05 -0,47% EUR/HUF366,84 -0,48% USD/HUF313,97 -0,53% GBP/HUF421,41 -0,34% CHF/HUF396,98 -0,32% PLN/HUF86,24 -0,36% RON/HUF72,06 -0,48% CZK/HUF15,05 -0,47%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 112,24 +3,18% MTELEKOM2 386 +2,01% MOL4 370 +7,19% OTP42 850 +3,64% RICHTER13 000 +1,54% OPUS359,5 -19,61% ANY7 340 +0,54% AUTOWALLIS151 -2,65% WABERERS4 510 -4,43% BUMIX8 895,01 -0,4% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 780,04 +0,66% BUX137 112,24 +3,18% MTELEKOM2 386 +2,01% MOL4 370 +7,19% OTP42 850 +3,64% RICHTER13 000 +1,54% OPUS359,5 -19,61% ANY7 340 +0,54% AUTOWALLIS151 -2,65% WABERERS4 510 -4,43% BUMIX8 895,01 -0,4% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 780,04 +0,66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
fémtőzsde
Londoni Fémtőzsde

Rekordmagasra ugrott az egyik legfontosabb fém árfolyama – kulcsiparágak kerülhetnek nehéz helyzetbe miatta

Négyéves csúcsra emelkedett az árfolyam a londoni fémtőzsdén. Az iráni háború veszélyezteti a globális alumíniumellátást is.
VG/MTI
2026.04.13, 14:05
Frissítve: 2026.04.13, 14:19

Négyéves csúcsra emelkedett az alumínium ára Londonban hétfőn azon aggodalmak hatására, hogy a közel-keleti konfliktus veszélyezteti a globális fémpiaci ellátást.

Az alumínium jegyzése négyéves csúcsra emelkedett a londoni fémtőzsdén / Fotó: Nathan Laine

A londoni fémtőzsdén (LME) a három hónapos szállítású alumínium határidős árfolyama 3555 dollár volt tonnánként késő délelőtt, ami 1,6 százalékos emelkedés az előző kereskedési nap zárásához képest. A kereskedés során a jegyzés 3569 dollárig is drágult, ami 2022 márciusa óta a legmagasabb ár.

A közel-keleti régióban zajló katonai konfliktus már arra kényszerített néhány helyi alumíniumkohót, hogy csökkentse a termelést, miközben a fémszállítást komolyan megzavarta a szoros február végi lezárása. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Irán támadást intézett két regionális kohó ellen, és az Emirates Global Aluminium, a régió legnagyobb termelője leállította az egyik üzemét.

Az öböltérség a nyersalumínium kulcsfontosságú szállítója, a globális termelés nagyjából 9 százalékát adja.

 

Hullámvasútra ült a fontos ipari fém árfolyama – a legrosszabb forgatókönyv körvonalazódik az alumínium piacán

Az iráni háború által érintett egyik legfontosabb, nem olajhoz vagy földgázhoz kapcsolódó nyersanyag, az alumínium árfolyama is hullámvasútra ült a konfliktus kezdete óta, ám úgy tűnik, hogy nincs megállás a fém drágulása terén.

A Közel-Kelet energiában gazdag országai közül többen gondolták ugyanis azt, hogy bőséges gázkészleteiket olyan energiaigényes alapanyagok előállítására használják, mint az alumínium, így a globális kínálat 9 százaléka a régióhoz kötött. Emiatt az árak gyorsan el is indultak felfelé, ám miután egyes vállalatok képesek voltak a Hormuzi-szoros túloldalára irányítani az exportot, megnyugodni látszottak a kedélyek.

Energiabiztonság

349 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
