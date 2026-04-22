A fekete hattyú már le is csapott a kulcsfontosságú fém piacán – "ez a 2000 utáni évek legnagyobb sokkja"

A globális alumínium piacon már most is fekete hattyúnak nevezhető esemény zajlik az egyik fontos árupiaci kereskedő, a Mercuria fémpiaci vezető elemzője szerint az iráni háború miatt, miután a térségben található mintegy 7 millió tonna gyártási kapacitás, ami a világpiac mintegy 9 százalékát jelenti.

Ez a legnagyobb sokm az alapvető fémek piacán a 2000-es években

A Reuters összefoglalója szerint Nick Snowdon, a Mercuria fém- és bányászati elemzési vezetője a jelenlegi kínálati sokkot a 2000 utáni időszak legnagyobb ilyen eseményének nevezte az alapvető fémek világában, egy olyan fekete hattyúnak, amit senki sem láthatott előre. Ezek után nem is meglepő, hogy a közlekedéstől az építőiparon át a csomagolóanyagokig számos területen használt fém ára a múlt héten négy éves csúcsra ért a Londoni Fémtőzsdén (LME), elérve a tonnánként 3672 dolláros árat.

A Mercuria becslése szerint az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása legalább 2 millió tonna deficitet jelent az év végéig, ám Snowdon szerint ez a becslés is meglehetősen konzervatív, hiszen azt feltételezi, hogy hamarosan helyreáll a közel-keleti kohókba tartó timföld áramlása, így azok újrakezdhetik működésüket még ebben a negyedévben.

A meglévő alumíniumkészleteknél is nagyobb lehet a kieső mennyiség

A helyzetet ráadásul több tényező is súlyosbítja, hiszen a látható készletek nagysága csak 1,5 millió tonna, míg a teljes globális készlet, amiben a nem látható mennyiségek is benne vannak mintegy 3 millió tonnát tehetnek ki. A piacon tehát csak korlátozott mennyiségű tartalék van, miközben

a hiány nagyobb is lehet, ha a konfliktus elhúzódik és nem javul a térségbe tartó timföld-szállítmányok mennyisége.

További problémát jelent, hogy nem egyszerű a közel-keleti kohók pótlása, hiszen Kína évi 45 millió tonnában korlátozza a termelését, míg az Egyesült Államok és Európa tétlen kapacitása véges. Snowdon szerint az utóbbikét térség a leginkább kitett az ellátási zavaroknak is az alacsony készletek miatt. A tavalyi 3,4 millió tonnás amerikai import közel 22 százaléka érkezett a Közel-Keletről, míg az 1,2 millió tonnás európai import 18,5 százalékáért felel a térség.