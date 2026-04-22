Deviza
EUR/HUF364,03 0% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF419,11 +0,08% CHF/HUF397,14 +0,04% PLN/HUF85,86 -0,03% RON/HUF71,44 +0,06% CZK/HUF14,96 -0,07% EUR/HUF364,03 0% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF419,11 +0,08% CHF/HUF397,14 +0,04% PLN/HUF85,86 -0,03% RON/HUF71,44 +0,06% CZK/HUF14,96 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 734,64 +0,07% MTELEKOM2 468 +0,89% MOL4 170 +2,01% OTP42 510 -0,73% RICHTER13 190 -0,08% OPUS298 -4,87% ANY7 460 -0,94% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS4 730 +0,63% BUMIX9 183,85 -0,34% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 803,08 -0,34% BUX135 734,64 +0,07% MTELEKOM2 468 +0,89% MOL4 170 +2,01% OTP42 510 -0,73% RICHTER13 190 -0,08% OPUS298 -4,87% ANY7 460 -0,94% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS4 730 +0,63% BUMIX9 183,85 -0,34% CETOP4 489,18 -1,09% CETOP NTR2 803,08 -0,34%
árupiac
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
alumínium
iráni háború

A fekete hattyú már le is csapott a kulcsfontosságú fém piacán – "ez a 2000 utáni évek legnagyobb sokkja"

Nem akárki kongatta meg a vészharangot a számos iparágban használt fém piacán. Brutális mennyiségű alumínium eshet ki a világpiacról, amit nem lehet egyhamar pótolni, miközben a készletek is szűkösek.
K. B. G.
2026.04.22, 10:00
Frissítve: 2026.04.22, 10:22

A globális alumínium piacon már most is fekete hattyúnak nevezhető esemény zajlik az egyik fontos árupiaci kereskedő, a Mercuria fémpiaci vezető elemzője szerint az iráni háború miatt, miután a térségben található mintegy 7 millió tonna gyártási kapacitás, ami a világpiac mintegy 9 százalékát jelenti.

Secondary Aluminium Enterprise In Chongqing, alumínium
Az alumínium egy sor iparág számára fontos / Fotó: Yang Min/VCG via Reuters

Ez a legnagyobb sokm az alapvető fémek piacán a 2000-es években

A Reuters összefoglalója szerint Nick Snowdon, a Mercuria fém- és bányászati elemzési vezetője a jelenlegi kínálati sokkot a 2000 utáni időszak legnagyobb ilyen eseményének nevezte az alapvető fémek világában, egy olyan fekete hattyúnak, amit senki sem láthatott előre. Ezek után nem is meglepő, hogy a közlekedéstől az építőiparon át a csomagolóanyagokig számos területen használt fém ára a múlt héten négy éves csúcsra ért a Londoni Fémtőzsdén (LME), elérve a tonnánként 3672 dolláros árat.

A Mercuria becslése szerint az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása legalább 2 millió tonna deficitet jelent az év végéig, ám Snowdon szerint ez a becslés is meglehetősen konzervatív, hiszen azt feltételezi, hogy hamarosan helyreáll a közel-keleti kohókba tartó timföld áramlása, így azok újrakezdhetik működésüket még ebben a negyedévben.

A meglévő alumíniumkészleteknél is nagyobb lehet a kieső mennyiség

A helyzetet ráadásul több tényező is súlyosbítja, hiszen a látható készletek nagysága csak 1,5 millió tonna, míg a teljes globális készlet, amiben a nem látható mennyiségek is benne vannak mintegy 3 millió tonnát tehetnek ki. A piacon tehát csak korlátozott mennyiségű tartalék van, miközben 

a hiány nagyobb is lehet, ha a konfliktus elhúzódik és nem javul a térségbe tartó timföld-szállítmányok mennyisége.

További problémát jelent, hogy nem egyszerű a közel-keleti kohók pótlása, hiszen Kína évi 45 millió tonnában korlátozza a termelését, míg az Egyesült Államok és Európa tétlen kapacitása véges. Snowdon szerint az utóbbikét térség a leginkább kitett az ellátási zavaroknak is az alacsony készletek miatt. A tavalyi 3,4 millió tonnás amerikai import közel 22 százaléka érkezett a Közel-Keletről, míg az 1,2 millió tonnás európai import 18,5 százalékáért felel a térség.

A növekvő hiány a fizikai szállítmányok felárán is észlelhető, hiszen az Egyesült Államokban az LME határidős árainál több mint 2500 dollárral, Európában pedig tonnánként közel 600 dollárral fizettek többet a vevők ápriulis elején. Az amerikai felárban azonban alighanem Donald Trump amerikai elnök alumíniumipari vámjai is szerepet játszottak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
