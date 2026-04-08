Jókora profitnövekedésre számítanak az amerikai cégek a háború árnyékában

Az amerikai vállalatok erős negyedévet zárhattak, miközben a geopolitikai feszültségek egyre nagyobb bizonytalanságot hoznak a piacokra. Az amerikai cégek bevétele és különösen profitja két számjegyű ütemben nőhetett, amit elsősorban a technológiai szektor és az AI-hoz kapcsolódó kereslet hajt. A részvénypiacok ugyanakkor a közel-keleti konfliktus hatására gyengélkedtek, ami lefelé húzta az értékeltségeket. A kilátások továbbra is optimisták, de az elhúzódó háború és a magas energiaárak komoly kockázatot jelentenek.
Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője
2026.04.08, 06:53

A geopolitikai konfliktusok kiélesedése közepette indul a negyedéves jelentési szezon az Egyesült Államokban. A Factset felmérése szerint az S&P 500-as cégek erősen kezdték az idei évet, az összesített bevétel 9,7 százalékkal lehetett magasabb, mint egy évvel korábban. Ez 2022 harmadik negyedéve (11 százalék) óta a legmagasabb bevételnövekedési rátát jelentené.

Ami ennél is fontosabb, hogy a negyedéves nyereségben 13,2 százalékos ugrás történhetett. Ez arra utal, hogy a profitráta javult a költségcsökkentési intézkedések és a termelékenység javulásának hatására.

AI hajtja a tech szektort

Az index szektorai közül ezúttal is az IT lehet a húzóágazat, emellett az alapanyagok és a pénzügyi szektor nyeresége nőtt a legnagyobb mértékben az elemzők szerint. Tizenegy szektorból csak kettőben eshetett vissza a nyereség, az egészségügyben és a kommunikációs szolgáltatások szektorában.

Az IT szektor rendkívül erős, 45,1 százalékos profitnövekedést érhetett el.

A jó teljesítmény elsősorban a félvezető ipar vállalatainak köszönhető, itt 95 százalékkal ugorhatott meg a nyereség, amit a mesterségesintelligencia-fejlesztések által generált kereslet támogatott. Ha ezt az iparágat nem vennénk figyelembe, az IT-szektor becsült nyereségnövekedési rátája 45,1 százalékról 20,3 százalékra csökkenne.

Széles bázisú növekedés, kevés kivétellel

Az anyagipar vállalatai összesítve 23,9 százalékos nyereségnövekedést érhettek el az első negyedévben. Ezen belül a fém- és bányászati szektor volt a húzóágazat, itt a profit duplázására számítanak az elemzők.

A pénzügyi szektor a harmadik helyet csíphette el a nyereségnövekedés alapján felállított rangsorban, 15,1 százalékkal emelkedhetett a profit éves összevetésben. A biztosítók járhattak a legjobban 34 százalékos ugrással, miközben a bankok nyeresége csak szerényebb mértékben, 6 százalékkal nőtt a várakozások szerint. A leggyengébben teljesítő szektorban, az egészségügyben 8,7 százalékos nyereségcsökkenés történhetett.

Az összképet azonban árnyalja, hogy a Merck eredményének várt visszaesése a teljes szektor összesített teljesítményét negatívba rántja. A vállalat jelezte, hogy egy felvásárláshoz kapcsolódó negatív tétel jelentősen rontani fogja az idei eredményét. Ha kizárnánk az elemzésből, az egészségügyi szektorban 4,1 százalékos nyereségnövekedés lehetne a 8,7 százalékos csökkenés helyett.

Olcsóbb piac, de nő a kockázat

Az iráni háború negatív hatással volt a részvénypiacokra. Ezt Amerika sem tudta elkerülni, annak ellenére sem, hogy az energiahordozók árának emelkedése csak kevésbé érinti negatívan a saját kitermelési kapacitásnak köszönhetően.

Az S&P 500 mérsékelt esése és a nyereség nagymértékű növekedése együttesen az értékeltség csökkenéséhez vezetett. Az index 12 hónapos előremutató P/E-aránya 19,8, ami magasabb a tízéves átlagnál (18,9), de az ötéves átlagnál (19,9) már alacsonyabb.

Ráadásul a közel-keleti konfliktus negatív gazdasági hatásai ellenére az elemzők továbbra is rendkívül optimisták az amerikai vállalatok idei teljesítményét illetően.

  • A második negyedévben 19,1 százalék,
  • a harmadikban 21,2 százalék,
  • a negyedikben pedig 19,3 százalék nyereségnövekedési rátát jósolnak.
  • A 2026-os naptári év egészében 17,4 százalékos nyereségnövekedésre lehet számítani.

Az iráni háború hatásai azonban ronthatnak az összképen. Az elemzők arra számítanak, hogy a konfliktus elhúzódása magasan tartja az energiaárakat, ami az infláció felerősödéséhez és a gazdasági növekedés lassulását eredményezheti az Egyesült Államokban is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
