Keresztülnéz a Wall Street a megugró amerikai infláción
Az amerikai fogyasztói árak márciusban alaposan megugrottak, mivel az iráni háború miatt az energiaárak az egekbe szöktek, és a Fedet, azaz az Egyesült Államok jegybankját messzire sodorták inflációs céljától – közölte pénteken a tengerentúli Munkaügyi Statisztikai Hivatal. A maginfláció azonban viszonylag mérsékelt maradt.
Bejött az elemzői konszenzus
A fogyasztói árindex szezonálisan kiigazítva 0,9 százalékkal emelkedett a hónapban, ezzel az éves amerikai inflációs ráta 3,3 százalékra emelkedett, amit főként az energiaárak 10,9 százalékos emelkedése hajtott. Mindkét szám összhangban volt az elemzői konszenzussal, bár a ráta 2024 áprilisa óta a legmagasabb volt, szemben a februári 2,4 százalékkal.
Az élelmiszerek és az energia nélkül azonban az árak mindössze 0,2 százalékkal emelkedtek márciusban és 2,6 százalékkal éves bázison. Mivel pedig mindkét adat 0,1 százalékponttal az előrejelzés alatt maradt, ez arra utal, hogy a maginfláció visszafogott volt. Sőt, bizonyos szolgáltatások, illetve termékek ára még csökkent is, például idetartozik
- az egészségügyi ellátás,
- a személyes ápolási cikkek,
- valamint a használt autók és teherautók árai.
Az iráni konfliktus miatt ugyanakkor a benzin ára 21,2 százalékkal emelkedett, ami az áremelkedés közel háromnegyedéért felelt.
A Wall Street már eleve kevés esélyt adott a kamatcsökkentésre 2026-ban, bár a Fed döntéshozói márciusi ülésükön belengettek egy negyed százalékpontos csökkentést, annak időzítése ellenben rendkívül bizonytalan volt.
A befektetők nem reagáltak az amerikai inflációs számokra
A befektetők mindezért nemigen reagáltak az inflációs számokra, sőt a tőzsdei határidős árfolyamok kissé emelkedtek, az államkötvények hozamai pedig vegyesen alakultak.
Úgy véljük, hogy a Fed át fog nézni az energiavezérelt turbulencián
– mondta Alexandra Wilson-Elizondo, a Goldman Sachs Asset Management globális informatikai társigazgatója.
A Fed türelmes maradhat, a pénteki számokkal még időt is nyert, de az igazi próbatétel még előttünk áll
– tette hozzá.
A nyílt piaci bizottság tagjai leginkább a szolgáltatások árait figyelik, miközben megpróbálják kiszűrni a vámemelések és az iráni háború hatását.
Az energiaárak nélkül figyelembe vett szolgáltatások árai pedig mindössze 0,2 százalékkal emelkedtek márciusban, és 3 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál.
Hasonlóképpen, a lakhatás árai havi 0,3 százalékkal, éves szinten pedig 3 százalékkal emelkedtek, ami 2021 augusztusa óta a legalacsonyabb szint.
Az élelmiszerárak nem változtak a hónapban, éves szinten pedig 2,7 százalékkal emelkedtek, az otthon elfogyasztott élelmiszerek ára még 0,2 százalékkal csökkent is. Az új járművek átlagos ára pedig mindössze 0,1 százalékkal emelkedtek. A repülőjegyek ugyanakkor egy hónap alatt 2,7 százalékkal, míg a ruházati cikkek 1 százalékkal drágultak.
Az amerikai tőzsdenyitás után a Dow Jones 0,3 százalékkal csökkent, míg az S&P 500 és a Nasdaq 0,1, illetve 0,4 százalékkal nőtt. A befektetők inkább az iráni háború lezárásáról szóló, szombaton kezdődő tárgyalásokra fókuszálnak.
A dollár viszont tovább gyengült, az euró-dollár 0,3 százalékkal, 1,173-ra nőtt, míg a dollár-forint 0,5 százalékkal 320,4 alá esett.