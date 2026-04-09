Olajat akarnak, azonnal Amerika partjai felé vették az irányt a tankerek – Magyarországnak félretették az ázsiai adag majdnem kétszeresét
Csúcsra lőheti az amerikai olajexportot áprilisban az iráni háború, miután ázsiai vevők sora igyekszik az Egyesült Államokból kőolajat szerezni. A Kpler adatai szerint áprilisban az amerikai olajexport akár harmadával is nőhet a márciusihoz képest és elérheti a napi 5,2 millió hordót is.
Csúcsra pörög az amerikai olajexport
Az adatszolgáltató szerint jelenleg 68 üres tanker tart az Egyesült Államok felé rakományért, szemben a háború előtti hetet jellemző 24-gyel vagy a tavalyi átlagos 27-tel. A Financial Times összefoglalója szerint mindez rámutat arra, hogy hogyan vált Amerika a mérleg nyelvévé az olajpiacon. Az amerikai palaolaj-termelők képesek a leggyorsabban reagálni a kereslet és a kínálat felborulására, ám a Hormuzi-szoros lezárása miatt kieső mennyiséget képtelenek gyorsan pótolni.
Az iráni háború miatt mintegy napi 10-15 millió hordónyi kínálat tűnt el a világpiacról, ami nagyságrendileg azonos a teljes amerikai termeléssel.
A Kpler adatai szerint az ázsiai vevők áprilisban napi 2,5 millió hordó olajat vásárolhatnak, 82 százalékkal többet, mint márciusban. Ugyanis a közel-keleti olaj és olajtermékek mintegy 80 százaléka Ázsiában talált gazdára. Az amerikai export iránti felfokozott kereslet lehet az oka annak a szokatlan jelenségnek is, hogy az amerikai WTI olajfajta ára meghaladta a globális benchmarkként szolgáló Brent árát.
Az amerikai finomítóknak import olaj kell, a helyi termelést külföldre adják el
Az Egyesült Államok nettó olajexportőr, ám a kivitel mennyiségét az is növeli, hogy az amerikai finomítókat inkább a nehezebb, kanadai vagy venezuelai olajfajtákra optimalizálták, így a könnyebb típusú palaolaj jelentős része az ország határain túl talál gazdára. Bár a novemberi félidős választásokhoz közeledve az üzemanyagárak politikai szempontból is érzékeny kérdéssé válhatnak, a Trump-adminisztráció elvetette az exportkorlátozások bevezetését. Ez tovább súlyosbítaná a kibontakozó globális energiaválságot és a feldolgozott termékek terén egyensúlytalanságokat és akár hiányokat okozhatna az Egyesült Államokban is.
Az amerikai exportot később visszafoghatja a Hormuzi-szoros megnyitása az iráni tűzszünet után, ám a térség országai napi több millió hordóval csökkentették termelésüket, aminek helyreállítása heteket vehet igénybe.
Magyarország betáraz több mint félmillió tonnát
Egy friss megállapodásnak köszönhetően – aminek részleteit JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásához köthetően jelentette be Washington – a Mol csoport 510 000 tonna nyersolajat vásárolt az Amerikai Egyesült Államoktól és amerikai energetikai vállalatoktól, mintegy 500 millió dollár értékben, ezzel is elmélyítve stratégiai energetikai partnerségünket. A hírt először a Bloomberg hozta le kedden, ezt követően erősített rá Amerika, majd csütörtökön Gulyás Gergely is a Kormányinfón.
510 000 tonna nyersolaj hozzávetőlegesen 3,7-3,8 millió hordónak felel meg, ami bőven több, mint amit Ázsia naponta vételezne.
Lenne helye még több olajnak is
A Mol csoport évente 20,9 millió tonna olajat tud feldolgozni, ebből 8,1 millió tonnát Százhalombattán és 6,1 millió tonnát Pozsonyban. Ez napi 22,2 ezer, illetve 16,7 ezer tonnát jelent, összesen 38,9 ezer tonnát. (Illetve hordóban napi 165 ezret és napi 124 ezret.) Van a Molnak Rijekában is finomítója (amely közvetlenül a leányvállalatáé, az INA-é), de annak nincs szüksége az amerikai olajra.
A bejelentésben szereplő félmillió tonnából, feltételezve, hogy a magyarországi és a szlovákiai finomító teljes kapacitással működik, a csoport közel 14 napig tud üzemanyagot termelni. Ebből azonban messze nem következik, hogy a Mol 14 napig majd onthatja a benzint és gázolajat, utána pedig bajban lesznek az autósok, ugyanis:
- a Molnak van saját termelése is,
- jelenleg is importál, nem orosz eredetű nyersolajat,
- üzemanyagot is importál,
- a karbantartások és más műszaki okok miatt lényegében soha nem termel teljes kapacitással, vagyis az általa hozzáférhető olajjal hosszabb ideig gazdálkodik.
- Százhalombattán már több mint fél éve félgőzzel termel egy tűzeset máig el nem hárított következménye miatt.
- A Mol mellett más társaságok, mindenekelőtt az OMV is importál a magyar piacra üzemanyagot.
Beosztható az amerikai kőolaj egy időre
Összességében tehát feltételezhető, hogy a most beszerzett (de nem tudni, mikor érkező) kőolajból a társaság akár egy egész hónapon át dolgozhat. Még az is megeshet, hogy hozzá sem nyúl, hanem elraktározza, illetve visszapótolja belőle a biztonsági készletből kivett nyersolajat. Sőt, az is belefér, hogy továbbadja az USA-ból vásárolt szállítmányt, hogy a bevételből később olcsóbban vásárolhasson. Végső soron az, hogy milyen megoldást választ, a piaci árakon túl azon is múlik, hogy mikorra számít ismét orosz kőolajra Ukrajnán át a Barátság vezetéken, illetve hogyan alakul az iráni események miatt az olaj világkereskedelme.