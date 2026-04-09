Olajat akarnak, azonnal Amerika partjai felé vették az irányt a tankerek – Magyarországnak félretették az ázsiai adag majdnem kétszeresét

Csúcsra lőheti az amerikai olajexportot áprilisban az iráni háború, miután ázsiai vevők sora igyekszik az Egyesült Államokból kőolajat szerezni. A Kpler adatai szerint áprilisban az amerikai olajexport akár harmadával is nőhet a márciusihoz képest és elérheti a napi 5,2 millió hordót is.

Fotó: Jan Verhoog / AFP

Az adatszolgáltató szerint jelenleg 68 üres tanker tart az Egyesült Államok felé rakományért, szemben a háború előtti hetet jellemző 24-gyel vagy a tavalyi átlagos 27-tel. A Financial Times összefoglalója szerint mindez rámutat arra, hogy hogyan vált Amerika a mérleg nyelvévé az olajpiacon. Az amerikai palaolaj-termelők képesek a leggyorsabban reagálni a kereslet és a kínálat felborulására, ám a Hormuzi-szoros lezárása miatt kieső mennyiséget képtelenek gyorsan pótolni.

Az iráni háború miatt mintegy napi 10-15 millió hordónyi kínálat tűnt el a világpiacról, ami nagyságrendileg azonos a teljes amerikai termeléssel.

A Kpler adatai szerint az ázsiai vevők áprilisban napi 2,5 millió hordó olajat vásárolhatnak, 82 százalékkal többet, mint márciusban. Ugyanis a közel-keleti olaj és olajtermékek mintegy 80 százaléka Ázsiában talált gazdára. Az amerikai export iránti felfokozott kereslet lehet az oka annak a szokatlan jelenségnek is, hogy az amerikai WTI olajfajta ára meghaladta a globális benchmarkként szolgáló Brent árát.

Az amerikai finomítóknak import olaj kell, a helyi termelést külföldre adják el

Az Egyesült Államok nettó olajexportőr, ám a kivitel mennyiségét az is növeli, hogy az amerikai finomítókat inkább a nehezebb, kanadai vagy venezuelai olajfajtákra optimalizálták, így a könnyebb típusú palaolaj jelentős része az ország határain túl talál gazdára. Bár a novemberi félidős választásokhoz közeledve az üzemanyagárak politikai szempontból is érzékeny kérdéssé válhatnak, a Trump-adminisztráció elvetette az exportkorlátozások bevezetését. Ez tovább súlyosbítaná a kibontakozó globális energiaválságot és a feldolgozott termékek terén egyensúlytalanságokat és akár hiányokat okozhatna az Egyesült Államokban is.