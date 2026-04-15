Fütyül az energiaválságra a csipek európai csillaga – dől a pénz Hollandiába

A csipgyártó gépek piacán egyeduralkodó holland ASML a 36-40 milliárd eurós sávba emelte idei nettó árbevételi előrejelzését az eddigi 34-39 milliárd euróról – közölte a vállalat szerda reggel, amikor első negyedéves gyorsjelentését is bemutatta. Az éves üzemieredmény-rátát továbbra is 51-53 százalékra várják.

Tovább hasíthat az ASML, még nagyobb bevétel a láthatáron / Fotó: CFOTO via AFP

Szabályosan versenyt futnak az ASML gépeiért

Az ASML ügyfelei szabályos versenyt futnak a csipgyártó gépekért, hogy kielégíthessék a mesterségesintelligencia-kapacitásukat rohamtempóban kiépítő technológiai nagyvállalatok igényeit. Az amerikai tech óriások több mint 500 milliárd dolláros tőkeberuházást ígértek 2026-ra, és az ASML az egyetlen olyan vállalat, amely az élvonalbeli félvezetők előállításához szükséges fejlett litográfiai gépek gyártására képes.

A Microsoft, az Alphabet, az OpenAI, az Anthropic és társai megrendeléseinek teljesítése érdekében pedig a tajvani TSMC csipgyártó óriásvállalat például az idei évre mintegy 56 milliárd dolláros tőkeberuházást is tervez. A dél-koreai SK Hynix pedig nagyjából nyolcmilliárd dollárt kíván költeni csak az ASML élvonalbeli gépeire, de a Samsung is jelentős beruházásokra készül.

Valójában arra számítunk, hogy a belátható jövőben nem tudjuk kielégíteni a keresletet

– mondta Christophe Fouquet vezérigazgató az eredményekkel együtt közzétett videóban.

A javuló kilátásokat azonban némileg beárnyékolja a vártnál gyengébb második negyedévi értékesítési előrejelzés. Az ASML, Európa legértékesebb vállalata, a második negyedévben 8,4-9 milliárd eurós nettó árbevételre számít, ami elmarad a Bloomberg 9,07 milliárd eurós elemzői konszenzusától.

Az első negyedévben a forgalom éves bázison 13 százalékkal, 8,8 milliárd euróra nőtt, amivel a vállalatcsoport felülmúlta az elemzők átlagos várakozását. Az 53 százalékos bruttó árrés is meghaladta a piaci konszenzust.

A 2,8 milliárd eurós nettó nyereség pedig csak egy hajszállal maradt el az előző negyedévi rekorderedménytől.

Kereskedelmi nehézségek Kínában

Az ASML ugyanakkor kereskedelmi nehézségekkel szembesül Kínában, amely tavaly a legnagyobb piaca volt. Az amerikai törvényhozók áprilisban egy olyan jogszabályjavaslatot terjesztettek elő, amely

korlátozná a holland cég összes mély ultraibolya immerziós litográfiai gépének kínai értékesítését,

és a gépek szervizelését is megtiltaná bizonyos kínai létesítményekben az ASML mérnökeinek.

Amerikai nyomásra egyébként a holland kormány 2024-ben már korlátozta az ASML egyes gépeinek kínai exportját, ám most Washington tovább szigorítaná a korlátozást.

A 2026-os árbevételi előrejelzésünk figyelembe vette a várható további exportkorlátozásokat

– mondta Fouquet.