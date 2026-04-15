Fütyül az energiaválságra a csipek európai csillaga – dől a pénz Hollandiába
A csipgyártó gépek piacán egyeduralkodó holland ASML a 36-40 milliárd eurós sávba emelte idei nettó árbevételi előrejelzését az eddigi 34-39 milliárd euróról – közölte a vállalat szerda reggel, amikor első negyedéves gyorsjelentését is bemutatta. Az éves üzemieredmény-rátát továbbra is 51-53 százalékra várják.
Szabályosan versenyt futnak az ASML gépeiért
Az ASML ügyfelei szabályos versenyt futnak a csipgyártó gépekért, hogy kielégíthessék a mesterségesintelligencia-kapacitásukat rohamtempóban kiépítő technológiai nagyvállalatok igényeit. Az amerikai tech óriások több mint 500 milliárd dolláros tőkeberuházást ígértek 2026-ra, és az ASML az egyetlen olyan vállalat, amely az élvonalbeli félvezetők előállításához szükséges fejlett litográfiai gépek gyártására képes.
A Microsoft, az Alphabet, az OpenAI, az Anthropic és társai megrendeléseinek teljesítése érdekében pedig a tajvani TSMC csipgyártó óriásvállalat például az idei évre mintegy 56 milliárd dolláros tőkeberuházást is tervez. A dél-koreai SK Hynix pedig nagyjából nyolcmilliárd dollárt kíván költeni csak az ASML élvonalbeli gépeire, de a Samsung is jelentős beruházásokra készül.
Valójában arra számítunk, hogy a belátható jövőben nem tudjuk kielégíteni a keresletet
– mondta Christophe Fouquet vezérigazgató az eredményekkel együtt közzétett videóban.
A javuló kilátásokat azonban némileg beárnyékolja a vártnál gyengébb második negyedévi értékesítési előrejelzés. Az ASML, Európa legértékesebb vállalata, a második negyedévben 8,4-9 milliárd eurós nettó árbevételre számít, ami elmarad a Bloomberg 9,07 milliárd eurós elemzői konszenzusától.
Az első negyedévben a forgalom éves bázison 13 százalékkal, 8,8 milliárd euróra nőtt, amivel a vállalatcsoport felülmúlta az elemzők átlagos várakozását. Az 53 százalékos bruttó árrés is meghaladta a piaci konszenzust.
A 2,8 milliárd eurós nettó nyereség pedig csak egy hajszállal maradt el az előző negyedévi rekorderedménytől.
Kereskedelmi nehézségek Kínában
Az ASML ugyanakkor kereskedelmi nehézségekkel szembesül Kínában, amely tavaly a legnagyobb piaca volt. Az amerikai törvényhozók áprilisban egy olyan jogszabályjavaslatot terjesztettek elő, amely
- korlátozná a holland cég összes mély ultraibolya immerziós litográfiai gépének kínai értékesítését,
- és a gépek szervizelését is megtiltaná bizonyos kínai létesítményekben az ASML mérnökeinek.
Amerikai nyomásra egyébként a holland kormány 2024-ben már korlátozta az ASML egyes gépeinek kínai exportját, ám most Washington tovább szigorítaná a korlátozást.
A 2026-os árbevételi előrejelzésünk figyelembe vette a várható további exportkorlátozásokat
– mondta Fouquet.
A kínai piac részaránya az ASML forgalmában amúgy 19 százalékra esett az első negyedévben az előző negyedévi 36 százalékról, nagyjából összhangban a vállalat korábbi nyilatkozatával, amely szerint 20 százalék körül alakulhat Kína súlya.
Mit mondanak a Bloomberg Intelligence elemzői?
Az ASML 2026-ban elérheti a 36-40 milliárd eurós megemelt értékesítési célját, ami nagyjából 4 százalékkal haladja meg a korábbi célkitűzést. A vállalat közölte, hogy a felülvizsgált célkitűzés figyelembe vette a kínai export további korlátozásának lehetőségét, ami arra utal, hogy a hatás várhatóan korlátozott lesz. Az ASML litográfiai eszközei iránti erős kereslet 2027-re is áthúzódhat a mesterségesintelligencia-boomra tekintettel – mondták a Bloomberg Intelligence elemzői.
Az ASML részvényárfolyama szerdán délelőtt 0,6 százalékkal, 1292,6 euróra emelkedett, év eleje óta pedig összesen több mint 40 százalékkal erősödött.
Az LSEG elemzői konszenzusa továbbra is vételre ajánlja a papírt, mégpedig 1450 eurós mediáncélárral, ami 12 százalékos felértékelődési potenciált jelent.